¡Ö°ìÂÎÁ´ÂÎ¤É¤¦¤·¤¿¡×¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¹¤®¤ëÇ¤Î¿©»öÉ÷·Ê¤ËÇú¾Ð
¡¡¡Öº£Æü¤Î¤Ï¡¼¤µ¤ó¤Î¿©¤ÙÊý¤è¡¢°ìÂÎÁ´ÂÎ¤É¤¦¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Ä¤Ö¤ä¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢X¤ËÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Ù¤¸¤¿¤ê¤¢¤ó¡£¡×¤µ¤ó¡£Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢»ÅÀÚ¤é¤ì¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ª¹Ôµ·¤è¤¯ÊÂ¤ó¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë5É¤¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä°ìÉ¤¤À¤±¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤»Ò¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±¦¤«¤é2ÈÖÌÜ¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¡¢Î¾Â¤òº¸±¦¤Î»ÅÀÚ¤êÊÉ¤Ë¾è¤»¡¢¤ª¿¬¤ò¶õÃæ¤ËÉâ¤«¤»¤¿¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡ª¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¤«¡¢SASUKE¤Î¥¨¥ê¥¢¹¶Î¬Ãæ¤Î¤è¤¦¤Ê¸«»ö¤Ê³«µÓ¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¤Ê¤¼¤¢¤¨¤Æ¤½¤ÎÂÎÀª¤Ç¡Ä¡Ä¡©
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡¤³¤Î¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¿©»ö¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤Ï¤é¤ß¡×¤¯¤ó¡£ÄÌ¾Î¡¢¡Ö¤Ï¡¼¤µ¤ó¡×¡£¥Ù¥ó¥¬¥ë¤Î·ì¤ò¿§Ç»¤¯¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤«¡¢¸÷Âô¤Î¤¢¤ëÌÓÊÂ¤ß¤È¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤±¿Æ°ÎÌ¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎÀª¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Â¤Ï¡Ö¤³¤Î»þ¤¬½é¤á¤Æ¡×¤À¤½¤¦¤Ç¡¢ÌÜ·â¤·¤¿ºÝ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¤Î¤Ç¤É¤¦¤·¤¿¡©²¿¤Ç¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡©¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢Ææ¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¼«¿È¤âº¤ÏÇ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò»Ç¤¦¤È¡Ö¤´ÈÓ¤ò·×ÎÌ¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë»ÅÀÚ¤ê¤Î±ï¤Ë¤è¤¯¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î»þ¤ÏÂ¤ò¤ª¤í¤¹¤è¤êÀè¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù»Ï¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤É¤¦¤ä¤é¡ÖÁá¤¯¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¿©Íß¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢¡ÖÃåÃÏ¡×¤È¤¤¤¦¹©Äø¤ò¤¹¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¡£½ÅÎÏ¤äÂÎÀª¤Î¥¥Ä¤µ¤è¤ê¤â¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤´ÈÓ¡×¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿©¤ÙÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Æüº¢¥¥ã¥Ã¥È¥Û¥¤¡¼¥ë¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¤Ï¤é¤ß¤¯¤ó¤Î¡¢ÊÂ³°¤ì¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Ï²èÌÌ¤«¤é¥Õ¥§¡¼¥É¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ï¤é¤ß¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ÜÆ°¤·¤¿Àè¤Ç¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¥Ð¥¯¥Ð¥¯¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£ ¼¡¤Î¤´ÈÓ¤Î»þ¤â¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤³¤Î¡Ö¶õÃæÉâÍ·¿©¤¤¡×¤¬¿·¤¿¤Ê½¬´·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡°ì½Ö¤Î´ñÀ×¤¬À¸¤ó¤À¡¢¾Ð·â¤Î¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¡£¤Ï¤é¤ß¤¯¤ó¤Î¶¯¿Ù¤ÊÂÎ´´¤È¿©Íß¤Ë¤Ï¡¢Çï¼ê¤òÁ÷¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£
º£Æü¤Î¤Ï¡¼¤µ¤ó¤Î¿©¤ÙÊý¤è😂
°ìÂÎÁ´ÂÎ¤É¤¦¤·¤¿😂 pic.twitter.com/OC4g5fjLrw
— ¤Ù¤¸¤¿¤ê¤¢¤ó¡£ (@nyan6niku) November 16, 2025
¡ãµ»ö²½¶¨ÎÏ¡ä
¤Ù¤¸¤¿¤ê¤¢¤ó¡£¤µ¤ó¡Ê@nyan6niku¡Ë
¡Ê»³¸ý¹°¹ä¡ËPublisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By »³¸ý ¹°¹ä | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2025112501.html