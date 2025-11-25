¡ÖÏ¢ÍíÀè¶µ¤¨¤Æ¤è¡×µï¼ò²°¤Î20ºÐ½÷ÀÅ¹°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¢¥é¥µ¡¼Â©»Ò¤ÎÏ¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤µ¤»¤è¤¦¤È¶¯Í×¤¹¤ëÉã¡Ä¤à¤·¤í¡ÈÂ©»Ò¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¡É¥ï¥±
ÍßË¾¤òËþ¤¿¤¹¾ì½ê¤À¤«¤é¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤É¤¦¤â°û¿©Å¹¤Ï¡¢¡È¤ä¤Ã¤«¤¤¤ÊµÒ¡É¤ÎÈ¯À¸Î¨¤¬¹â¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¿¿ÌÌÌÜ°ìÅ°¥¿¥¤¥×¤Ë¸«¤¨¤ë¿Í¤¬¡¢¼ò¤Î¤»¤¤¤À¤«Ë½¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ëÏÃ¤À¡£
µÒÂ¦¤Ç¤â¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢½¾¶È°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¤í¤¦¡£º£²ó¤Ï°û¿©Å¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ·Ð¸³¼Ô¤¿¤Á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡¢ÌÂÏÇµÒ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò3¤Ä¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢¡¡ÖÏ¢ÍíÀè¶µ¤¨¤Æ¤è¡×Â©»Ò¤ÎÏ¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤µ¤»¤è¤¦¤È¶¯Í×¤¹¤ëÉã
Âç³ØÀ¸¤Î¿ÀÅÄ¿¿Íý¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦20ºÐ¡Ë¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë½îÌ±Åª¤Êµï¼ò²°¤À¡£
¡Ö¤ªÅ¹¤Î¾ïÏ¢µÒ¤Ë¡¢Ç¯Îð¤ÎÎ¥¤ì¤¿ÃËÀ2¿ÍÁÈ¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ì¿Í¤Ï60Âå¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Ï35ºÐ¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÀÜµÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÀ¤Âå¤¬°ã¤¦¤Î¤Ë¤¤¤Ä¤â2¿Í¤Ç¡¢¤è¤Ã¤Ý¤ÉÃç¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¤¢¤¯¤é¤¤¤Î°õ¾Ý¤·¤«¤Ê¤¤¡¢ÉáÄÌ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤¬¥Ð¥¤¥È¤Ë¤â´·¤ì¤Æ2¿Í¤Î´é¤â³Ð¤¨¤¿¤³¤í¤Î¤³¤È¡£¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤¿Ä´»Ò¤Î¡È¾å»Ê¡É¤«¤é¡¢¸Æ¤Ó»ß¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¡Ø¤Í¤¨¤Á¤ã¤ó¡ª¡¡¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤¤¤Ä¡¢²¶¤ÎÂ©»Ò¤Ê¤Î¡ª¡¡¤¤¤¤Ç¯¤·¤ÆÈà½÷¤â¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤µ¤¡¡¢Ï¢ÍíÀè¤Î¸ò´¹¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤è¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤À¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¢¡Â©»Ò¤Î¤Û¤¦¤â¡È¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤ÎÇ¯Îð¤Ê¤Î¤Ë
¼Â¤Ï¿Æ»Ò¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëº¤ÏÇ¤¹¤ë¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤ò¤è¤½¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ê±éÀâ¤ò»Ï¤á¤ë¡È¤ªÉã¤µ¤ó¡É¡£
¡Ö¤¤¤«¤ËÂ©»Ò¤¬¤¤¤¤ÅÛ¤Ç¡¢¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÎø°¦¤Ë¤Ï¤Ê¤¼¤«±ï±ó¤¤¤Î¤À¤È¡¢¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÏÃ¤¹¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤ÏÅ¹¤â²Ë¤ÇÆ¨¤²¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤â¤½¤â»ä¤ÏÃÇ¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¡Ä¡Ä¡£¸ò´¹¤¹¤ë¤Þ¤Ç²òÊü¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¯LINE¤ò¶µ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
º¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ë¾¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤Ë¹¥°Õ¤¬¤¢¤ë¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¡ØÎø°¦¤·¤í¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ù¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤¢¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤À¤±¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç·ë¶É¡¢´ÊÃ±¤Ê°§»¢¤À¤±¤òÁ÷¤ê¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÌÅÝ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¤à¤·¤íÂ©»Ò¤ËÊ¢¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¤Ê¤¼¤«¡£
