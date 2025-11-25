ÇµÌÚºä46Ìðµ×ÊÝÈþ½ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ç°ìÄê´ü´ÖÎÅÍÜ
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÇµÌÚºä46¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬25Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌðµ×ÊÝÈþ½ï¡Ê23¡Ë¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î¤¿¤á¡¢°ìÄê´ü´ÖÎÅÍÜ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¤¡Ä¤Û¤Ã¤½¤êÆó¤ÎÏÓ¤¢¤é¤ï¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÌðµ×ÊÝÈþ½ï
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÌðµ×ÊÝÈþ½ï¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢°ìÄê´ü´ÖÎÅÍÜ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿°Ê²¼¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·çÀÊ¡¦µÙ±é¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¦11·î25Æü(²Ð)¡¢FM FUJI¡Ø¥¿¥¤¥à¤Á¤ã¤ó¡Ù
¡¦11·î26Æü(¿å)¡¢11·î27Æü(ÌÚ)¡Øµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤ Â´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ù
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£²¿Â´¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Ìðµ×ÊÝ¤Ï10·î21Æü¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
