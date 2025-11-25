¡ÈÇò¥¿¥¯¡É¹Ô°Ù¤ÇÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¡ª °ìÂÎ¤Ê¤¼¡© Âç·¿¥Ð¥¹¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¤¹¤ë¤â¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¹ñÀÒ¤ÎÃË¡ÖÇò¥¿¥¯¤¬°ãË¡¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡× ¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÅÜ¤ê¤ÎÀ¼Ê®½Ð
²á¼º±¿Å¾½ý³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ë¤â¡¢Çò¥¿¥¯¹Ô°Ù¤ÏÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¡ª µ¿Ìä¤ÎÀ¼Áê¼¡¤°
¡¡2025Ç¯6·î¡¢»³Íü¸©¤ÎÍÎÁÆ»Ï©¡¦ÉÙ»Î¥¹¥Ð¥ë¥é¥¤¥ó¤ÇÇò¥¿¥¯¹Ô°ÙÃæ¤Î¾èÍÑ¼Ö¤¬Âç·¿´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤¿»ö¸Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢11·î17Æü¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¹ñÀÒ¤ÎÃË¤Î½é¸øÈ½¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Çò¥¿¥¯¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ïµ¿Ìä¤äÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬Ê®½Ð¡£°ìÂÎ¤Ê¤¼ÉÔµ¯ÁÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÇò¥¿¥¯¤Ï¥À¥á¡ª Æó¼ïÌÈ¤¬É¬Í×¡ª ¤³¤ì¤¬¡ÖºÇ¶¯ÌÈµö¡×¤Ç¤¹¡Ê21Ëç¡Ë
¡¡2025Ç¯6·î¡¢»³Íü¸©¤Î²Ï¸ý¸Ð¤«¤éÉÙ»Î»³¤Î5¹çÌÜ¤Þ¤Ç¤ò¤Ä¤Ê¤°ÍÎÁÆ»Ï©¡¦ÉÙ»Î¥¹¥Ð¥ë¥é¥¤¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Çò¥¿¥¯¹Ô°ÙÃæ¤À¤Ã¤¿¾èÍÑ¼Ö¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤ò¤Ï¤ß½Ð¤·¡¢ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿Âç·¿´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ê¡¢Çò¥¿¥¯±Ä¶È¤Î¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ5¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿°ñ¾ë¸©·ë¾ë»Ô¤Ë½»¤à¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¹ñÀÒ¤Î23ºÐ¤ÎÃË¤¬º£Ç¯9·î¡¢¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê²á¼º±¿Å¾½ý³²¡Ë¤ÈÆ»Ï©±¿Á÷Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ä¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢±¿ÄÂ¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆµÒ¤ò±¿Á÷¤¹¤ë¾è¹ç»ö¶È¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Æ»Ï©±¿Á÷Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ»ö¶È·×²è¤ä±¿¹Ô·×²è¤òÄê¤á¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¤Îµö²Ä¤ò¼õ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¤Îµö²Ä¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤Þ¤Þ±¿ÄÂ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤ÆµÒ¤ò¾è¤»¤ë¥¿¥¯¥·¡¼¤Ï¡ÖÇò¥¿¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢±¿Å¾¼ê¤Î¹Ô°Ù¤ÏÆ»Ï©±¿Á÷Ë¡°ãÈ¿¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¸¡µó¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢3Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤â¤·¤¯¤Ï300Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎÎ¾Êý¤ò²Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¾åµ¤Î»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¹ñÀÒ¤ÎÃË¤¬¾èµÒ¤Ë¥±¥¬¤òÉé¤ï¤»¤¿²á¼º±¿Å¾½ý³²¤È¡¢Çò¥¿¥¯¹Ô°Ù¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿Æ»Ï©±¿Á÷Ë¡°ãÈ¿¤ÇÁÜºº¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢11·î17Æü¡¢¹ÃÉÜÃÏ¸¡¤ÏÃË¤ÎÇò¥¿¥¯ÍÆµ¿¤ò·ùµ¿ÉÔ½½Ê¬¤Ë¤è¤êÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹ÃÉÜÃÏ¸¡¤ÏÉÔµ¯ÁÊ¤È¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡ÊÇò¥¿¥¯¤Î¡Ë»ö¼Â¤òÇ§¤á¤ë¤ËÂ¤ê¤ë¾Úµò¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¡¢²á¼º±¿Å¾½ý³