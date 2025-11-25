

（漫画：©︎三田紀房／コルク）

【漫画を読む】「お前の成功体験なんてただのゴミだ」ドラゴン桜2で桜木先生が“熱心な教師”に語った真意とは？

「頭がいい」といわれる人の特徴になるような能力というのは、先天的に決められている部分があると考える人が多いのではないでしょうか。

その考えを否定するのが、偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠氏です。漫画『ドラゴン桜2』（講談社）編集担当も務めた西岡氏が、後天的に身につけられる「東大に合格できるくらい頭をよくするテクニック」を伝授するこの連載。

連載を再構成し、加筆修正を加えた『なぜか結果を出す人が勉強以前にやっていること』は、3万部超のベストセラーとなっています。連載第212回は、高学歴な親を持つ子が伸び悩むわけを解説します。

著者フォローをすると、連載の新しい記事が公開されたときにお知らせメールが届きます。

高学歴な親の子どものほうが伸び悩む





学校の先生や塾の先生と話していると、ときどきこんな声を耳にします。

「実は、高学歴な親御さんの子どものほうが、伸び悩むことがあるんです」

東大・京大・旧帝大など、いわゆる“学歴エリート”の親を持つ生徒が、意外にも成績を伸ばしきれないことがある。

一見すると不思議です。勉強の大変さも面白さも経験しているはずで、DNA的にも有利なように思えます。しかし、現場でこの現象は確かに起きています。

そして、この謎には明確な理由があります。多くの先生が同じように指摘するのが、「親の成功体験が、子どもを縛ってしまう」という問題です。

高学歴の親御さんは、当たり前ですが受験で成功した体験がありますから、他の親御さんよりアドバイスができます。「自分はこうやって乗り越えた」「こうすれば成績が上がる」という経験を、我が子にも役立ててほしいという純粋な気持ちで、アドバイスします。

しかし、その“正解”がそのまま子どもに当てはまるとは限りません。たとえば、「自分のときはこうやって勉強した」「だからお前もこの方法でやれ」と伝えたとしても、子どもにとっては難しすぎたり、逆に簡単すぎたり、そもそも性格に合わなかったりします。勉強法は、相性の問題が非常に大きいです。なので、いかに親子といえど、同じ勉強法が合致するとは限らないのです。

時代とともに受験も変わる

さらに、子どもの学びを難しくするのが“時代の変化”です。親が受験していた頃と現在とでは、学習環境も受験の傾向もまるで別物になっています。

「英語は文法・単語が完璧なら何とかなる」という親世代の時代には正しかったことが、今はリスニングの配点が昔よりもかなり高くなっていたり、英文の分量が圧倒的に長文化していたり、思考力問題の比重が増加していたりと、求められる力が大きく変わっています。

仮に親と同じ大学を志望していても、10年前の過去問と現在の過去問を見比べると別の大学のように変貌していることは珍しくありません。にもかかわらず、「昔の正解」を押し付けられると、子どもは時代と戦うことになり、そのギャップに苦しむことになります。

内容の面だけではなく、「自分は10時間毎日勉強していた！」と親が語っても、今は勉強の効率化が求められていて努力量よりも戦略性の時代に変わっているため、全く意味がない、なんてこともあります。

『ドラゴン桜2』でも、この時代のギャップについて語られているシーンがあります。

※外部配信先では漫画を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください。











（漫画：©︎三田紀房／コルク）











（漫画：©︎三田紀房／コルク）

親の成功体験が「正解」になってしまう危うさ



この連載の一覧はこちら

そして実は現場の先生たちがもう一つ強調する大きなポイントがあります。それは、親が“成功体験だけ”を語り、“失敗体験を語らない”という事実です。

たとえば、こんな受験生の声は珍しくありません。

「親が浪人していたなんて、受験の時期まで知らなかった」「ずっと“現役で東大に受かった”と思い込んでいた」

親御さんは、自分の失敗やつまずきを子どもに見せたがりません。努力の話だけは語るのに、挫折や苦労は伏せてしまう。その結果、子どもだけが“完璧な親”をモデルケースとして追いかけることになります。

すると、「お父さんはできたのに、自分はできない」「お母さんは一発で受かったのに、自分は落ちたらどうしよう」というように、必要以上のプレッシャーを抱えてしまうのです。

本当は親だってつまずいたし、迷ったし、失敗した。むしろ、その失敗こそが今の成功につながっている。しかし、それが伝わらないからこそ、子どもは“完璧な成功モデル”と自分を比較して苦しむ例があるのだと言えます。

本当に重要なのは、成功体験ではなく、失敗体験を語ることなのかもしれませんね。

受験勉強や、子どもへの教育など、西岡壱誠さんへの質問を募集しています。こちらの応募フォームからご応募ください。

（西岡 壱誠 ： ドラゴン桜2編集担当）