¡ÈÄÌ¤ê²á¤®¤ë³¹¡ÉÉÍ¾¾Ä®¤ËÊÑ²½¡ÄÂçµ¬ÌÏ³«È¯¤Ç¡Ö·úÊª¤òºî¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢°ÛÎã¤ÎÏ¢·È¤¬¸«¤»¤ë¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¡õ¥Ó¥ë¥É¤ÎÀè
¡¡Åìµþ¤Ë¼¡¡¹¤ÈÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¶¹âÁØ¥Ó¥ë·²¤äÂçµ¬ÌÏÊ£¹ç»ÜÀß¡£¥ª¡¼¥×¥óÅö½é¤Ï´Ñ¸÷µÒ¤äÃÏ¸µÌ±¤Ç¤´¤Ã¤¿ÊÖ¤¹¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÏÃÂê¤¬Ä¹Â³¤¤·¤Ê¤¤¤Î¤â»ö¼Â¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ï¤½¤Î»ÜÀß¤Î¤ß¤Ç¡¢³¹Á´ÂÎ¤ÎÌ¥ÎÏÅÙ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ï·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Âçµ¬ÌÏ³«È¯¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥¨¥ê¥¢Á´ÂÎ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆø¤ï¤¤¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤à³¹¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢¡ÖÄÌ¤ê²á¤®¤ë³¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉÍ¾¾Ä®±Ø¤Î¼þÊÕ¡¢ÉÍ¾¾Ä®¼ÇÂçÌç¡¦ÃÝ¼Ç¡¦¼Ç±º¤Î3ÃÏ¶è¤À¡£¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¡õ¥Ó¥ë¥É¤Î¤½¤ÎÀè¤Ë¡¢¤Ê¤Ë¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÃÏÌ£¡Á¤ÊÉÍ¾¾Ä®¡¢¤³¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡ª¡©
¢£Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤ËÁý¾å»û¡¢¼Ç±º¤ÕÆ¬¡Ä´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÏÂ¿¤¯¤È¤â¡ÈÃÏÌ£¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸
¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢JR»³¼êÀþ¤ÈµþÉÍÅìËÌÀþ¡¢¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤ÎÉÍ¾¾Ä®±Ø¤Ë¡¢ÃÏ²¼Å´ÂçÌç±Ø¤âÍÊ¤¹¤ëÉÍ¾¾Ä®¥¨¥ê¥¢¡£¸Å¤¯¤Ï¹¾¸Í¾ë¤Î¾ë²¼Ä®¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¡¢¹âÅÙÀ®Ä¹´ü¤Ë¤Ï¡ÊÅö»þ¡ËÅìÍÎ°ì¤Î¹â¤µ¤ò¸Ø¤ëÀ¤³¦ËÇ°×¥»¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤¬ÃÂÀ¸¡£¸½ºß¤â¡¢À¾¤ËÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤äÆÁÀî¾·³²È¤ÎÊîÄó»û¡¦Áý¾å»û¡¢Åì¤Ë³¤¤Î¸¼´Ø¸ý¡¦ÃÝ¼Ç¤ÕÆ¬¤äÂçÌ¾Äí±à¡¦µì¼ÇÎ¥µÜ²¸»òÄí±à¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤ËÌ¥ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Å¤é¤¯¡¢ÃÏÌ£¤Ç¸Å¤Ó¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤¤¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÄÌ¤ê²á¤®¤ë³¹¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÉÍ¾¾Ä®¤¬º£¡¢Âçµ¬ÌÏ³«È¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£³¤±è¤¤¤ÎÃÝ¼ÇÃÏ¶è¤Ë¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë¾¦¶È»ÜÀß¤ä·à¾ì¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÍÊ¤·¤¿¡Ö¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥ºÃÝ¼Ç¡×¤ä¡¢¹ñºÝ²ñµÄ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¤òÈ÷¤¨¤¿¡ÖÅìµþ¥Ü¡¼¥È¥·¥Æ¥£ÃÝ¼Ç¡×¤¬Áê¼¡¤®³«¶È¡£Æ±¤¸¤¯ÅìµþÏÑ¤ËÌÌ¤·¤¿¼Ç±ºÃÏ¶è¤Ë¤â¡¢º£Ç¯¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¾¦¶È»ÜÀß¡¢¥Û¥Æ¥ë¤òÍÊ¤·¤¿¡ÖBLUE FRONT SHIBAURA¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Õ¥í¥ó¥È¼Ç±º¡Ë¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡£ÉÍ¾¾Ä®¼ÇÂçÌçÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦ËÇ°×¥»¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Î·úÂØ¤¨¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£2027Ç¯¤«¤é¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ä¾¦¶È»ÜÀß¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹»ÜÀß¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤¿Ä¶¹âÁØ¥Ó¥ë¤È¤·¤Æ½ç¼¡³«¶ÈÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â¿ºÌ¤Ê¹âÁØ¥Ó¥ë¤ÎÃÂÀ¸¤À¤±¤Ç¤Ï³¹¤ÎÆø¤ï¤¤¤äÌ¥ÎÏÅÙ¥¢¥Ã¥×¤Ë·Ò¤¬¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Åú¤¨¤ÏÈÝ¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¤Ïºî¤Ã¤¿·úÊª¤ò¡È¼ý±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹²ÁÃÍ¤¢¤ë»ñ»º¡É¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ã±ÂÎ¤ÇÂ¿¤¯¤Î½¸µÒ¤òÁÀ¤¦¤³¤È¤âÅöÁ³¡£Â¸µ¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÎÈ¯Å¸¤Þ¤Ç»Üºö¤ò³È¤²¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¤È¼ê¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ê¤ÉÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤À¡£
