²Î¼ê¡¦Ãæ»³ÈþÊæ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÎÀ¼¤Î"²Ú"¤È¤Ï...³Ñ¾¾ÉÒÀ¸¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö²ÖÉÓ¡×¤ä¡ÖYou're My Only Shinin' Star¡×Â¾¡¢80Ç¯Âå¡¦90Ç¯Âå¤Î¶õµ¤¤òÁÉ¤é¤»¤ë½¨°ï¤Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎµÏ¿
²Î¼ê¡¦Ãæ»³ÈþÊæ¤Ë¤È¤Ã¤Æ"¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯"¤È¤¤¤¦¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¡£12·î6Æü(ÅÚ)¤Ë²ÎÍØ¥Ý¥Ã¥×¥¹¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ"±Ê±ó¤Îµ±¤"¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿Ãæ»³ÈþÊæ¤Î¥é¥¤¥ÖÆÃ½¸¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
º£²ó¤ÎÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ63¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿1988Ç¯¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÖMIHO Catch '88¡×¤ò¼ý¤á¤¿ÈÖÁÈ¡ÖCATCH ME MIHO NAKAYAMA LIVE '88¡×¤È¡¢¤½¤Î8Ç¯¸å¤Î1996Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¡ÖMiho Nakayama Concert Tour '96 Sound of Lip¡×¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤É¤Á¤é¤â²ñ¾ì¤ÏÅìµþ¡¦ÃæÌî¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë¤À¡£
¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÀäÄº¤Îµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼3Ç¯ÌÜ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡ÖMIHO Catch '88¡×¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢Â©¤ò¤Î¤à¤Û¤É¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¿§¹á¤òÉº¤ï¤»¤ÆÃæ»³¤ÏÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¾¯¤·É¡¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¥¯¥»¤Î¤¢¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î²ÎÀ¼¡¢¸÷¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤é¤á¤¯¾Ð´é¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¿È¤Î¤³¤Ê¤·¡½¡½¤Þ¤À10Âå¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÁ´¤Æ¤¬"¥¢¥¤¥É¥ë"¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿"¥¹¥¿¡¼"¤Î¥ª¡¼¥é¤ËËþ¤Á¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñ¾ì¤òÊñ¤à´ÑµÒ¤ÎÇ®¶¸¤È´¿À¼¤¬¤½¤ì¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³Ñ¾¾ÉÒÀ¸¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Ì¾¶Ê¡Ö²ÖÉÓ¡×¤Ç¤Ï¡¢¥»¥Ã¥È¤Ë¹ø¤«¤±¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤È¤ê¤È²Î¤¤¾å¤²¡¢ÅûÈþµþÊ¿¡ß¾¾ËÜÎ´¤È¤¤¤¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¡ÖWAKU WAKU¤µ¤»¤Æ¡×¡Ö¥Ä¥¤¤Æ¤ë¤Í ¥Î¥Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¤Ç¤Ï¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤ËÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÌöÆ°¡£º£¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬¼¡¡¹¤ËÈäÏª¤µ¤ì¡¢Èà½÷¤ÎÈþËÆ¤ò°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤ë¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê°áÁõ¤ä¡¢Åö»þ¤Î»þÂå´¶¤¬Â©¤Å¤¯¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤âÉ¬¸«¤À¡£
¥é¥¤¥Ö¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥Þ¥Þ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤ÎÁÞÆþ²Î¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Ä¹¤¯°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤Ì¾¥Ð¥é¡¼¥É¡ÖYou're My Only Shinin' Star¡×¤òÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿À¼¤ä²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é²Î¤¦ÍÍ»Ò¤â¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤À¤¬¡¢ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ë¤Ï¡¢Æ±¶Ê¤Î"¥¹¥¿¥¸¥ªVer."¤¬ÆÃÊÌ¤Ë¼ýÏ¿¡£³Ñ¾¾ÉÒÀ¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡¢¥â¥Î¥¯¥í¡¼¥à¤Î±ÇÁü¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÃæ»³¤Î²Î¾§¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡£
°ìÊý¡¢¡ÖMiho Nakayama Concert Tour '96 Sound of Lip¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ32¸ø±é¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡£¡ÖMIHO Catch '88¡×¤«¤é8Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¶î¤±È´¤±¤¿¾¯½÷¤¬"¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È"¤È¤·¤Æ³Î¤«¤ÊÀ®½Ï¤ò¿ë¤²¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡£
¤³¤ÎÇ¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿18ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖDeep Lip French¡×¤ò·È¤¨¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤Î¥ª¡¼¥é¤È±ð¤ä¤«¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¾åÉÊ¤ÊÍ¾Íµ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿Ãæ»³¤¬"¤ª¼Çµï"¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È²ñ¾ì¤ÏÂç´¿À¼¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö¥é¥¤¥«¥¹¥¿¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿¤³¤È¤ÇÁý¤·¤¿É½¾ð¤Î¿¼¤ß¤äË¤«¤Ê²ÎÀ¼¤ÇÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤Î¸å¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖTrue Romance¡×¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¤âÂç¿Í¤ÎÍ«¤¤¤òÂÓ¤Ó¤¿²Î¾§¤ËÃ¯¤â¤¬¤¦¤Ã¤È¤ê¤ÈÄ°¤Æþ¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢90Ç¯Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ò¥Ã¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö±ó¤¤³¹¤Î¤É¤³¤«¤Ç...¡×¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤è¤ê¤¤Ã¤È¡×¤Ç¤Ï¾ìÆâ¤¬°ìµ¤¤ËÇ®¤òÂÓ¤Ó¡¢Èà½÷¤Î»ý¤Ä"²ÎÀ¼¤Î²Ú"¤Ë²þ¤á¤Æ¿ì¤ï¤µ¤ì¤ë»þ´Ö¤Ë...¡£
À¸¥Ð¥ó¥É¤ÎÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤È¶¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡ÖSea Paradise ¡ÝOL¤ÎÈ¿Íð¡Ý¡×¡¢ÃÆ¤±¤ë¾Ð´é¤ä¤ª¤Á¤ã¤á¤ÊÉ½¾ð¤â¸«¤»¤¿¡Ö¥è¥Ã¥·¥ã!¡×¤Ç¤â¡¢Èà½÷¤Î²»³ÚÀ¤Î¹¤µ¤¬Á¯ÌÀ¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£¤É¤Î¥·¡¼¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â´¶Ã²¤Î¤¿¤áÂ©¤¬Ï³¤ì¤ëÈþ¤·¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢Åö»þ¤ÎÈà½÷¤¬¿·¤¿¤Ë¼ê¤Ë¤·¤¿"É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼«Í³¤µ"¤¬À¸¤À¸¤¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¡£
Ãæ»³ÈþÊæ¤È¤¤¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë"±Ê±ó¤Îµ±¤"¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡¢Èà½÷¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ëÆÃ½¸¤À¡£
Ê¸¡áÀîÁÒÍ³µ¯»Ò
ÊüÁ÷¾ðÊó
¡ã±Ê±ó¤Îµ±¤ Ãæ»³ÈþÊæ¥é¥¤¥ÖÆÃ½¸¡ä
CATCH ME MIHO NAKAYAMA LIVE '88
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯12·î6Æü(ÅÚ)20:00¡Á
Miho Nakayama Concert Tour '96 Sound of Lip
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯12·î6Æü(ÅÚ)21:00¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§²ÎÍØ¥Ý¥Ã¥×¥¹¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë(¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª)
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