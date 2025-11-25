¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Î¥Ú¥ì¥¹¤¬WBC¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂåÉ½¤Î¼ç¾¤Ë½¢Ç¤¡¡ÄÌ»»303ËÜÎÝÂÇ¡õGG¾Þ5ÅÙ¤ÎÌ¾Êá¼ê¤¬4Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Ø
¢¡ Á°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥óÁª½Ð
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö24Æü¡¢¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Î¥µ¥ë¥Ð¥É¡¼¥ë¡¦¥Ú¥ì¥¹Êá¼ê¤¬2026Ç¯3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂåÉ½¤Î¼ç¾¤È¤·¤Æ»²Àï¤¹¤ë¤ÈWBC¤Î¸ø¼°X¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ú¥ì¥¹¤Ï2011Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥º°ì¶Ú¤Ç15Ç¯¥×¥ì¡¼¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï48ËÜÎÝÂÇ¡¦121ÂÇÅÀ¤ÇÂÇ·â2´§¤Ëµ±¤¯¤Ê¤ÉÄÌ»»303ËÜÎÝÂÇ¡¢1021ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ë9ÅÙÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¤È¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì5ÅÙ³ÍÆÀ¡£WBC¤Ë¤Ï2013Ç¯Âç²ñ¤Ç½é½Ð¾ì¤·¡¢º£²ó¤¬4Âç²ñÏ¢Â³¤Î»²Àï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡WBC¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂåÉ½¤ÏÂè1²óÂç²ñ¤«¤é½Ð¾ì¤òÂ³¤±¡¢2009Ç¯¤Ë¤Ï¥Ù¥¹¥È4¤Ø¿Ê½Ð¡£Á°²óÂç²ñ¤Ï·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÇÊÆ¹ñÂåÉ½¤ËÇÔ¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È8¤À¤Ã¤¿¡£¼¡²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤é¤ÈÆ±ÁÈ¤Î¥×¡¼¥ëD¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£