¡ÖËÜÅö¤Ëµ¤¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¿ì¤ÃÊ§¤¤¤À¤Ê¤¢¤ÇÎ®¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ËË½Áö¤·¤Æ¤ë¼«Ê¬¤ÎÉã¿Æ¤ò»ß¤á¤º¤ËËµ´Ñ¤·¤¿¤¦¤¨¡¢¤¢¤È¤«¤é¼Õ¤ë¤³¤È¤¹¤é¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¡£¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ï¤¤¤¤ÅÛ¤Ç¤âÍ¥¤·¤¤ÅÛ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥â¥Æ¤Ê¤¤¤Î¤âÅöÁ³¤À¤í¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¸«¤¿ÌÜ¤¬ºã¤¨¤Ê¤¤°ÊÁ°¤Ë¡¢»ä¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÂ©»Ò¤Î¤Û¤¦¤âÉáÄÌ¤Ë¡È¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤ÎÇ¯Îð¤Ê¤Î¤Ë¡£¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬ÍÄÃÕ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¸·¤·¤¤¤¬¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¥â¥Æ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¡²×Î©¤Ä¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡£Åê¤²¤¿¾®Á¬¤¬»¶¤é¤Ð¤ê¡Ä
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤À¹ÔÆ°¤Îµ¡½ø¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤ÎµÒ¤Ç¤¢¤ë¡£¾®Àîº»Íå¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦19ºÐ¡Ë¤¬ÊÛÅö²°¤ÇÁø¶ø¤·¤¿¿ÍÊª¤Ï¡¢¾ð½ï¤¬¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤Ë¤¢¤ë¤ªÅ¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ê¿Æü¤Î¤ªÃë»þ¤Ï¤¤¤Ä¤â¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥Ô¡¼¥¯¥¿¥¤¥à¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤Ë¤â¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÊÛÅö¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢ÃÙ¤¤¤È¤Ê¤¼¤«¥Ö¥Á¥®¥ì¤é¤ì¤Æ¶â³Û¤òÅÁ¤¨¤¿¤é¡ØÁá¤¯¤·¤í¤è¡ª¡Ù¤ÈÀª¤¤¤è¤¯¤ª¶â¤òÅê¤²¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤Ê¤êÅÜÌÄ¤é¤ì¤Æ¤â¤¦¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢Åê¤²¤¿¾®Á¬¤¬¥È¥ì¡¼¤«¤éÍî¤Á¤ÆÃª¤Î²¼¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÊý¤Ç¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤µ¤é¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¤³¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤
µÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¥¿¥¤¥à¥í¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Ì·½â¡£
¡Ö·ë¶É¤½¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¡Ø¤â¤¦¤¤¤¤!!¡Ù¤È¤Ê¤Ë¤âÇã¤ï¤º¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë³ä¤Ë¤ÏÌµÂÌ¤ÊÆ°¤¤·¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
²£ÊÁ¤ÊµÒ¤Ë¤ÏÁø¶ø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼þ¤ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾®Àî¤µ¤ó¡£
µÒÂ¦¤Ç¤â¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢½¾¶È°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¤í¤¦¡£º£²ó¤Ï°û¿©Å¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ·Ð¸³¼Ô¤¿¤Á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡¢ÌÂÏÇµÒ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò3¤Ä¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢¡¡ÖÏ¢ÍíÀè¶µ¤¨¤Æ¤è¡×Â©»Ò¤ÎÏ¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤µ¤»¤è¤¦¤È¶¯Í×¤¹¤ëÉã
¡Ö¤ªÅ¹¤Î¾ïÏ¢µÒ¤Ë¡¢Ç¯Îð¤ÎÎ¥¤ì¤¿ÃËÀ2¿ÍÁÈ¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ì¿Í¤Ï60Âå¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Ï35ºÐ¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÀÜµÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÀ¤Âå¤¬°ã¤¦¤Î¤Ë¤¤¤Ä¤â2¿Í¤Ç¡¢¤è¤Ã¤Ý¤ÉÃç¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¤¢¤¯¤é¤¤¤Î°õ¾Ý¤·¤«¤Ê¤¤¡¢ÉáÄÌ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤¬¥Ð¥¤¥È¤Ë¤â´·¤ì¤Æ2¿Í¤Î´é¤â³Ð¤¨¤¿¤³¤í¤Î¤³¤È¡£¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤¿Ä´»Ò¤Î¡È¾å»Ê¡É¤«¤é¡¢¸Æ¤Ó»ß¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¡Ø¤Í¤¨¤Á¤ã¤ó¡ª¡¡¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤¤¤Ä¡¢²¶¤ÎÂ©»Ò¤Ê¤Î¡ª¡¡¤¤¤¤Ç¯¤·¤ÆÈà½÷¤â¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤µ¤¡¡¢Ï¢ÍíÀè¤Î¸ò´¹¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤è¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤À¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¢¡Â©»Ò¤Î¤Û¤¦¤â¡È¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤ÎÇ¯Îð¤Ê¤Î¤Ë
¼Â¤Ï¿Æ»Ò¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëº¤ÏÇ¤¹¤ë¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤ò¤è¤½¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ê±éÀâ¤ò»Ï¤á¤ë¡È¤ªÉã¤µ¤ó¡É¡£
¡Ö¤¤¤«¤ËÂ©»Ò¤¬¤¤¤¤ÅÛ¤Ç¡¢¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÎø°¦¤Ë¤Ï¤Ê¤¼¤«±ï±ó¤¤¤Î¤À¤È¡¢¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÏÃ¤¹¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤ÏÅ¹¤â²Ë¤ÇÆ¨¤²¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤â¤½¤â»ä¤ÏÃÇ¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¡Ä¡Ä¡£¸ò´¹¤¹¤ë¤Þ¤Ç²òÊü¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¯LINE¤ò¶µ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
º¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ë¾¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤Ë¹¥°Õ¤¬¤¢¤ë¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¡ØÎø°¦¤·¤í¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ù¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤¢¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤À¤±¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç·ë¶É¡¢´ÊÃ±¤Ê°§»¢¤À¤±¤òÁ÷¤ê¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÌÅÝ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¤à¤·¤íÂ©»Ò¤ËÊ¢¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¤Ê¤¼¤«¡£
¡ÖËÜÅö¤Ëµ¤¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¿ì¤ÃÊ§¤¤¤À¤Ê¤¢¤ÇÎ®¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ËË½Áö¤·¤Æ¤ë¼«Ê¬¤ÎÉã¿Æ¤ò»ß¤á¤º¤ËËµ´Ñ¤·¤¿¤¦¤¨¡¢¤¢¤È¤«¤é¼Õ¤ë¤³¤È¤¹¤é¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¡£¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ï¤¤¤¤ÅÛ¤Ç¤âÍ¥¤·¤¤ÅÛ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥â¥Æ¤Ê¤¤¤Î¤âÅöÁ³¤À¤í¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¸«¤¿ÌÜ¤¬ºã¤¨¤Ê¤¤°ÊÁ°¤Ë¡¢»ä¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÂ©»Ò¤Î¤Û¤¦¤âÉáÄÌ¤Ë¡È¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤ÎÇ¯Îð¤Ê¤Î¤Ë¡£¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬ÍÄÃÕ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¸·¤·¤¤¤¬¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¥â¥Æ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¡²×Î©¤Ä¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡£Åê¤²¤¿¾®Á¬¤¬»¶¤é¤Ð¤ê¡Ä
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤À¹ÔÆ°¤Îµ¡½ø¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤ÎµÒ¤Ç¤¢¤ë¡£¾®Àîº»Íå¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦19ºÐ¡Ë¤¬ÊÛÅö²°¤ÇÁø¶ø¤·¤¿¿ÍÊª¤Ï¡¢¾ð½ï¤¬¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤Ë¤¢¤ë¤ªÅ¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ê¿Æü¤Î¤ªÃë»þ¤Ï¤¤¤Ä¤â¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥Ô¡¼¥¯¥¿¥¤¥à¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤Ë¤â¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÊÛÅö¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢ÃÙ¤¤¤È¤Ê¤¼¤«¥Ö¥Á¥®¥ì¤é¤ì¤Æ¶â³Û¤òÅÁ¤¨¤¿¤é¡ØÁá¤¯¤·¤í¤è¡ª¡Ù¤ÈÀª¤¤¤è¤¯¤ª¶â¤òÅê¤²¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤Ê¤êÅÜÌÄ¤é¤ì¤Æ¤â¤¦¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢Åê¤²¤¿¾®Á¬¤¬¥È¥ì¡¼¤«¤éÍî¤Á¤ÆÃª¤Î²¼¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÊý¤Ç¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤µ¤é¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¤³¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤
µÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¥¿¥¤¥à¥í¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Ì·½â¡£
¡Ö·ë¶É¤½¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¡Ø¤â¤¦¤¤¤¤!!¡Ù¤È¤Ê¤Ë¤âÇã¤ï¤º¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µÞ¤¤¤Ç¤¤¤ë³ä¤Ë¤ÏÌµÂÌ¤ÊÆ°¤¤·¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
²£ÊÁ¤ÊµÒ¤Ë¤ÏÁø¶ø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼þ¤ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾®Àî¤µ¤ó¡£