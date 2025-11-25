¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ·ÐºÑÁí¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹ > Åì¾Ú¡¢°ì»þ500±ßÄ¶¹â Åì¾Ú¡¢°ì»þ500±ßÄ¶¹â Åì¾Ú¡¢°ì»þ500±ßÄ¶¹â 2025Ç¯11·î25Æü 9»þ8Ê¬ ¶¦Æ±ÄÌ¿® ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡¡Ï¢µÙÌÀ¤±25Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤Î¾å¤²Éý¤Ï¡¢°ì»þ500±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¢ÊÆÀ¯ÉÜ¤ËAIÀßÈ÷Äó¶¡¡¡¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë7.8Ãû±ßÅê»ñ ¢¡Çã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¤Ï¡©¡¡¼Ö¹â¤À¤±¤Ç¤âÁ´Á³°ã¤¦¡Ä¸å²ù¤·¤Ê¤¤Áª¤ÓÊý¤È¤ª¤¹¤¹¤á¼Ö¼ï ¢¡¥ª¥ê¥ª¥ó¥Ó¡¼¥ëÇã¤¤ÃíÊ¸»¦Åþ¡¡¸áÁ°11»þ¸½ºß¡¢½éÃÍ¤Ä¤«¤º¡¡Åì¾Ú¾å¾ì¡¡²Æì