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢17Æü¤Ë¹ÃÉÜÃÏºÛ¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿½é¸øÈ½¤ÇÃË¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤ÇÃË¤Ï¡¢¡ÖÇò¥¿¥¯¹Ô°Ù¤¬°ãË¡¤À¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Û¤«¡¢»Ø¼¨Ìò¡Ê¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¡Ë¤«¤é¤âÀâÌÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¼¡¤Î¸øÈ½¤Ï12·î15Æü¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÇò¥¿¥¯¹Ô°Ù¤Î°ãË¡À¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÇÉÔµ¯ÁÊ¤È¤Ï¤Ê¤ó¤È¤â´Å¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÇºÑ¤àÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö²¿¤¬¾ÚµòÉÔ½½Ê¬¤Ê¤ó¤À¡© ¸¡»¡¤ÎÂÐ±þ¤¬¤¤¤¤²Ã¸º¤¹¤®¤ä¤·¤Ê¤¤¤«¤¤¡©¡×¤Ê¤É¡¢Çò¥¿¥¯¹Ô°Ù¤¬ÉÔµ¯ÁÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æµ¿Ìä¤äÊ°¤ê¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖÇò¥¿¥¯¤ÎÈ³Â§¤ò¤â¤Ã¤È½Å¤¯¤¹¤Ù¤¡×¡Ö¹ñ¤Ë¶¯À©Á÷´Ô¤·¤Æ¡¢ÆóÅÙ¤ÈÆþ¹ñ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¸·È³²½¤òµá¤á¤ë°Õ¸«¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇò¥¿¥¯¹Ô°Ù¤ÏÁ´¹ñ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤ä¶õ¹Á¡¢±Ø¡¢¹ÁÏÑ¤Ê¤É¤Ç²£¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢11·î18Æü¤Ë¤Ï¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¤Î¹¾¥ÎÅÅÆ§ÀÚ¶á¤¯¤ÇÇò¥¿¥¯¹Ô°Ù¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶è¤Ë½»¤àÃæ¹ñ¿Í¤ÎÃË¤¬Æ»Ï©±¿Á÷Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂáÊá¤·¤¿¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï¡ÖÍ§Ã£¤ÎÍ§Ã£¤òÁ÷·Þ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤ª¶â¤Ï¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤¿°ìÊý¡¢ÃË¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤Ã¤¿´Ñ¸÷µÒ¤Ï¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÌó1Ëü6000±ß¤Î±¿ÄÂ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿11·î2Æü¡¢°¦ÃÎ¸©¤Î¾ï³ê»Ô¤Ë¤¢¤ëÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âºßÆü¥Ù¥È¥Ê¥à¿ÍÁê¼ê¤ËÇò¥¿¥¯¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¡¢3Æü¤ËÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ10·î29Æü¤Ë¤â¡¢¿·³ã¸©ËÌ³÷¸¶·´À»äÆÄ®¤ÎÄ®Æ»¤ÇÇò¥¿¥¯¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÉÙ»³¸©ÉÙ»³»Ôºß½»¤ÎÃæ¹ñÀÒ¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¿·³ãÅì¹Á¤ËÂç·¿¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¤¬½é´ó¹Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃË¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤ËÊ£¿ô¤Î³°¹ñ¿ÍÎ¹¹ÔµÒ¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¨ ¢¨ ¢¨
¡¡Çò¥¿¥¯¹Ô°Ù¤ò¸¡µó¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö±¿Å¾¼ê¤ÈµÒ¤Î´Ö¤Ç¶âÁ¬¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡×¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±¿Å¾¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö²ÈÂ²¡¦Í§¿Í¤òÁ÷·Þ¤·¤¿¤À¤±¡×¡Ö¤ª¶â¤Ï¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤Ìõ¤·¤¿¤ê¡¢³¤³°¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òºï½ü¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¸À¤¤Æ¨¤ì¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»öÎã¤¬¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡°ÂÁ´¤Ê¸òÄÌ´Ä¶¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£¸å¤ÏÇò¥¿¥¯¹Ô°Ù¤ò¸¡µó¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ÊË¡²þÀµ¤äÈ³Â§¤Î¶¯²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£