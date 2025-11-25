¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó»ö·ï¡×¤ò¡Ø·ù¤ï¤ì¤ëÍ¦µ¤¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡½¡½¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤È»º¶È°å¤ÎÂÐ±þ¡Ê2023Ç¯6·î7Æü-6·î8Æü¡Ë
À¤³¦Åª¤Ê¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø·ù¤ï¤ì¤ëÍ¦µ¤¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¸Å²ì»Ë·ò»á¤Î¿·´©¡¢¡Ø½¸ÃÄÀõÎ¸¡¡¡ÖÍ¥½¨¤À¤Ã¤¿ÃË¤¿¤Á¡×¤Ï¤Ê¤¼Æ»¤ò¸í¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢Áá¤¯¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ãø¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿Æ±½ñ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¼Ò²ñ¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó»ö·ï¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¡ÖÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñÄ´ººÊó¹ð½ñ¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢»ö·ï¤Î¤¢¤é¤Þ¤·¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë½ø¾Ï¤Î°ìÉô¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
½÷ÀA¤Ï¤Ê¤Ë¤ò¸ì¤Ã¤¿¤«
¡¡6·î7Æü¡¢½÷ÀA¤Ïº´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤ÈÌÌÃÌ¤·¡¢ËÜ»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£Á°Æü¤ÎC°å»Õ¤ÈD°å»Õ¡¢¤½¤·¤ÆE¼¼Ä¹¤È¤ÎÌÌÃÌ¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÊó¹ð¤À¡£¤³¤³¤Ç½÷ÀA¤¬¸ì¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤ª¤¤¯¼¡¤Î6¤Ä¤ËÊ¬Îà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡6·î2Æü¤ËÃæµï»á¤«¤éÊ£¿ô¿Í¤Ç¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡£2¿Í¤Ç¤â¤è¤¤¤«¤ÈÃæµï»á¤Ë¿Ö¤Í¤é¤ì¡¢¾µÂú¤·¤ÆÈà¤¬ÊÌÂð¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£
¢¤³¤³¤ÇÃÇ¤Ã¤¿¤é»Å»ö¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤³¤È¡£
£¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ¤Çµ¯¤¤¿ÀË½ÎÏ»ö°Æ¡Ë
¤Ã¯¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¡£»Å»ö¤âÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤³¤È¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÂÌÌÜ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¥Ãæµï»á¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¸«¤¿Æé¤Î¿©ºà¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£
¦¤¤¤Þ¤â¡Ê¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¤Ç¡ËÃæµï»á¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì°Ê³°¤Ë½÷ÀA¤Ï¡¢º£¸åÃæµï»á¤ÈÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤»Ý¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ä´ººÊó¹ð½ñ¤Ë¤ÏµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Åö»þ½÷ÀA¤Ï¤¢¤ë¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤ÏÃæµï»á¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤¢¤ê¡¢º´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯¤³¤Î·ï¤ò¸ø¤Ë¤»¤º¡¢ÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤µ¤¨±£¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤Þ¤¿Ãæµï»á¤È¶¦±é¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤ÆÁ°Æü¤ÎE¼¼Ä¹¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¤Îº´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤È¤ÎÌÌÃÌ¤Ç¤Ï¡¢¶¦±é¤Î²ÄÈÝ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£µÕ¤Ë¸À¤¦¤ÈÃæµï»á¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¶¦±é¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢ÀË½ÎÏ¤òÆ¯¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ãæµï»á¤È¤Î¶¦±é¤â²ÄÇ½¤À¤È¶¯ÊÛ¤¹¤ë½÷ÀA¡£¤·¤«¤·Èà½÷¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ëº®Íð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿º´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡¢°ìÃ¶Èà½÷¤Î°Õ¸þ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¿¾å¤Ç¡Ö¤â¤·¤âº£¸å¿´ÊÑ¤ï¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢Èà½÷¤òµ¢Âð¤µ¤»¤ë¤³¤È¤È¤·¤¿¡£
Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿3¿Í¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±
¡¡Íâ6·î8Æü¡¢½÷ÀA¤«¤éºÇ½é¤ËÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿C°å»Õ¤«¤é¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤ÎE¼¼Ä¹¤Èº´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤Î¤â¤È¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤¤»Ý¡¢Ï¢Íí¤¬Æþ¤ë¡£·ò¹¯ÁêÃÌ¼¼¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿3¿Í¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç½÷ÀA¤«¤é¤ÎÁêÃÌÆâÍÆ¡¢¤Þ¤¿¿´¿È¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ðÊó¶¦Í¤ò¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¡¢¤½¤·¤ÆÁ°¡¹Æü¤È¡¢3¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢ÊÌ¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê¸ÄÊÌ¤Ë½÷ÀA¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ä´ººÊó¹ð½ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎÌÌÃÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