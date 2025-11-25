¡ÖÉÙÍµÁØ¤Ï¥æ¥Ë¥¯¥í¤¬¹¥¤¡×¤ÏËÜÅö¤«¡© ¤ª¶â»ý¤Á¤¬¥·¥ó¥×¥ëÉþ¤ò¹¥¤à¡ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³¡É¡£»Å»ö¤Ø¤Î½¸Ãæ¤Ë¤â´Ø·¸¤¬
¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡õ¥é¥¤¥¿¡¼¤Î³ÑÍ¤±§»Ò¡Ê¤¹¤ß¤æ¤¦¤³¡Ë¤Ç¤¹¡£ºòº£ÏÃÂê¤Î¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¶½Ì£¿¼¤¤¿·Àâ¡Ö¡È¤ª¶â»ý¤Á¤Û¤É¥æ¥Ë¥¯¥í¤ò¹¥¤à¡ÉÀâ¡×¡£Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÏÉÙÍµÁØ¤È¤¤¤¨¤Ð¥ô¥£¥È¥ó¤ä¥¨¥ë¥á¥¹¤Ê¤É¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¹¥¤à¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢É®¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¤¤ï¤æ¤ë¤ª¶â»ý¤Á¤ÎÍ§¿Í¡¦ÃÎ¿Í¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÌÜÎ©¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤Î¤ÎÉþ¤ÏÃå¤Æ¤¤¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤ª¶â»ý¤Á¤Û¤É¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÉþÁõ¤ò¹¥¤à¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¡¢¿´ÍýÅªÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ÉÙÍµÁØ¸þ¤±¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢4³ä¤¬¥æ¥Ë¥¯¥í°¦ÍÑ¼Ô
¡¡É®¼Ô¼«¿È¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤Ë¤¤¤ëÉÙÍµÁØ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í¡¹¤â¡¢Ãå¤³¤Ê¤·¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝËÜÅö¤Ë¤ª¶â»ý¤Á¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤Î¤è¤ê¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Î¥æ¥Ë¥¯¥í¤ò¹¥¤à¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤È¤Ê¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤¬¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÉÙÍµÁØ¤¬°¦ÍÑ¤¹¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡ÖLUXURY CARD¡Ê¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥«¡¼¥É¡Ë¡×¤Î²ñ°÷¤Î¤¦¤Á¡¢À¤ÂÓÇ¯¼ý2,000Ëü±ß°Ê¾å¤Î342Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡Ê2024Ç¯2·î¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤è¤¯¿È¤ËÃå¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÊÍÎÉþ¡Ë¡×¤Î1°Ì¤¬¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¡Ê42.1¡ó¡Ë¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
¡¡2°Ì°Ê²¼¤Ç¤Ï¡Ö¥â¥ó¥¯¥ì¡¼¥ë¡Ê21.9¡ó¡Ë¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¡Ê17¡ó¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¯¡¢²Á³ÊÂÓ¤òÌä¤ï¤º·ø¶ì¤·¤¯¤Ê¤¤¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁõ¤¤¤¬¿Íµ¤¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢ÉÙÍµÁØ¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÉþ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¹â²Á³ÊÂÓ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¼«¤é¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÍ¥Àè¤·¡¢·ø¼Â¤Ê»×¹Í¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£Ãå¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¤¤â¤Î¤ä¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤Ê¤É¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¥æ¥Ë¥¯¥í¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡ÉÙÍµÁØ¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉþ¤ÎÓÏ¹¥¤ÏÊÑ¤ï¤ë
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤â¤Á¤í¤óÉÙÍµÁØ¤ÎÃæ¤Ë¤â¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Âç¹¥¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÓÏ¹¥¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¤Æ¤ÎÊý¤¬¤½¤¦¤À¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤º¡Ö¼«Ê¬¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ëÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¼«¿È¤Î³Ê¤Î¹â¤µ¤òÉþÁõ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤âÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤½Ð¼«¤«¤é¡¢¼«¿È¤Ç¤ª¶â»ý¤Á¤ËÀ®¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡Ö¥»¥ë¥Õ¥á¥¤¥É¥ê¥Ã¥Á¡×¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤È·ëº§¤·¤¿¡Ö¶Ì¤ÎÍÁºÊ¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÉ×¡Ë¡×¡¢¤ª¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬µÒ¾¦Çä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÍø¤ËÆ¯¤¯¡ÖÌë¿¦¡Ê¥Û¥¹¥È¡¦¥¥ã¥Ð¥¯¥é¾î¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿¥¤¥×¤ÎÊý¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤¬Âç¤¤¯Æþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ä¡¢°ìÌÜ¤Ç¤½¤ì¤ÈÊ¬¤«¤ë¥¢¥¤¥³¥óÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤òÈò¤±¤ëÉÙÍµÁØ¤Î¥¿¥¤¥×¤È¤Ï¡©
¡¡È¿ÂÐ¤Ë¡¢ÀèÁÄ¤«¤é»ñ»º¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡Ö¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ê¥Ã¥Á¡×¡¢À¤ÂÓÇ¯¼ý¤¬1,500Ëü±ß°Ê¾å¤Î¡Ö¥¤¥ó¥«¥à¥ê¥Ã¥Á¡×¡¢³ô¼°¤äÉÔÆ°»º¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÝÍ»ñ»º¤¬Â¿¤¤¡Ö¥¹¥È¥Ã¥¯¥ê¥Ã¥Á¡×¤Ê¤É¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¤¢¤Þ¤ê¥í¥´¤ÎÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹¥¤ó¤ÇÁª¤Ö·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½°ì¸«¤¹¤ì¤Ð¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ë¤â¸«¤¨¤½¤¦¤Ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤Ãå¤³¤Ê¤·¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿Í¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡¦¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡¦°ÕÌ£¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡¦¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦»Ö¸þ¥¿¥¤¥×¤ÎÉÙÍµÁØ¤Û¤ÉÉþÁõ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÉÙÍµÁØ¤È¤Ò¤È¸À¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¾ÃÈñ¤¹¤ëÊý¤È¡¢µÕ¤Ë¥³¥Ä¥³¥Ä¤È»ñ»º·ÁÀ®¤ò¤¹¤ëÊý¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍÎÉþ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶³ÐÃÍ¤Ë¤âÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¥¿¥¤¥×¤ÎÉÙÍµÁØ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Åê»ñ»×¹Í¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥â¥Î¤äÂÎ¸³¤ò¤ª¶â¤ÇÇã¤¦¤È¤¤Ï¡¢»ÙÊ§¤Ã¤¿¶â³Û°Ê¾å¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤¿¤È¤¨3,000±ß¤ÎT¥·¥ã¥Ä°ìËç¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¤½¤Î¶â³Û¤Ë¸«¹ç¤¦¤À¤±¤Î²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤¿¾å¤Ç¹ØÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
