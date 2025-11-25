¡Ö¤¿¤Ã¤¿°ì¸À¤Ç¿®Íê¤ò¼º¤¦¡×¼Ò³°¥×¥ì¥¼¥ó¤ÎÀäÂÐNG¥ï¡¼¥É¤È¤Ï¡©
¡Ö1¤Ä¤Ë¹Ê¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÅÁ¤ï¤ë¡×
ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¡¢¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¢MBA¥Û¥ë¥À¡¼etc¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¿Í¤¿¤Á¤Ï²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
Åú¤¨¤Ï¡¢¡ÖÅÁ¤¨¤ëÆâÍÆ¤ò1¤Ä¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤ß¡¢1¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇÅÁ¤¨¡¢¿Í¤òÆ°¤«¤¹¡×¤³¤È¡£
ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¡¢²ñµÄ¡¢»ñÎÁºîÀ®¡¢ÌÌÀÜ¡¢¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç°ìÀ¸ÌòÎ©¤Ä¡Öµæ¶Ë¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÅÁ¤¨Êý¡×¤Îµ»½Ñ¤ò²òÀâ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£
À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¡¢INSEAD¤ÇMBA¤ò¼èÆÀ¤·¡¢ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¤ÎA.T.¥«¡¼¥Ë¡¼¤Ç³èÌö¡£¸½ºß¤Ï»ö¶È²ñ¼Ò¤ÎCSO¡ÊºÇ¹âÀïÎ¬ÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤äCEOÆÃÊÌÊäº´¤òÎòÇ¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Âç³Ø¶µ¼ø¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤âÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¿ùÌî´´¿Í»á¤¬¸ì¤ë¡£¿·´©¡Ø1¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ µæ¶Ë¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÅÁ¤¨Êý¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¼Ò³°¥×¥ì¥¼¥ó¤¬¾å¼ê¤¯¤Ç¤¤º¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ÏÂ¿¤¤¡£±Ä¶È¿¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¦¼ï¤Ç¼Ò³°¤Ø¤ÎÄó°Æ¤äÈ¯É½¤Ê¤É¤Ç¼Ò³°¥×¥ì¥¼¥ó¤Îµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼Ò³°¥×¥ì¥¼¥ó¤Ï¤è¤êÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë¼ÒÆâ¥×¥ì¥¼¥ó¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£
¡¡¼Ò³°¥×¥ì¥¼¥ó¤Î°ìÈÖ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¼ÒÆâ¥×¥ì¥¼¥ó¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢Áê¼ê¤¬Ê¹¤¯¤³¤È¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£¼ÒÆâ¤Î¿Í´Ö¤Ï¹¥¤·ù¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸ÌÜÅª¤òÄÉ¤¦Ãç´Ö¤À¡£Ãç´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Æ¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¼ÁÌä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¡¢Ê¹¤¯ÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼Ò³°¥×¥ì¥¼¥ó¤ÎÁê¼ê¤Ï¿Æ¤·¤¤¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸ÌÜÅª¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤ÊÃç´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥×¥ì¥¼¥ó¤ÎÆâÍÆ¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÊ¹¤«¤º¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò³«¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¼ÁÌä¤â¤»¤º¤Ëµî¤Ã¤ÆÆóÅÙ¤ÈÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼Ò³°¥×¥ì¥¼¥ó¤Ï¤è¤êÁê¼ê¤ËÉé²Ù¤ò¤«¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
¡¡¤³¤Î¤¿¤á¡¢¼Ò³°¥×¥ì¥¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼ÒÆâ¥×¥ì¥¼¥ó°Ê¾å¤Ë¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÁê¼ê¤Ë¾ðÊó½èÍý¤ÎÉé²Ù¤ò¤«¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¾ðÊó½èÍý¤ËÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ë¤è¤¦¤À¤È¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¤ä¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ê¹¤¯ÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤¿¤Ã¤¿°ì²Õ½ê¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ç°ìÅÙ¤Ç¤âÁê¼ê¤Î½¸Ãæ¤¬ÅÓÀä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦°Ê¹ß¤ÎÆâÍÆ¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¤¬¤½¤³¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÁê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¡×¤ÇÅÁ¤¨¤è¤¦
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¼Ò³°¥×¥ì¥¼¥ó¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤È¤è¤¤¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¡×¤À¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¾¦ÃÌ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÁê¼ê¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ë¡£
¡Öº£²ó¤Ï¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤è¤ê¤â¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É½Å»ë¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤è¤ê¤â¡×¤Ï¡¢´°À®ÅÙ¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤è¤ê¤â¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤í¤¦¡£¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É½Å»ë¡×¤Ï¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÁá¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤í¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢1½µ´Ö¸å¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¤ÏËÁÆ¬¤Ë¤³¤¦1¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤È¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Öº£²ó¤Ï¡¢´°À®ÅÙ¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÁá¤¯ÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤óÅÁ¤ï¤ë¡£¤À¤¬¡¢Áê¼ê¤Ï¿·¤·¤¯½Ð¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤Î¡È´°À®ÅÙ¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¡É¤ä¡È²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÁá¤¯¡É¤È¤Ï¼«Ê¬¤Î¡È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤è¤ê¡É¤ä¡È¥¹¥Ô¡¼¥É½Å»ë¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÈÆ±¤¸¤À¤í¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Í¾·×¤Ê¾ðÊó½èÍý¤ÎÉé²Ù¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼Ò³°¥×¥ì¥¼¥ó¤Ç¤Ï¤½¤ì¤ÏÃ×Ì¿½ý¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Î½¸Ãæ¤òÅÓÀä¤¨¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡È´°À®ÅÙ¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¡É¤ä¡È²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÁá¤¯¡É¤È¤¤¤¦¡Ö¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¡×¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÁê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¡×¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤Ã¤Æ1¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¤¡£
¡Öº£²ó¤Ï¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤è¤ê¤â¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É½Å»ë¤ÇÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¥«¥¿¥«¥Ê¸ÀÍÕ¤¬·ù¤¤¤Ê¿Í¤Ï¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡×¤ä¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É½Å»ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¤ÏÌÂ¤ï¤º¤Ë»È¤¦¤Ù¤¤À¡£
¡¡ÆÃ¤ËËÁÆ¬¤Î1¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£Áê¼ê¤Ë¾ðÊó½èÍý¤ÎÉé²Ù¤¬¤«¤«¤é¤º¡¢Áê¼ê¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¤ÎÂ³¤¤ò½¸Ãæ¤·¤ÆÊ¹¤±¤ë¤«¤é¤À¡£
¼Ò³°¥×¥ì¥¼¥ó¾å¼ê¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¤¹¤ë
¡¡¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤Î¹¥¤ß¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£¥«¥¿¥«¥Ê¸ÀÍÕ¤òÂ¿¤¯»È¤¦¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¶È³¦ÍÑ¸ì¤òÂ¿¤¯»È¤¦¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼Ò³°¥×¥ì¥¼¥ó¤¬¹ª¤ß¤Ê¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¡Ö¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¡×¤Ï»È¤ï¤º¤Ë¡¢¡ÖÁê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¤¹¤ë¡£ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤µ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤«¤é¤À¡£
¡¡¤¿¤«¤¬¸ÀÍÕ¡¢¤µ¤ì¤É¸ÀÍÕ¡£Áê¼ê¤«¤é¡ÖYes¡×¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤«¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕÁª¤Ó¼¡Âè¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡£
¡ÊËÜ¸¶¹Æ¤Ï¡Ø1¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ µæ¶Ë¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÅÁ¤¨Êý¡Ù¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦²ÃÉ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë