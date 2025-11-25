³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤ÎⅠµé¡¢Ⅱµé¡¢Ⅲµé¤Î°ã¤¤¤Ï¡©¥¢¥ó¥°¥ë¤ÎÊ¬Îà¤È»õÎó¶ºÀµ¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅÊýË¡¤ò²òÀâ
»õ²Ê°å±¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¾õÂÖ¤ò¿ÇÃÇ¤¹¤ëºÝ¡¢ÉÔÀµÒû¹ç¤Î¹ñºÝÅª¤Ê´ð½à¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥°¥ëÊ¬Îà¤Ë´ð¤Å¤¡¢Ⅰµé¡¢Ⅱµé¡¢Ⅲµé¤È¤¤¤¦Ê¬Îà¤ò¤â¤Á¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊ¬Îà¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë»õÊÂ¤Ó¤Î¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾å³Ü¤È²¼³Ü¤ÎÁêÂÐÅª¤Ê´Ø·¸¤ò¾å²¼¤ÎÂè°ìÂç±±»õ¤ÎÒû¹ç´Ø·¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¿ÇÃÇ¤ÎºÝ¤Ë½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥ó¥°¥ëÊ¬Îà¤Î´ð½à¤ä¡¢³Æµé¤¬»ý¤ÄÆÃÄ§¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¥ê¥¹¥¯¤È»õÎó¶ºÀµ¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤ÎⅠµé¡¢Ⅱµé¡¢Ⅲµé¤Î°ã¤¤
³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤ÎⅠµé¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¤«¡©³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¥¢¥ó¥°¥ëⅠµé¤È¤Ï¡¢Àµ¾ï¤Ê±ü»õ¤Î³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¾å³Ü¤ÎÂè°ìÂç±±»õ¤ËÂÐ¤·¤Æ²¼³Ü¤ÎÂè°ìÂç±±»õ¤¬È¾¸ÄÊ¬Á°¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¾å²¼¤Î»õ¤¬Àµ¤·¤¯³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤ÎⅡµé¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¤«¡©³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¥¢¥ó¥°¥ëⅡµé¤Ï¡¢¾å³Ü¤ÎÂè°ìÂç±±»õ¤ËÂÐ¤·¤Æ²¼³Ü¤ÎÂè°ìÂç±±»õ¤¬Àµ¾ï¤Ê°ÌÃÖ¤è¤ê¤â¸åÊý¤Ç³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢½Ð¤Ã»õ¤ÎÊý¤ËÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎⅡµé¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë1Îà¤È2Îà¤Î2¼ïÎà¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ⅱµé1Îà¤Ï¡¢¾å³Ü¤ÎÁ°»õ¤¬¡¢²¼¤ÎÁ°»õ¤è¤ê¤â¤«¤Ê¤êÁ°Êý¤ËÆÍ¤½Ð¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë½Ð¤Ã»õ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£±ü»õ¤Î³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¥¢¥ó¥°¥ëⅡµé¤Ë³ºÅö¤·¡¢¸ý¸ÆµÛ¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¸ý¿°¤ÎÊÄº¿ÉÔÁ´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãø¤·¤¯¾å³ÜÁ°»õ¤¬ÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï»õÎó¶ºÀµ¤Ë¤è¤ë²þÁ±¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ⅱµé2Îà¤Ï¡¢±ü»õ¤Î³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¥¢¥ó¥°¥ëⅡµé¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¾å³Ü¤ÎÁ°»õ¤¬ÆâÂ¦¤ËÅÝ¤ì¤ÆÁ°»õ¤Î³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê²á³¸Òû¹ç¡Ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
