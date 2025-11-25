¥ä¥Þ¥Ï¤¬ÅÅµ¤¤Î¸¶ÉÕ¡ÖJOG E¡×¤òÅìµþ¡¦ÂçºåÃÏ°è¸ÂÄê¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä! ÆÃÄ§¤Ï?
¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡ÈÎÇä¤Ï12·î22Æü¡¢ÅÅÆ°¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Î»ÔÈÎ¥â¥Ç¥ë¡ÖJOG E¡×(¥¸¥ç¥° ¥¤¡¼)¤òÅìµþ¡¦Âçºå¤ÎÃÏ°è¸ÂÄê¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡ÖJOG E¡×¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼
¡û¢£Æ±¼Ò¤È¤·¤Æ¹ñÆâ½é¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥·¥§¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ºÎÍÑÆóÎØ¼Ö
¡ÖJOG E¡×¤ÏÆ°ÎÏÍÑÅÅ¸»¤Ë¸ò´¹¼°¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡ÖHonda Mobile Power Pack e:¡×(¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¥ï¡¼¥Ñ¥Ã¥¯ ¥¤¡¼)¤òÆ±¼Ò¤È¤·¤ÆÆóÎØ¼Ö¤Ë½é¤á¤ÆºÎÍÑ¤·¤¿¸¶ÉÕ°ì¼ï¥¯¥é¥¹¤ÎÅÅÆ°¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¡£º£²ó¤Ï¼ÖÂÎ¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¤Î¤¿¤á¡¢ÍøÍÑ¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡ÖGachaco¡×(¥¬¥Á¥ã¥³)¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î·ÀÌó¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë(Í½þ)¡£
¡ÖJOG E¡×¥é¥¤¥È¥°¥ì¡¼
Gachaco¤ÏÅÅÆ°¥Ð¥¤¥¯(EV¥Ð¥¤¥¯)¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò³¹Ãæ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö¸ò´¹¡×¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¡£ENEOS¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È¹ñÆâÂç¼ê¥Ð¥¤¥¯¥á¡¼¥«¡¼(ËÜÅÄµ»¸¦¹©¶È¡¢¥«¥ï¥µ¥¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¡¢¥¹¥º¥¡¢¥ä¥Þ¥Ï)¤¬½Ð»ñ¤·¤ÆÀßÎ©¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢Gachaco¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÅìµþÅÔ(42¥«½ê)¡¢ºë¶Ì¸©(2¥«½ê)¡¢ÂçºåÉÜ(7¥«½ê)¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖJOG E¡×¤ÎÈÎÇä¤ÏÅìµþÅÔ¤ÈÂçºåÉÜ¤Î¥ä¥Þ¥ÏEV¼è°·Å¹¤Î¤¦¤Á¡¢Gachaco¼è°·Å¹¤Î¤ß¤Ç¹Ô¤¦¡£¡ÖJOG E¡×ÈÎÇäÅ¹°ìÍ÷¤Ï2025Ç¯12·î5Æü¤Ë¸ø³«¤¹¤ëÍ½Äê¡£¤Ê¤ª¡¢2026Ç¯¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È½¼ÅÅ´ï¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤¿ÄÌ¾ïÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖJOG E¡×¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢
1)¥¹¥È¥Ã¥×&¥´¡¼¤ÎÂ¿¤¤³¹Ãæ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ËÅ¬¤·¤¿Áö¹ÔÀÇ½
2)»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿ÁõÈ÷¤Î½¼¼Â
3)¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ä¥Þ¥Ï¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤ÇÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿ÉáÊ×Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥óÍ×ÁÇ¤ÈEV¤È¤·¤Æ¤ÎÀè¿ÊÀ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°
¤Ê¤É¤È¤Ê¤ë¡£
Æü¾ï»È¤¤¤ËÅ¬¤·¤¿Áö¹ÔÀÇ½¤È¹ÒÂ³µ÷Î¥
»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿ÁõÈ÷¤Î½¼¼Â
¥ä¥Þ¥Ï¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤ÇÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿ÉáÊ×Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥óÍ×ÁÇ¤ÈEV¤ÎÀè¿ÊÀ¤òÍ»¹ç
¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¡Ö¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¡×¤È¡Ö¥é¥¤¥È¥°¥ì¡¼¡×¤Î2¿§
¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¤Ç¤Ï¡¢Á´¼Ò´Ä¶ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥¹¥³¡¼¥×3.¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼11¡ÖÀ½ÉÊ»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ëÇÓ½ÐÎÌ¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¤Î¡ÖJOG E¡×ÅêÆþ¤Ï¡¢¤³¤ÎÁ´¼Ò´Ä¶ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖJOG E¡×¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼
¡û¢£Æ±¼Ò¤È¤·¤Æ¹ñÆâ½é¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥·¥§¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ºÎÍÑÆóÎØ¼Ö
¡ÖJOG E¡×¤ÏÆ°ÎÏÍÑÅÅ¸»¤Ë¸ò´¹¼°¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡ÖHonda Mobile Power Pack e:¡×(¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¥ï¡¼¥Ñ¥Ã¥¯ ¥¤¡¼)¤òÆ±¼Ò¤È¤·¤ÆÆóÎØ¼Ö¤Ë½é¤á¤ÆºÎÍÑ¤·¤¿¸¶ÉÕ°ì¼ï¥¯¥é¥¹¤ÎÅÅÆ°¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¡£º£²ó¤Ï¼ÖÂÎ¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¤Î¤¿¤á¡¢ÍøÍÑ¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡ÖGachaco¡×(¥¬¥Á¥ã¥³)¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î·ÀÌó¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë(Í½þ)¡£
Gachaco¤ÏÅÅÆ°¥Ð¥¤¥¯(EV¥Ð¥¤¥¯)¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò³¹Ãæ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö¸ò´¹¡×¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¡£ENEOS¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È¹ñÆâÂç¼ê¥Ð¥¤¥¯¥á¡¼¥«¡¼(ËÜÅÄµ»¸¦¹©¶È¡¢¥«¥ï¥µ¥¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¡¢¥¹¥º¥¡¢¥ä¥Þ¥Ï)¤¬½Ð»ñ¤·¤ÆÀßÎ©¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢Gachaco¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÅìµþÅÔ(42¥«½ê)¡¢ºë¶Ì¸©(2¥«½ê)¡¢ÂçºåÉÜ(7¥«½ê)¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖJOG E¡×¤ÎÈÎÇä¤ÏÅìµþÅÔ¤ÈÂçºåÉÜ¤Î¥ä¥Þ¥ÏEV¼è°·Å¹¤Î¤¦¤Á¡¢Gachaco¼è°·Å¹¤Î¤ß¤Ç¹Ô¤¦¡£¡ÖJOG E¡×ÈÎÇäÅ¹°ìÍ÷¤Ï2025Ç¯12·î5Æü¤Ë¸ø³«¤¹¤ëÍ½Äê¡£¤Ê¤ª¡¢2026Ç¯¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È½¼ÅÅ´ï¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤¿ÄÌ¾ïÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖJOG E¡×¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢
1)¥¹¥È¥Ã¥×&¥´¡¼¤ÎÂ¿¤¤³¹Ãæ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ËÅ¬¤·¤¿Áö¹ÔÀÇ½
2)»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿ÁõÈ÷¤Î½¼¼Â
3)¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ä¥Þ¥Ï¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤ÇÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿ÉáÊ×Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥óÍ×ÁÇ¤ÈEV¤È¤·¤Æ¤ÎÀè¿ÊÀ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°
¤Ê¤É¤È¤Ê¤ë¡£
Æü¾ï»È¤¤¤ËÅ¬¤·¤¿Áö¹ÔÀÇ½¤È¹ÒÂ³µ÷Î¥
»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿ÁõÈ÷¤Î½¼¼Â
¥ä¥Þ¥Ï¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤ÇÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿ÉáÊ×Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥óÍ×ÁÇ¤ÈEV¤ÎÀè¿ÊÀ¤òÍ»¹ç
¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¡Ö¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¡×¤È¡Ö¥é¥¤¥È¥°¥ì¡¼¡×¤Î2¿§
¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¤Ç¤Ï¡¢Á´¼Ò´Ä¶ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥¹¥³¡¼¥×3.¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼11¡ÖÀ½ÉÊ»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ëÇÓ½ÐÎÌ¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¤Î¡ÖJOG E¡×ÅêÆþ¤Ï¡¢¤³¤ÎÁ´¼Ò´Ä¶ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ë¡£