H.I.S.¥Û¥Æ¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢Âçºå¤Ë2¸®¤ÎÊÑ¤Ê¥Û¥Æ¥ë¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤ò³«¶È
H.I.S.¥Û¥Æ¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¡ÖÊÑ¤Ê¥Û¥Æ¥ë¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹Âçºå ¤Ê¤ó¤ÐÆüËÜ¶¶¡×¤ò12·î15Æü¤Ë¡¢¡ÖÊÑ¤Ê¥Û¥Æ¥ë¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹Âçºå ¤Ê¤ó¤ÐÆüËÜ¶¶¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò2026Ç¯2·îÃæ½Ü¤Ë³«¶È¤¹¤ë¡£
¡ÖÊÑ¤Ê¥Û¥Æ¥ë¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹Âçºå ¤Ê¤ó¤ÐÆüËÜ¶¶¡×¤Ï¡¢·úÊª¤ÏÃÏ¾å9³¬·ú¤Æ¡£µÒ¼¼¤Ï¥À¥Ö¥ë70¼¼¡¢¥Ä¥¤¥ó14¼¼¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë1¼¼¤ÎÁ´85¼¼¤òÀß¤±¤ë¡£Á´¼¼¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ìÊÌ¤È¤·¡¢¥Ç¥¹¥¯¤òÈ÷¤¨¤ë¡£¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏÂçºå¥á¥È¥íÀéÆüÁ°Àþ¡¦ºæ¶ÚÀþ¡¢¶áÅ´ÆñÇÈÀþ¡¦ÆàÎÉÀþ¤ÎÆüËÜ¶¶±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó1Ê¬¡£
¡ÖÊÑ¤Ê¥Û¥Æ¥ë¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹Âçºå ¤Ê¤ó¤ÐÆüËÜ¶¶¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¡¢·úÊª¤ÏÃÏ¾å10³¬·ú¤Æ¡£µÒ¼¼¤Ï¥»¥ß¥À¥Ö¥ë26¼¼¡¢¥Ä¥¤¥ó53¼¼¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë1¼¼¤ÎÁ´80¼¼¤òÀß¤±¤ë¡£¥¢¥¯¥»¥¹¤ÏÂçºå¥á¥È¥íÀéÆüÁ°Àþ¡¦ºæ¶ÚÀþ¡¢¶áÅ´ÆñÇÈÀþ¡¦ÆàÎÉÀþ¤ÎÆüËÜ¶¶±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó3Ê¬¡£Î¾¥Û¥Æ¥ë¤ÏÎÙÀÜ¤¹¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤â´ÛÆâ¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä¸÷¤Î¥Û¥í¥°¥é¥à¤ÏÆ³Æþ¤»¤º¡¢ºÇÃ»10ÉÃ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤¬´°Î»¤¹¤ë¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¡£½ÉÇñÎÁ¶â¤Ï1¼¼9,600±ß¤«¤é¡ÊÄ«¿©ÉÕ¡¢ÀÇ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡Ë¡£Í½Ìó¼õÉÕ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£