ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¤Þ¤À¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡È±É´§¡É¡¡ÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¡Ä¹â¤Þ¤ë´üÂÔ¡Ö¤½¤Î¤¦¤Á¼è¤ì¤ë¤«¤â¡×
¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¡¢¥¢¥¸¥¢¿Í½é¤Î¡Ö¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥Æ¾Þ¡×¼õ¾Þ¤Î²ÄÇ½À¤â
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ºâÃÄ¡ÖSHOHEI OHTANI FAMILY FOUNDATION¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â´óÉÕ¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿ÂçÃ«¤À¤¬ ¡¢º£²ó¤ÎºâÃÄÀßÎ©¤ËÈ¼¤¤¡¢Ìîµå³¦¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¹â¤Î¸Ä¿Í±ÉÍÀ¤Î°ì¤Ä¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥Æ¾Þ¡×¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢SNS¾å¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬ÀßÎ©¤·¤¿ºâÃÄ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬±¿Æ°¤òÂ³¤±¡¢·ò¤ä¤«¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë»ñ¶â¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê·ò¹¯¤Ç¹¬¤»¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡×¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Öµß½õ¡¦ÊÝ¸î¡¦¥±¥¢¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÆ°Êª¤¿¤Á¤ò¼é¤ê»Ù¤¨¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤â»Ù±ç¤¹¤ë¡×¤È¡¢³èÆ°ÍýÇ°¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢2018Ç¯¿·¿Í²¦¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Áª½Ð5²ó¡¢MVP4ÅÙ¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¥¢¥ï¡¼¥É¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬Ì¤¼õ¾Þ¤ÎÌ¾ÍÀ¤¢¤ë¥¢¥ï¡¼¥É¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢¡Ö¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥Æ¾Þ¡×¤¬¤¢¤ë¡£Æ±¾Þ¤Ï¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤Î³èÌö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É³°¤Ç¤â»üÁ±³èÆ°¤äÃÏ°è¤Î¤¿¤á¤Î³èÆ°¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¡¢º£Ç¯¤ÏÆ±Î½¤Î¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤¬¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±¾Þ¤Î¸õÊä¼ÔÆþ¤ê¤Î·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢º£²ó¤ÎºâÃÄÀßÎ©¤Ç¤è¤ê¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥¢¥¸¥¢¿Í½é¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö°ìÎ®¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ï¤ß¤ó¤Ê²¿¤é¤«¤Î»üÁ±»ö¶È¤·¤Þ¤¹¤Í¡£ÂçÃ«¤â¤½¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼´ØÏ¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÂçÃ«¤é¤·¤¤¡£¤¤¤¤³èÆ°¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Í¡×¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡¢¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥Æ¾Þ¤â¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¤Î¤«¡×¡Ö¤ª¡¢ÂçÃ«¤¯¤ó¤½¤Î¤¦¤Á¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥Æ¾Þ¤â¤È¤ì¤ë¤«¤â¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë