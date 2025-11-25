¶ÛÄ¥¤äÉÔ°Â¤Ç¶ì¤·¤à¡Ö¼Ò¸òÉÔ°Â¾É¡×¤Î¾É¾õ¤Ï¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«? Á°Ãû¤È¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤ÎÊÑ²½¤â°å»Õ¤¬²òÀâ
¶ÛÄ¥¤äÉÔ°Â¤¬Æü¾ïÀ¸³è¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡Ö¼Ò¸òÉÔ°Â¾É¡×¡£Æ°Ø©¤ä¿Ì¤¨¤Ê¤É¤Î¿ÈÂÎÅª¾É¾õ¡¢Í½´üÉÔ°Â¤È¤¤¤Ã¤¿Àº¿ÀÅª¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ò¸òÉÔ°Â¾É¤ÎÆÃÄ§¤äÁ°Ãû¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ú¥Ç¥£¼®Î±¤³¤³¤í¤È¤«¤é¤À¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î¶áÌîÀèÀ¸¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
¶áÌî Í´²ð¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥í»°ÅÄ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
¿®½£Âç³Ø°å³ØÉô°å³Ø²ÊÂ´¶È¡£¤½¤Î¸å¡¢ÈÓÅÄ»ÔÎ©ÉÂ±¡¡¢»º¶È°å²ÊÂç³ØÀº¿À°å³Ø¶µ¼¼¡¢Ìç»Ê¾¾¥ö¹¾ÉÂ±¡¤Ê¤É¤Ç¶ÐÌ³°å¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤òÀÑ¤à¡£2023Ç¯¡¢¡Ö¥Ú¥Ç¥£¼®Î±¤³¤³¤í¤È¤«¤é¤À¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×Éû±¡Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡£2025Ç¯1·î¤Ë»°ÅÄ¡¢ÅÄÄ®¤Ë°ÜÅ¾¡£¥¢¥ó¥¸¥§¥í»°ÅÄ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ËºßÀÒÃæ¡£ÆüËÜÀº¿À¿À·Ð³Ø²ñÀº¿À²ÊÀìÌç°å¡¢ÆüËÜµßµÞ°å³Ø²ñµßµÞ²ÊÀìÌç°å¡£Àº¿ÀÊÝ·ò»ØÄê°å¡£
ÊÔ½¸Éô
¤¹¤°¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÉÂµ¤¤Ç¤¹¤«¡©
¶áÌîÀèÀ¸
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤ÎÁ°¤ÇÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢Âç»ö¤Ê»î¸³¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤Ê¤É¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¼«Á³¤ÊÈ¿±þ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¿´ÇÛ¤äÉÔ°Â¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¿©»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¾ì¹ç¤ä¿ÈÂÎÅª¤Ê¾É¾õ¤¬¶¯¤¯½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¡¢ÉÔ°Â¤¬¶¯¤¹¤®¤ÆÂç»ö¤ÊÍÑ»ö¤ò²óÈò¤·¤¿¤ê¡¢»Å»ö¤ò¼¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¼Ò¸òÉÔ°Â¾É¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¼Ò¸òÉÔ°Â¾É¤È¼Ò¸òÉÔ°Â¾ã³²¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¶áÌîÀèÀ¸
¤¤¤¤¤¨¡¢Æ±¤¸¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¶ËÅÙ¤ÎÉÔ°Â¤òÉ½¤¹¡ÖSocial Anxiety Disorder¡§SAD¡×¤òÆüËÜ¸ì¤ËÌõ¤¹ºÝ¤Ë¡¢2¼ïÎà¤ÎÌõ¤·Êý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¼Ò¸òÉÔ°Â¾É¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¶áÌîÀèÀ¸
¿ÈÂÎ¾É¾õ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÆ°Ø©¡×¡ÖÀÖÌÌ¡×¡ÖÅÇ¤µ¤¡×¡ÖÀ¼¤ä¼êÂ¤Î¿Ì¤¨¡×¡ÖÂ©¶ì¤·¤µ¡×¡ÖÈ¯´À¡×¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Àº¿À¾É¾õ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÉÔ°Â¡×¤ä¡Ö¶ÛÄ¥¡×¡¢¡ÖÍ½´üÉÔ°Â¡×¤Ê¤É¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£Í½´üÉÔ°Â¤È¤Ï¡Ö¤Þ¤¿Æ±¤¸¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤ÆÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¤¤Ã¤½»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤¬³Ú¤À¡×¤È»×¤¨¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤¡¢ÉÔ°Â¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡Ú¼Ò¸òÉÔ°Â¾É(¼Ò¸òÉÔ°Â¾ã³²¡¦SADŽ¥¤¢¤¬¤ê¾É)¤Î¾É¾õ¤ò°å»Õ¤¬²òÀâ ¼£ÎÅË¡¤ä¸¶°øŽ¥¿ÇÃÇÊýË¡¤â¾Ò²ð¡Û¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Ï¤½¤Î¼èºà»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£