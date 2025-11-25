¶¿¤Ò¤í¤ß¡¢¡Ø¤ª¤¸¤ã¤ë´Ý¡Ù¤Ë±§Ãè¿ÍÌò¤Ç½Ð±é¡Ö¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¡×¡¡12·î3ÆüÊüÁ÷
¡¡²Î¼ê¤Î¶¿¤Ò¤í¤ß¤¬¡¢NHK E¥Æ¥ì¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ª¤¸¤ã¤ë´Ý¡Ù¡Ê·î¡ÁÌÚ¡¡Á°¡§8¡§25¡Á35¡Ë¤ËÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£12·î3ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥¦¥Á¥å¥¦¤Î²¦ GO163 ·î¸÷Ä®¤òÀ¬Éþ¤¹¤ë¡× ¤Ë¤Æ¡¢2²¯4ÀéËü¸÷Ç¯¤ÎÀ±¤Î³¤¤ò±Û¤¨¤Æ·î¸÷Ä®¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿±§Ãè¿Í¡¢GO163¡Ê¥´¡¼¥¤¥Á¥í¥¯¥µ¥ó¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¶¿¤Ò¤í¤ß¤Î½Ð±é²ó¡Ö¥¦¥Á¥å¥¦¤Î²¦ GO163 ·î¸÷Ä®¤òÀ¬Éþ¤¹¤ë¡×¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÂè28¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¶¿¤¬¡¢ËÜÊÔ¤ËÅÐ¾ì¡£¤½¤ì¤â¡¢¡È¤¢¤ÎÌ¾¶Ê¡É¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¡£Êª¸ì¤Î¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ë¶¿¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·è¤á¤¼¤ê¤Õ¤â»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¿¤Ï¡Öº£²ó¤Î¿·ºî¡Ø¥¦¥Á¥å¥¦¤Î²¦GO163 ·î¸÷Ä®¤òÀ¬Éþ¤¹¤ë¡Ù¤Ï¡¢11·î3Æü¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¥Á¥³¤Á¤ã¤ó¡ß¤ª¤¸¤ã¤ë´ÝSP¥³¥é¥Ü¥¢¥Ë¥á¤È°ì½ï¤Ë¥¢¥Õ¥ì¥³¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£À¼Í¥¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¥¹¥´¥¤¤Ê¤¡¤È»×¤¦Ãæ¡¢²»¶Á´ÆÆÄ¤¬¤»¤ê¤Õ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤òÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤«·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¥Ü¥¯¤¬±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼GO163¤Ï¡¢·î¸÷Ä®¤òÀ¬Éþ¤·¤Ë¤¤¿±§Ãè¿Í¡£¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£12·î3ÆüÊüÁ÷¡Ö¥¦¥Á¥å¥¦¤Î²¦ GO163 ·î¸÷Ä®¤òÀ¬Éþ¤¹¤ë¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¥Á¥¥å¥¦À¬Éþ¤ò¥æ¥á¸«¤ë¤ª¤¸¤ã¥á¥ó¥º¤Ë¶ÛµÞ»öÂÖ¤Ï¤Ã¤»¤¤¡£¥¦¥Á¥å¥¦¤ÎÀ±¤¹¤Ù¤Æ¤òÀ¬Éþ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥¦¥Á¥å¥¦¿Í¡ÈGO163¡É¤¬¡¢¥Á¥¥å¥¦À¬Éþ¤Ë¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤ª¤½¤ì¤ë¤ª¤¸¤ã¥á¥ó¥º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö2¤ª¤¯4¤»¤ó¤Þ¤ó¤³¤¦¤Í¤ó¤ò¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦GO163¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¥Á¥¥å¥¦¤òÀ¬Éþ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯·î¸÷Ä®¤ØGO¡×¡£
¡Ú²èÁü¡Û¶¿¤Ò¤í¤ß¤Î½Ð±é²ó¡Ö¥¦¥Á¥å¥¦¤Î²¦ GO163 ·î¸÷Ä®¤òÀ¬Éþ¤¹¤ë¡×¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÂè28¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¶¿¤¬¡¢ËÜÊÔ¤ËÅÐ¾ì¡£¤½¤ì¤â¡¢¡È¤¢¤ÎÌ¾¶Ê¡É¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¡£Êª¸ì¤Î¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ë¶¿¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·è¤á¤¼¤ê¤Õ¤â»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£12·î3ÆüÊüÁ÷¡Ö¥¦¥Á¥å¥¦¤Î²¦ GO163 ·î¸÷Ä®¤òÀ¬Éþ¤¹¤ë¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¥Á¥¥å¥¦À¬Éþ¤ò¥æ¥á¸«¤ë¤ª¤¸¤ã¥á¥ó¥º¤Ë¶ÛµÞ»öÂÖ¤Ï¤Ã¤»¤¤¡£¥¦¥Á¥å¥¦¤ÎÀ±¤¹¤Ù¤Æ¤òÀ¬Éþ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥¦¥Á¥å¥¦¿Í¡ÈGO163¡É¤¬¡¢¥Á¥¥å¥¦À¬Éþ¤Ë¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤ª¤½¤ì¤ë¤ª¤¸¤ã¥á¥ó¥º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö2¤ª¤¯4¤»¤ó¤Þ¤ó¤³¤¦¤Í¤ó¤ò¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦GO163¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¥Á¥¥å¥¦¤òÀ¬Éþ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯·î¸÷Ä®¤ØGO¡×¡£