½÷ÀA¤Î¡Öº®Íð¾õÂÖ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤¬¤Ê¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤ÏÆÃÉ®¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¡Öº®Íð¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±®¤¨¤ë¡£¾Ú¸ÀÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¿¤¤¤òº¹¤·¶´¤àÍ¾ÃÏ¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÆÀ¤¿¾Ú¸À¤ò¶¦Í¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢½÷ÀA¤¬3¿Í¤ËÏÃ¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ½÷ÀA¤¬Ãæµï»á¤«¤éÀË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ï¡¢3¿Í¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°Ê²¼¤¬¡¢¶¦Í¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤Î¼ç¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡2023Ç¯6·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢Ãæµï»á¤«¤éÈà¤Î½êÍ¤¹¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¡£
¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ëÁ°¤ËÃæµï»á¤«¤é¡¢±«¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬Íè¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢2¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¤¬Íè¤é¤ì¤ë¤«¡¢¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
£ÃÇ¤ì¤Ð»Å»ö¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òË¬¤Í¤¿¡£
¤Ãæµï»á¤«¤é¡Ê¤½¤Î¹Ô°Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¶¡½ÒÆâÍÆ¤Î¡ËÀË½ÎÏÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¥ÌÌÃÌ¤Î¤Ê¤«¤Ç½÷ÀA¤Ï¡Ö¸µ¤Î¼«Ê¬¤ËÌá¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤â¤¦¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¦Ãæµï»á¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¿©¤Ù¤¿Æé¤Î¿©ºà¤ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
§²á¸ÆµÛ¤¬¸«¤é¤ì¡¢¹æµã¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÁêÃÌ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿´¿È¤Î¾õÂÖ¤Ï°¤¤¡£
¨º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃ¯¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÃÎ¤é¤ì¤¿¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
©¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤ª¤ê¤Ë»Å»ö¤ò¤·¡¢Ãæµï»á¤È¤Î¶¦±é¤â²ÄÇ½¤À¡¢¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£
¡¡Èà½÷¤Î¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤ª¤ê¤Ë»Å»ö¤ò¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢¤·¤Ð¤é¤¯µÙ¤Þ¤»¤ë¤Î¤«¡£¾åÄ¹¤Ø¤Ï¡¢Êó¹ð¤¹¤Ù¤¤«¡£¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¿ä¿Ê¼¼¤Ë¤â¶¦Í¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡£
¡¡ÁÊ¤¨¤é¤ì¤¿ÀË½ÎÏ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¾×·âÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ½÷ÀA¤Î¿´¿È¤Î¾õÂÖ¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ°¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿E¼¼Ä¹¤Èº´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡¢Èà½÷¤¬¼«»à¤ËµÚ¤Ö´í¸±¤ò¶¯¤¯¶²¤ì¤¿¡£¤½¤·¤ÆC°å»Õ¤«¤é¤Î½õ¸À¤Î²¼¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤È¤·¤Æ¤ÎÂÐ±þÊý¿Ë¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡¤³¤Î·ï¤òÃ¯¤«¤È¶¦Í¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢½÷ÀA¤Ë»öÁ°³ÎÇ§¤ò¤È¤ë¡£
¢½÷ÀA¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ê¤¿¤á¡¢Èà½÷¤Î¥±¥¢¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤¹¤ë¡£
£ÈÖÁÈ½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¾¡¼ê¤Ë¼è¤ê»ß¤á¤µ¤»¤Ê¤¤¡£
¤¶ÈÌ³¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤«µÙÌ³¤È¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉ¬¤º°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¡¢°å»Õ¤Î½ê¸«¤ò¤â¤È¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æº´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡¢½÷ÀA¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤òÀß¤±¤ë¡£Ä´ººÊó¹ð½ñ¤ËÀµ³Î¤ÊÆüÉÕ¤ÏµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢6·î8Æü¤«6·î9Æü¤Î¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤³¤Ç½÷ÀA¤Ï¡¢6·î10Æü¤ÎÅÚÍËÆü¤´¤í¤Þ¤ÇÈÖÁÈ½Ð±é¤òÂ³¤±¡¢ÆüÍËÆü¤ò¶´¤ó¤ÀÍâ½µ·îÍËÆü¡Ê12Æü¡Ë¤«¤é19Æü¤Þ¤Ç¤Î°ì½µ´Ö¡¢µÙÌ³¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤á¤é¤ì¤¿¡£ÈÖÁÈ¤òµÙ¤àÂÐ³°Åª¤ÊÍýÍ³¤Ï¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡×¡£¤â¤Á¤í¤óÃæµï»á¤È¤Î·ï¤ÏÃ¯¤Ë¤âÌÀ¤«¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤ÆµÙÌ³¤ò·Ð¤Æ½Ð¼Ò¤·¤¿6·î20Æü¡£½÷ÀA¤Ï¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¶ÈÌ³Éüµ¢¤Ç¤¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢·ò¹¯ÁêÃÌ¼¼¤ÎD°å»Õ¤òË¬¤Í¤ë¡£¤³¤³¤«¤é¤ª¤è¤½3½µ´Ö¡¢Èà½÷¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤ª¤ê¡×¤ËÆ¯¤³¤¦¤È¤·¤¿¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¡Ø½¸ÃÄÀõÎ¸¡¡¡ÖÍ¥½¨¤À¤Ã¤¿ÃË¤¿¤Á¡×¤Ï¤Ê¤¼Æ»¤ò¸í¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÑ¹¹¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£