µ¡Ç½Åª¤ÊÌäÂê¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¶ºÀµ¼£ÎÅ¤Ë¤è¤ë²þÁ±¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤ÎⅢµé¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¤«¡©³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¥¢¥ó¥°¥ëⅢµé¤È¤Ï¡¢¾å³Ü¤ÎÂè°ìÂç±±»õ¤è¤ê¤â²¼³Ü¤ÎÂè°ìÂç±±»õ¤¬Á°Êý¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¼³Ü¤ÎÁ°»õ¤¬¾å³Ü¤ÎÁ°»õ¤è¤ê¤âÁ°¤ËÆÍ¤½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¼õ¤±¸ý¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤¬Âç¤¤¯¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»õÎó¶ºÀµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²þÁ±¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢³Ü¤Î¹ü³Ê¼«ÂÎ¤ÎÌäÂê¤¬¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢³°²ÊÅª¼ê½Ñ¤òÈ¼¤¦¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á
ÍýÁÛ¤Î³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¤«¡©
ÍýÁÛÅª¤Ê³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢³Ü¤ä»õ¤ËÍ¾·×¤ÊÉéÃ´¤¬¤«¤«¤é¤º¡¢µ¡Ç½Åª¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤¬Ⅱµé¤äⅢµé¤Î¾ì¹ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¥¢¥ó¥°¥ëⅡµé¡Ê½Ð¤Ã»õ¡Ë¤äⅢµé¡Ê¼õ¤±¸ý¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔÀµÒû¹ç¤Ï¡¢²£´é¤ÎÈþ¤·¤µ¤Î´ð½à¤È¤µ¤ì¤ëE¥é¥¤¥ó¡ÊÉ¡Àè¤È³ÜÀè¤ò·ë¤ó¤ÀÀþ¡Ë¤òÍð¤·¡¢¿³ÈþÀ¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¾å¤ÎÁ°»õ¤¬¶ËÃ¼¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëⅡµé1Îà¤Î¾ì¹ç¡¢¼«Á³¤Ë¤ª¸ý¤¬ÊÄ¤¸¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌµÍý¤Ë¤ª¸ý¤òÊÄ¤¸¤è¤¦¤È¤¹¤ëÊÊ¤¬¤Ä¤¡¢²£´é¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë±Æ¶Á¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ãø¤·¤¯Èô¤Ó½Ð¤·¤¿Á°»õ¤Ï¡¢³°½ý¤è¤êÇËÀÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢»õ¤Î·ò¹¯¤òÄ¹´üÅª¤Ë°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢80ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â20ËÜ°Ê¾å¤Î»õ¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦8020±¿Æ°¤¬1989Ç¯¤«¤é¸üÀ¸¾Ê¤ÈÆüËÜ»õ²Ê°å»Õ²ñ¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³ú¤ß¹ç¤ï¤»Ⅲµé¤ÎÊý¤Ç¤³¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿Êý¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤Î°¤µ¤Ï»õ¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¾Íè¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È»õ¤ò»Ä¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤Î²þÁ±¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÉÔÀµÒû¹ç¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©ÉÔÀµÒû¹ç¤Ë¤Ï¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁÑÀ¸¡ÊÈ¬½Å»õ¡Ë
¾å³ÜÁ°ÆÍ¡Ê½Ð¤Ã»õ¡Ë
²¼³ÜÁ°ÆÍ¡Ê¼õ¤±¸ý¡Ë
³«Òû
¶õ·ä»õÎó¡¦ÀµÃæÎ¥³«¡Ê¤¹¤¤Ã»õ¡Ë
²á³¸Òû¹ç¡Ê¥Ç¥£ー¥×¥Ð¥¤¥È¡Ë
¸òºµÒû¹ç
ÀÚÃ¼Òû¹ç
»õÊÂ¤Ó¤ÎÌäÂê¤ÇÆÃ¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬¡¢ÁÑÀ¸¤Ç¤¹¡£Íð¹º»õ¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÂåÉ½Åª¤ÊÁÑÀ¸¤È¤·¤ÆÈ¬½Å»õ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»õ¤¬À¸¤¨¤ëÅÚÂæ¤Ç¤¢¤ë»õÁå¹ü¤È»õ¤ÎÂç¤¤µ¤ÎÉÔÄ´ÏÂ¤Ë¤è¤ê¡¢»õÎó¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤·¤ÆÀ¸¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Ç¤³¤Ü¤³¤·¤¿»õÊÂ¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁÑÀ¸¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÎÉÔÀµÒû¹ç¤ÈÊ£¹ç¤·¤Æµ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥¢¥ó¥°¥ëÊ¬Îà¤È¤ÏÊÌ¤ËÀ¸¤¸¤ë»õ¤ÎÊÂ¤Ó¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¾å³ÜÁ°ÆÍ¤Ï¡¢¾å³Ü¤Î»õ¤¬Á°ÆÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤¬±ü»õ¤Î³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¥¢¥ó¥°¥ëⅡµé¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£³Ü¹ü¼«ÂÎ¤¬ÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¹ü³ÊÀ¤Î¤â¤Î¤È¡¢¹ü³Ê¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤¬»õ¤¬·¹¼Ð¤·¤Æ¤¤¤ë»õÀ¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²¼³ÜÁ°ÆÍ¤Ï¡¢²¼³Ü¤¬Á°ÆÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¼õ¤±¸ý¤ä¡¢È¿ÂÐÒû¹ç¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¥¢¥ó¥°¥ëⅢµé¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¹ü³ÊÅª¤ÊÌäÂê¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢¼£ÎÅ¤¬Æñ¤·¤¤ÉÔÀµÒû¹ç¤Ç¤¹¡£¼£ÎÅ¤ò¤¹¤ë¾ì¹çÄ¹¤¤´ü´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¼ã¤¤¤¦¤Á¤«¤éÂÐºö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
³«Òû¤Ï¡¢±ü»õ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ú¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¾å²¼¤ÎÁ°»õ¤Ï³ú¤ß¹ç¤ï¤º¤Ë¡¢¾å²¼¤ÎÁ°»õ¤Î´Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£»Ø¤·¤ã¤Ö¤ê¤ä¡¢Àå¤ÇÁ°»õ¤ò²¡¤¹¡¢Àå¤òÆÍ¤½Ð¤¹ÊÊ¤¬¤¢¤ëÊý¤¬¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¶õ·ä»õÎó¤È¤Ï¡¢»õ¤È»õ¤Î´Ö¤Ë·ä´Ö¤¬¤¢¤ë»õÊÂ¤Ó¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÂÎÅª¤Ë·ä´Ö¤¬¤¢¤ë¾õÂÖ¤ò¶õ·ä»õÎó¤È¸Æ¤Ó¡¢Á°»õ¤Î¿¿¤óÃæ¤Î·ä´Ö¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤òÀµÃæÎ¥³«¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
²á³¸Òû¹ç¤Ï¡¢±ü»õ¤ò³ú¤ßÄù¤á¤¿¤È¤¤Ë¡¢¾å³Ü¤ÎÁ°»õ¤¬²¼³Ü¤ÎÁ°»õ¤Ë²á¾ê¤ËÊ¤¤¤Èï¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹â¤µ¤¬2～3mm¤¬Àµ¾ï¤ÊÈÏ°Ï¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤âÃø¤·¤¯¿¼¤¯Èï¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð²á³¸Òû¹ç¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¾å³Ü¤Î»õ¤¬¡¢²¼³Ü¤Î»õ¤è¤ê¤âÆâÂ¦¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¾õÂÖ¤ò¸òºµÒû¹ç¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Ï¾å³Ü¤Î»õ¤¬²¼³Ü¤Î»õ¤ò¤ï¤º¤«¤ËÊ¤¤¦¤è¤¦¤Ë³ú¤ß¹ç¤ï¤µ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸òºµÒû¹ç¤Ç¤ÏÉôÊ¬Åª¤ËµÕ¤Î³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾å³Ü¤Î»õ¤¬²¼³Ü¤Î»õ¤ËÊ¤¤¤Èï¤µ¤é¤º¤Ë¡¢¾å²¼¤Î»õÀè¤¬¤¢¤¿¤ë¾õÂÖ¤Î¤³¤È¤òÀÚÃ¼Òû¹ç¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤òÀ°¤¨¤ë¼£ÎÅË¡
³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¼£ÎÅ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¥¢¥ó¥°¥ëⅡµé¤äⅢµé¤Ê¤É¤ÎÉÔÀµ¤Ê³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¼£ÎÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£»õÎó¶ºÀµ¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤È¤·¤Æ¤âÀ°¤Ã¤¿»õÊÂ¤Ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¹ü³Ê¤Ë¤è¤ëÉÔÀµÒû¹ç¤Î¾ì¹ç¤Ï»õÎó¶ºÀµ¼£ÎÅ¤À¤±¤Ç¤Ï²þÁ±¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢³°²ÊÅª¤Ê¼ê½Ñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤ÈÂç¿Í¤Ç³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¼£ÎÅË¡¤Ë°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©»Ò¤É¤â¤ÈÂç¿Í¤Ç¤Ï¡¢³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¼£ÎÅË¡¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥ï¥¤¥äー¶ºÀµ¤ä¥Þ¥¦¥¹¥Ôー¥¹·¿¶ºÀµ¤Ê¤É¤Î»õÎó¶ºÀµ¼£ÎÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý»Ò¤É¤â¤Ï¡¢À®Ä¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³Ü¹ü¤ÎÀ®Ä¹¤òÀµ¤·¤¤Êý¸þ¤Ë°é¤Æ¤¿¤ê¡¢»õ¤ÎÀ¸¤¨ÂØ¤ï¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀµ¤·¤¤°ÌÃÖ¤ËÍ¶Æ³¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡¢Òû¹çÍ¶Æ³¼£ÎÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤Î¶ºÀµ¤È¤Ï°ã¤¤ÍÍ¡¹¤ÊÁõÃÖ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£³°²ÊÅª¶ºÀµ¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼£ÎÅ¤Ç¤¹¤«¡©³°²ÊÅª¶ºÀµ¼£ÎÅ¤È¤Ï¡¢¼ç¤Ë³ÜÊÑ·Á¾É¤Î¼£ÎÅÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¥ï¥¤¥äー¤Ë¤è¤ë»õÎó¶ºÀµ¤È¡¢³Ü¹ü¤Î¼ê½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Î®¤ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï½ÑÁ°¶ºÀµ¼£ÎÅ¤È¤¤¤Ã¤Æ¥ï¥¤¥äー¤Ë¤è¤ë»õÎó¶ºÀµ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢³Ü¹ü¤Î¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£½ÑÁ°¸¡ºº¤È¤·¤Æ·ì±Õ¸¡ºº¤ä¥ì¥ó¥È¥²¥ó¸¡ºº¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¼ê½Ñ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ò½½Ê¬¤Ë¸¡ºº¤·¤Þ¤¹¡£¼¡¤ËÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆËã¿ì²Ê¤Î¿Ç»¡¤ä¼«¸Ê·ìÃù·ì¤òºÎ¼è¤·¤Þ¤¹¡£¼ê½Ñ¤ÏÆþ±¡¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢¼ê½ÑÍ½ÄêÆü¤Î¿ôÆüÁ°¤«¤éÆþ±¡¤·¡¢ÂÎÄ´¤òÀ°¤¨¡¢¼ê½ÑÅöÆü¤ÏÁ´¿ÈËã¿ì¤ò»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
³Ü¶ºÀµ¼ê½Ñ¤Ï¡¢·ÁÀ®³°²Ê¤ä¸ý¹Ð³°²Ê¤Î°å»Õ¤¬¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
¼«Ê¬¤Î³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¥¢¥ó¥°¥ëÊ¬Îà¤Î¤É¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«¡¢Íý²ò¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÍýÁÛÅª¤Ê¥¢¥ó¥°¥ëⅠµé¤«¤é¡¢½Ð¤Ã»õ¤ä¼õ¤±¸ý¤ò¼¨¤¹Ⅱµé¡¦Ⅲµé¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾õÂÖ¤¬µ¡Ç½ÌÌ¡¢¿³ÈþÌÌ¡¢¤½¤·¤ÆÁ´¿È¤Î·ò¹¯¤Ë¤Þ¤Ç¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤´¼«¿È¤Î³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢»õÊÂ¤Ó¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤ÈÄü¤á¤º¡¢Áá´ü¤Ë¶ºÀµ°å¤ØÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¥¢¥ó¥°¥ëÊ¬Îà¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Å¬ÀÚ¤Ê¿ÇÃÇ¤È¡¢¥ï¥¤¥äー¡¦¥Þ¥¦¥¹¥Ôー¥¹¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï³°²ÊÅª½èÃÖ¤ò´Þ¤àÀìÌçÅª¤Ê»õÎó¶ºÀµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·ò¹¯¤ÇÈþ¤·¤¤³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÍýÁÛ¤Î¾Ð´é¤È·ò¤ä¤«¤ÊÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»õ²Ê°å±¡¤Ø¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
