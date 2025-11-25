Éé¤±¤Ê¤¤°ËÃ£¼ëÎ¤¼Ó¡¢µÕÅ¾ÃÆ¤Îº®°ì¿§¤ÏËá¤«¤ì¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î»òÊª ¸Ä¿Í3¾¡ÌÜ¤Ç¥Á¡¼¥à·ø¼ó¤Ë¹×¸¥ 6ÀïÏ¢Â³Ï¢ÂÐ¤Î°µÅÝÅª¤Ê°ÂÄê´¶¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¾¡¤Á¤ËÉÔ»×µÄ¤Î¾¡¤Á¤Ï¡È¤Ê¤¤¡É¡£¸«¤ë¼Ô¤Ë¤½¤¦»×¤ï¤»¤ë¤Û¤É½¨°ï¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×11·î24Æü¤ÎÂè2»î¹ç¤ÏKONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦°ËÃ£¼ëÎ¤¼Ó¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¤·¸Ä¿Í3¾¡ÌÜ¡£½é¥È¥Ã¥×¤¬10·î23Æü¤È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï6ÀïÏ¢Â³Ï¢ÂÐ¡¢12Àï¤·¤Æ¥é¥¹¤Ï1ÅÙ¤¤ê¤È¡¢È´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û°ËÃ£¼ëÎ¤¼Ó¤ÎËã¿ý¥»¥ó¥¹¤¬µ±¤¤¤¿¥¢¥¬¥ê
¡¡Âè1»î¹ç¤Ï¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¤Ç2°Ì¤ËÉÕ¤±¹¥Ä´¤ÊÂìÂôÏÂÅµ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬ÌµÇ°¤Î¥é¥¹¡£¥Á¡¼¥à¤Ï°ì»þÅª¤ËEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¤Ø¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤òÌÀ¤±ÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÈÔ²ó¤ò´ü¤·¤¿¤³¤Î»î¹ç¤ÏÅì²È¤«¤éÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦ÎëÌÚ¤¿¤í¤¦¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦ÆâÀî¹¬ÂÀÏº¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢°ËÃ£¡¢EARTH JETS¡¦HIRO¼ÆÅÄ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡Åì1¶É¡¢¤¿¤í¤¦¤Ë¿ÆËþ´Ó¤ò¥Ä¥â¤é¤ì¤ë¤È¡¢Æ±1ËÜ¾ì¤Ï¥Î¡¼¥Æ¥ó¤Ç°ËÃ£¤Ï4ÃåÌÜ¤ËÄÀ¤à¡£¤·¤«¤·Åì2¶É2ËÜ¾ì¡¢¥É¥é7º÷¤ò°Å¹ï¤Ë¤·¤ÆÆî¤ÈÃæ¤Î¥·¥ã¥ó¥Ý¥óÂÔ¤Á¤Ç¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤ò¼ÆÅÄ¤«¤éÆ¤¤Á¼è¤êÆî¡¦¥É¥é3¤Î8000ÅÀ¡Ê¡Ü600ÅÀ¡¢¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¤òÆþ¼ê¡£¤¿¤í¤¦¤Ø¤ÎÄÉ·âÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤¿¡£
¡¡°ËÃ£¤Î¾¡Éé¥»¥ó¥¹¤È¶¥¤ê¹ç¤¤¤Î¶¯¤µ¤¬¸÷¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅì4¶É¡£¥ª¥¿É÷¤ÎÀ¾¤ò¥Ý¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë9º÷¤ò¥Ý¥ó¤·¤Æº®°ì¿§¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢ÃæÈ×¤ËÃæ¤ò½Å¤Í¤Æ¥¿¡¼¥Ä¤¬À°¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ë°ú¤¤¤¿È¬Ëü¤ò¼éÈ÷¶ð¤È¤·¤ÆÊú¤¨¡¢¥½¥¦¥º¤Î4¡¦5¡¦5¤Î·Á¤«¤éÂÐ¡¹ÏÂ¤ò¸«ÀÚ¤ê¡¢5º÷¤òÀèÂÇ¤Á¤·¤Æ3¡¦6º÷¤Ë¸ÇÄê¡£¿Æ¤Î¼ÆÅÄ¤«¤é¥ê¡¼¥Á¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢°ËÃ£¤âÂÔË¾¤ÎÃæ¤ò°ú¤¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡£´í¸±Ç×¤ÎÀÖ5Åû¤òÀÚ¤Ã¤Æ3¡¦6º÷ÂÔ¤Á¤Ç¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¡£ÆâÀî¤â¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢°ËÃ£¤Ï¥é¥¹Ç×¤Î¥É¥é6º÷¤ò¥Ä¥â¡£Ãæ¡¦º®°ì¿§¡¦¥É¥é¤Î8000ÅÀ¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡Æî2¶É¤Ë2000ÅÀ¤ò²ÃÅÀ¤·¤¿°ËÃ£¡£¥È¥Ã¥×ÌÜ¤Ç·Þ¤¨¤¿Æî4¶É¤Ï¡¢2ÃåÌÜ¤Î¤¿¤í¤¦¤¬Æî4¶É¼ÆÅÄ¤Ø¿ÆËþ´Ó¤òÊü½Æ¡£Æ±1ËÜ¾ì¤ÏÆâÀî¤¬¥é¥¹È´¤±¤Î2700ÅÀ¡Ê¡Ü300ÅÀ¡Ë¤ò¥Ä¥â¤ê»î¹ç½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥¯¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Þ¤º°ì¸À¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½øÈ×¤Ë¤«¤Ê¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï¢ÂÐ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£Åì4¶É¤Ë¸«¤»¤¿5º÷¤Î¡ÈÀèÀÚ¤ê¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼ÆÅÄ¤È¤¿¤í¤¦¤Ø¤Î¥±¥¢¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÀè¤Ë°ÂÁ´¤ÊÇ×¡ÊÈ¬Ëü¡Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¡¢°ËÃ£¤Ï¥¢¥¬¥ê3²ó¡¢Êü½Æ0²ó¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó²òÀâ¼Ô¤ÎÇ¦ÅÄ¹¬É×¡ÊËã¾Ï¢¹ç¡Ë¤Ï¡Ö°ËÃ£¤µ¤ó¤Î¤µ¤Ð¤Êý¤¬¤³¤ì¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èþ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤ÎÊü½Æ¡Ø¥¼¥í¡Ù¤Ï¡×¤È·òÆ®¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÂè2»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦°ËÃ£¼ëÎ¤¼Ó¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë3Ëü4300ÅÀ¡¿¡Ü54.3
2Ãå¡¡EARTH JETS¡¦HIRO¼ÆÅÄ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë2Ëü5000ÅÀ¡¿¡Ü5.0
3Ãå¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦ÆâÀî¹¬ÂÀÏº¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë2Ëü500ÅÀ¡¿¢¥19.5
4Ãå¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦ÎëÌÚ¤¿¤í¤¦¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë2Ëü200ÅÀ¡¿¢¥39.8
¡Ú11·î24Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¡¡Ü540.0¡Ê48/120¡Ë
2°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¡Ü485.0¡Ê48/120¡Ë
3°Ì¡¡BEAST X¡¡¡Ü160.4¡Ê48/120¡Ë
4°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¢¥30.9¡Ê46/120¡Ë
5°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¢¥68.7¡Ê46/120¡Ë
6°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¢¥125.1¡Ê50/120¡Ë
7°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¢¥199.5¡Ê48/120¡Ë
8°Ì¡¡EARTH JETS¡¡¢¥240.2¡Ê48/120¡Ë
9°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¢¥253.3¡Ê46/120¡Ë
10°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¢¥267.7¡Ê44/120¡Ë
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë