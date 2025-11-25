¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¢ÊÆÀ¯ÉÜ¤ËAIÀßÈ÷Äó¶¡¡¡¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë7.8Ãû±ßÅê»ñ
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥³¥à¤Ï24Æü¡¢ÊÆÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤Î¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë´ØÏ¢¤Î½èÍý´ðÈ×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ËºÇÂç500²¯¥É¥ë¡ÊÌó7Ãû8Àé²¯±ß¡Ë¤òÅê»ñ¤¹¤ë·×²è¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ä²Ê³Øµ»½Ñ¤Î¸¦µæ¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÅÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤òÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤¬¿Ê¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦ÀìÍÑ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÇ½ÎÏ¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¡£
¡¡¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ï2011Ç¯¤ËÀ¯ÉÜÀìÍÑ¥¯¥é¥¦¥É¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¡£¸½ºß¤Ï1Ëü1Àé°Ê¾å¤ÎÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡26Ç¯¤«¤éÁ´ÊÆ¤Î´ûÂ¸»ÜÀß¤ÇÁýÀßºî¶È¤ò»Ï¤á¤ë¡£¥¯¥é¥¦¥ÉÉôÌç¡Ö¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥¦¥§¥Ö¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊAWS¡Ë¡×¤Î¥Þ¥Ã¥È¡¦¥¬¡¼¥Þ¥óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ïº£²ó¤ÎÅê»ñ¤Ë´Ø¤·¡Öµ»½Ñ¾ãÊÉ¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢AI»þÂå¤ËÊÆ¹ñ¤Î¼çÆ³ÅªÎ©¾ì¤ò¶¯¤á¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤Ï¡¢µ¡Ì©À¤Î¹â¤¤AI·±Îý¤äÂçÎÌ¥Ç¡¼¥¿¤Î²òÀÏ¤ò¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Î¥¯¥é¥¦¥É¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£É¬Í×¤È¤Ê¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÆ¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢À½¤Î¤Û¤«¼«¼Ò¤ÇÀß·×¤·¤¿AI¸þ¤±¥Á¥Ã¥×¤â³èÍÑ¤¹¤ë¡£