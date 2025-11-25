¥³¥¹¥â¡¢Âçºå¤Î2»ö¶È½ê¤Ë¤Æ¡ÖÎ×»þ´íµ¡ÂÐºöËÜÉôÃÏ¿ÌBCP·±Îý¡×¼Â»Ü - ¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿ÌÈ¯À¸»þ¤ÎÂÐºö¤ò¶¯²½
¥³¥¹¥â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥³¥¹¥âÀÐÌý(COC)¡¢¥³¥¹¥âÀÐÌý¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°(COM)¤Ï11·î17Æü¡¢¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿ÌÈ¯À¸»þ¤ÎÂÐºö¶¯²½¤Î¤¿¤á¡¢COCºæÀ½Ìý½ê¤ÈCOMÂçºå¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î2»ö¶È½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÎ×»þ´íµ¡ÂÐºöËÜÉôÃÏ¿ÌBCP(»ö¶È·ÑÂ³·×²è)·±Îý¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
ºæÀ½Ìý½ê¤Ç¤Î·±Îý¤ÎÍÍ»Ò
¡û¢£¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤êËÜ¼Òµ¡Ç½¤¬°ì»þÅª¤ËËãáã¤¹¤ë¾õ¶·¤òÀßÄê
¥³¥¹¥â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ëÀÐÌýÀ½ÉÊ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤ÎÀÕÌ³¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÀÕÌ³¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤áÆüº¢¤«¤éµðÂçÃÏ¿ÌÅù¤ÎºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÀÐÌýÀ½ÉÊ¤Î¶¡µëÂÎÀ©¤ª¤è¤ÓÈÎÇäÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î·±Îý¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï¡¢ºòÇ¯Æ±ÍÍ¡¢¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ê¥°¥ë¡¼¥×¤ÎËÜ¼Òµ¡Ç½¤¬°ì»þÅª¤ËËãáã¤¹¤ë¾õ¶·¤òÁ°Äó¤È¤·¤ÆÀßÄê¡£COCºæÀ½Ìý½ê¤ª¤è¤ÓCOMÂçºå¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ëÎ×»þ´íµ¡ÂÐºöËÜÉô¤Î½éÆ°ÂÐ±þ¤ÎÎýÅÙ¸þ¾å¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËËÜ¼Òµ¡Ç½Éüµì»þ¤Ë¸þ¤±¤¿¾ðÊóÏ¢·È¤Î¶¯²½¤òÌÜÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¾ã³²È¯À¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎãÇ¯»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¾ðÊó½¸Ìó¥Ä¡¼¥ë¤¬»ÈÍÑÉÔ²Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¸·¤·¤¤´Ä¶²¼¤òÁÛÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£
Âçºå¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Î·±Îý¤ÎÍÍ»Ò
º£²ó¤Î·±Îý¼Â»Ü¤ò¼õ¤±¤ÆÎ¾¼Ò¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤Î·±Îý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤òº£¸å¤ÎBCP¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¡¢°ú¤Â³¤¼ÂÁ©Åª¤ÊºÒ³²ÂÐ±þÎÏ¤Î¶¯²½¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¡ã·±Îý¤Î³µÍ×¡ä
1.³«ºÅÆü»þ¡¦¾ì½ê¡§2025Ç¯11·î17Æü 13:10¡Á15:10 COCºæÀ½Ìý½ê¡¢COMÂçºå¥ª¥Õ¥£¥¹
2.·±Îý»²²Ã¼Ô¡§·×102Ì¾
(1)COCºæÀ½Ìý½ê ½Õ°æ¼èÄùÌò¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷ ºæÀ½Ìý½êÄ¹(Î×»þ´íµ¡ÂÐºöËÜÉôÄ¹)
(2)COMÂçºå¥ª¥Õ¥£¥¹ Á°ÅÄÃ´ÅöÉôÄ¹(Î×»þ´íµ¡ÂÐºöËÜÉôÄ¹)
(3)³Æ¼Ò Î×»þ´íµ¡ÂÐºöËÜÉôÍ×°÷
(4)Æ±¼Ò¥°¥ë¡¼¥×µÚ¤Ó³°Éô·±Îý¶¨ÎÏ¼Ô
ºæÀ½Ìý½ê¤Ç¤Î·±Îý¤ÎÍÍ»Ò
¡û¢£¼óÅÔÄ¾²¼ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤êËÜ¼Òµ¡Ç½¤¬°ì»þÅª¤ËËãáã¤¹¤ë¾õ¶·¤òÀßÄê
¥³¥¹¥â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ëÀÐÌýÀ½ÉÊ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤ÎÀÕÌ³¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÀÕÌ³¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤áÆüº¢¤«¤éµðÂçÃÏ¿ÌÅù¤ÎºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÀÐÌýÀ½ÉÊ¤Î¶¡µëÂÎÀ©¤ª¤è¤ÓÈÎÇäÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¾ã³²È¯À¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎãÇ¯»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¾ðÊó½¸Ìó¥Ä¡¼¥ë¤¬»ÈÍÑÉÔ²Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¸·¤·¤¤´Ä¶²¼¤òÁÛÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£
Âçºå¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Î·±Îý¤ÎÍÍ»Ò
º£²ó¤Î·±Îý¼Â»Ü¤ò¼õ¤±¤ÆÎ¾¼Ò¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤Î·±Îý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤òº£¸å¤ÎBCP¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¡¢°ú¤Â³¤¼ÂÁ©Åª¤ÊºÒ³²ÂÐ±þÎÏ¤Î¶¯²½¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¡ã·±Îý¤Î³µÍ×¡ä
1.³«ºÅÆü»þ¡¦¾ì½ê¡§2025Ç¯11·î17Æü 13:10¡Á15:10 COCºæÀ½Ìý½ê¡¢COMÂçºå¥ª¥Õ¥£¥¹
2.·±Îý»²²Ã¼Ô¡§·×102Ì¾
(1)COCºæÀ½Ìý½ê ½Õ°æ¼èÄùÌò¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷ ºæÀ½Ìý½êÄ¹(Î×»þ´íµ¡ÂÐºöËÜÉôÄ¹)
(2)COMÂçºå¥ª¥Õ¥£¥¹ Á°ÅÄÃ´ÅöÉôÄ¹(Î×»þ´íµ¡ÂÐºöËÜÉôÄ¹)
(3)³Æ¼Ò Î×»þ´íµ¡ÂÐºöËÜÉôÍ×°÷
(4)Æ±¼Ò¥°¥ë¡¼¥×µÚ¤Ó³°Éô·±Îý¶¨ÎÏ¼Ô