¡¡¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÉÍ¾¾Ä®±Ø¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÉÍ¾¾Ä®¼ÇÂçÌç¡¦ÃÝ¼Ç¡¦¼Ç±º¤Î3ÃÏ¶è¤¬¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢¶¦¤Ë³¹¤ÎÆø¤ï¤¤¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¶¦ÄÌ¤ÇÊú¤¨¤ë²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥Õ¥í¥ó¥È¼Ç±º¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¤Î¹â¶¶ÏÂÌé¡Ê¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡¡¡ÖÂ¾»ö¶È¼Ô¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ï¡¢¹ç°Õ·ÁÀ®¤¬É¬Í×¤Ê¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤âÏ«ÎÏ¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢»Üºö¤ò¼Â¸½¤·¤Å¤é¤¤ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Åö¼Ò¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Õ¥í¥ó¥È¼Ç±º¤Ï¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥Ä¥¤¥ó¥¿¥ï¡¼¤òºî¤Ã¤ÆÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤À¤±¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£20Ç¯¡¢30Ç¯Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿³¹¤Å¤¯¤ê¤ä¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÎÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼Ç±ºÃÏ¶è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ëÉÍ¾¾Ä®¼ÇÂçÌç¡¢ÃÝ¼Ç¤Î³ÆÃÏ¶è¤È¶¦¤Ë¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¹â¶¶¤µ¤ó¡¿°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤½¤ì¤Ï3ÃÏ¶è¶¦ÄÌ¤Î»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö³Æ¡¹¤Î¥¨¥ê¥¢¤ä³èÆ°ÈÏ°Ï¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶¦ÁÏ¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÉÍ¾¾Ä®Á´ÂÎ¤ÎÎÉ¤µ¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¹â¶¶¤µ¤ó¤¬¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢ÉÍ¾¾Ä®¼ÇÂçÌç¤â¡¢ÃÝ¼Ç¤â¡¢¼Ç±º¤â¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÏÅÀºß¡£Âç´ÝÍ¡ÊÂç¼êÄ®¡¦´Ý¤ÎÆâ¡¦Í³ÚÄ®¡Ë¤ä½ÂÃ«¡¢ÀÖºä¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ò¤È¤«¤¿¤Þ¤ê¤È¤·¤ÆÌ¥ÎÏ¤¬Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢3ÃÏ¶è¶¦ÄÌ¤ÎÂç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¢£¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¶¦Í¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º¤¤ê¤´¤È¤Î²ò·è¤Ç·Ò¤¬¤ë¸½¼ÂÏ©Àþ
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢3ÃÏ¶è¤Ï2017Ç¯¤Ë³ÆÃÏ¶è¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬½¸¤¤¡¢¸ß¤¤¤ËÏ¢·È¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡Ö3ÃÏ¶èÏ¢Íí²ñ¡×¤ò³«»Ï¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÏ¢·È¤äMICE¡Ê²ñµÄÅù¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ËÍ¶Ã×¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤Î³èÆ°¤ò¶¯²½¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡Ö¼ÇÅìµþ¥Ù¥¤¶¨µÄ²ñ¡×¤òÀßÎ©¡£À¾¤ÏÅìµþ¥¿¥ï¡¼¡¦Áý¾å»û¤«¤éÅì¤ÏÃÝ¼Ç¡¦Æü¤Î½Ð¤ÕÆ¬¤Þ¤Ç¤ò³èÆ°ÈÏ°Ï¤È¤·¡¢3ÃÏ¶è¤ÎÇ§ÃÎ¸þ¾å¤ÈÌ¥ÎÏ³ÈÂç¤Î¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î3ÃÏ¶è¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥óÅª¤Ê·Ò¤¬¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ó¤Ç³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤¡¢¤Þ¤ºµÄÏÀ¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³¹¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡×¤È¤¤¤¦Ì¤ÍèÁü¤À¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤ÇÆ±¤¸²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¼ÔÆ±»Î¡¢¡Øº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ª¸ß¤¤¤Ç½õ¤±¹ç¤Ã¤Æ²ò·è¤·¤è¤¦¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÃç´Ö¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢³ÆÃÏ¶è¤ÇÉÁ¤¯¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï°Û¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö³ÆÃÏ¶è¤ÇÆÃ¿§¤Ï°ã¤¦¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î²ÁÃÍ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤â¤Î¡£³ÆÃÏ¶è¤ÎÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤ÏÊÌ¡¹¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡¢³ÆÃÏ¶è¤ÎÌÜ»Ø¤¹¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë´Ø¤·¤ÆÁê¸ßÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤ë¶¦ÄÌ¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ë½»¤à¿Í¤äÆ¯¤¯¿Í¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯²á¤´¤»¤ë¶õ´Ö¤äÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê½¸¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ÎÌäÂê¤ÎÂè°ì¤¬¡¢¡Ö¥¨¥ê¥¢¤¬±¿²Ï¤äÀþÏ©¤ÇÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤âÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²óÍ·À¤¬Äã¤¤¡×¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤é¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÀ¤³¦ËÇ°×¥»¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼ÒËÇ°×¥Ó¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬±¿±Ä¤¹¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÉÍ¾¾Ä®¼ÇÂçÌç¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬ÌµÎÁ½Û´Ä¥Ð¥¹¡Ö¡Ê²¾¾Î¡Ë¤Ï¤Þ¥Ð¥¹¡×¤Î±¿¹Ô¤ò¸¡Æ¤¡£2027Ç¯3·î¤ÎËÜ³Ê±¿ÍÑ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»î¸³±¿¹Ô¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡£²óÍ·À¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅìµþÏÑ´ßÉô¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¿å¾å¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤âÃíÎÏ¡£BLUE FRONT SHIBAURA¤È¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥ºÃÝ¼Ç¤ò·ë¤Ö¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¤ò°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÃÝ¼Ç¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈµÚ¤Ó°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÃÝ¼Ç¥¿¥¦¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾å¤Ç±¿¹Ò¡£¼Ç±ºÃÏ¶è¤Ç¤ÏÆü¤Î½Ð¤ÕÆ¬¤ÈÀ²³¤¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò·ë¤ÖÄÌ¶ÐÁ¥¡ÖBLUE FERRY¡×¤Î±¿¹Ò¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏÅÀ¤È¥Ö¥ë¡¼¥Õ¥í¥ó¥È¼Ç±º¤ò·ë¤Ö¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ¥¤Ê¤É¡¢½®±¿¤Î³èÀ²½¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤ÎÍø³èÍÑ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥·¥Æ¥£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ëËÉºÒÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ê¤É¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÃÏ°è²ÝÂê¤Ë3ÃÏ¶è°ìÂÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡Ö¼ÇÅìµþ¥Ù¥¤¡×¡£ÅÔ»Ô³«È¯¤È¤¤¤¦°ìÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë·È¤ï¤ê¡¢ËÜ¶¨µÄ²ñ¤Ç¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç½¾»ö¤·¤Æ¤¤¿½»Âð±Ä¶È¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Âç¤¤Êµ¤¤Å¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¡ØÌ¥ÎÏÅª¤Ê·úÊª¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬³¹¤Å¤¯¤ê¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·úÊª¤È¤¤¤¦¥Ï¡¼¥É¤Î²ÁÃÍ¤Ë²Ã¤¨¡¢°ÜÆ°¡¢ÂÎ¸³¤Ê¤ÉÎ©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¡£¿·¤¿¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤äÌ¥ÎÏÅª¤ÊÃÏ°è»ñ¸»¤ò¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ë¡¢¤è¤êÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥½¥Õ¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³¹¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¢£¿Í¤ä´ë¶È¤¬·Ò¤¬¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¶¥Áè¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖGive¡õGive¡×¤ÎÀº¿À
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤ÏÀ®¤·ÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È¤â¸À¤¦¡£
¡¡¡Ö³¤¤äÎò»ËÅªÊ¸²½ºâ¤Ê¤É¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê»ñ¸»¤ä¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤³¤Î³¹¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Àè¿Í¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2013Ç¯¤«¤éÅÔ»ÔºÆÀ¸ÆÃÊÌÃÏ¶è¤È¤·¤Æ³¹¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤³¤é¤ì¤¿¡¢ÃÝ¼ÇÃÏ¶è¤äÉÍ¾¾Ä®¡¦¼ÇÂçÌçÃÏ¶è¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£Àè¶î¼Ô¤Ç¤¢¤ë³§ÍÍ¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»ñ»º¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤³¤³¤Ç¶¨µÄ²ñ¤òÀßÎ©¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¦¤Ë²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¶¦ÁÏ´Ø·¸¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í¤ä´ë¶È¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ½Ð¤»¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¡¢¤Ï¤ë¤«¤ËÂç¤¤¤¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ç¤¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò20Ç¯¡¢30Ç¯Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿³¹¤Å¤¯¤ê¤ÈÂª¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¹¬¤»¤È¼Ò²ñ¤ÎË¤«¤µ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤â¤Î¤ÈÇ§¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¹¤¤»ëÌî¤òÆÀ¤¿ÍÍ»Ò¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¡ÖGive¡õGive¤ÎÀº¿À¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ë¤âµ¤¤Å¤¤¤¿¡×¤ÈÈù¾Ð¤à¡£
¡¡¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤ª¤±¤ë²ÈÂ²´Ö¤Ç¤â¡¢Take¤ò´üÂÔ¤·¤Ê¤¤¤ÇGive¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤¤¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä´ë¶È´Ö¤Ç¤Ï¡¢Take¤òµá¤á¤¿½Ö´Ö¤Ë¶¥Áè´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬Êø¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢²æ¡¹¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ß¤¤¤¬Give¤ÎÀº¿À¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤ËÁ´°÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆTake¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¡£·ÑÂ³Åª¤«¤ÄÈ¯Å¸Åª¤ÊÏ¢·È¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤½¤¦¤·¤¿²û¤Î¹¤µ¤âÉ¬Í×¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Àè¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¼ÇÅìµþ¥Ù¥¤¡×¤Ë¤ÏÎò»Ë¤âÌ¤Íè¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Â¿¿ô¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ò¡Ö¼ÇÅìµþ¥Ù¥¤¶¨µÄ²ñ¡×¤Î¤â¤È¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê³¹¤È¤·¤ÆÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¡¢Ë¬Æü´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤âÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡© ¤½¤¦Ìä¤¦¤È¡¢¡Ö¤Þ¤º¡¢½»¤à¿Í¤ä¥ï¡¼¥«¡¼¡¢Äê´üÅª¤Ë¥¨¥ê¥¢¤Î»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤µ¤»¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ê³¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¡×¤È¹â¶¶¤µ¤ó¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Öº£¸å¡¢Ï¢·È¤¬¿Ê¤àÃæ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Â¾¤ÎÃÏ¶è¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¶¦¤ËÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤ê¹ç¤¤¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ³¹¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¡Ö°ìµ¤¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¡¢10Ç¯¸å¡¦20Ç¯¸å¤Ë¿êÂà¡Ä¤Ç¤Ï¸µ¤â»Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Ãå¼Â¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·Â³¤±¤ë³¹¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×
¡¡Âçµ¬ÌÏ¤Ê³«È¯¤¬¿Ê¤ß¡¢¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¡õ¥Ó¥ë¥É¤Ç³¹¤Î¸÷·Ê¤¬µÞÂ®¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ëÅìµþ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢³¹¤¬»ý¤ÄÎò»Ë¤ä²ÄÇ½À¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢½»¤à¿Í¤äÆ¯¤¯¿Í¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Ê¤¬¤éÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼ÇÅìµþ¥Ù¥¤¡×¡£Åìµþ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¡Ö¿êÂà¤¹¤ë³¹¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¤¬¡¢È¿ÂÐ¤Ë¡Ö¹¹¿·¤¹¤ë³¹¡×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¡£³¹¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤Î¤â¡¢º£¤³¤ÎÃÏ¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÊÊ¸¡§²Ï¾å¤¤¤Ä»Ò¡Ë
