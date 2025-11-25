¡ÚÆÈ¼«¡Û¤¤ç¤¦ÆüÊÆÅÅÏÃ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÇÄ´À°¡Ä¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Ãæ¹ñ¡¦½¬¼çÀÊ¤È¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¼õ¤±¹â»Ô¼óÁê¤ËÀâÌÀ¤«¡¡ÂæÏÑÌäÂê¤ÎÇ§¼±¤Ï¡Ä
Ãæ¹ñ¤¬¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤ò¤á¤°¤ë¹ñ²ñÅúÊÛ¤ËÈ¿È¯¤òÂ³¤±¤ëÃæ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢25Æü¸áÁ°¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎÂ¦¤«¤é¸Æ¤Ó¤«¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ê£¿ô¤ÎÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï24Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ÈÅÅÏÃ¤Ç²ñÃÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ËÂÐ¤·¡¢½¬¼çÀÊ¤È¤Î²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¤Î¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¤Ï¡¢ÊÆÃæÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ç½¬¼çÀÊ¤¬¡ÖÂæÏÑ¤ÎÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÉüµ¢¤¬Àï¸å¹ñºÝÃá½ø¤Î½ÅÍ×¤Ê¹½À®Í×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÂæÏÑÌäÂê¤¬Ãæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏSNS¤Ë½¬¼çÀÊ¤È¡ÖÍ°ÕµÁ¤Ê¡×ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤¬¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¹â»Ô¼óÁê¤ËÂÐ¤·¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤ò¤á¤°¤ê¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Ç§¼±¤ò¼¨¤¹¤Î¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£