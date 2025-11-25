Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

Îò»ËÅª¤Ë½ÅÍ×¤ÊÊ¸½ñ¤ä³¨²è¤Ê¤É¤ÎÊÝÂ¸¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¥æ¥Í¥¹¥³¤Î¡ÖÀ¤³¦¤Îµ­²±¡×¤Ë¡Ö´ÑÀ¤½¡²ÈÅÁÍèÀ¤°¤ÌïÇ½³ÚÏÀ¡ØÉ÷»Ñ²ÖÅÁ¡Ù¡×¤ò¿·¤¿¤Ë¿äÁ¦¤¹¤ë¤ÈÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤¬È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö´ÑÀ¤½¡²ÈÅÁÍèÀ¤°¤ÌïÇ½³ÚÏÀ¡ØÉ÷»Ñ²ÖÅÁ¡Ù¡×¤Ï¡¢ÆüËÜºÇ¸Å¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÇ½¤Î±é·à·Á¼°¤òÂçÀ®¤µ¤»¤¿À¤°¤Ìï¤¬¸À¸ì²½º¤Æñ¤Ê¿ÈÂÎ·Ý¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²Ö¤Ë¤¿¤È¤¨¡¢±éµ»ÏÀ¡¦ºîÉÊÏÀ¤Ê¤É¤Î±é·àÏÀ¤ò½é¤á¤ÆÊ¸¾Ï²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

¤³¤ÎÅÁ½ñ¤Ï¡¢15À¤µªÁ°È¾¤Ë½ñ¤«¤ì¡¢´ÑÀ¤½¡²È¤ËÂå¡¹·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÂèÏ»¡¢¼·´¬¤ÏÀ¤°¤ÌïÄ¾É®¤Î¤â¤Î¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½Â¸¤¹¤ë±é·àÏÀ¤ÎÃø¼ÔÄ¾É®ËÜ¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¤âºÇ¸Å¤Î¤â¤Î¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Æó½½Ï»À¤´ÑÀ¤½¡²È¡¡´ÑÀ¤À¶ÏÂ¤µ¤ó
¡Ö´ÑÀ¤¤Î²È¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹­¤¯Ê¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯³§¤µ¤ó¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¡£¤­¤¿¤ëºÎÂò¤òËèÆüµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

º£¸å¡¢º£·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¥æ¥Í¥¹¥³¤Ë¿½ÀÁ½ñ¤ÎÄó½Ð¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀìÌç²È¤Î¿³ºº¤ò·Ð¤¿¸å¡¢2027Ç¯½Õ¤´¤í¤ËÅÐÏ¿¤Î²ÄÈÝ¤¬·èÄê¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£