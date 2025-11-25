¥Ï¥Ê¥Þ¥µ¾è¤Ã¼è¤ê¤ÇÂáÊá¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¿Â»Î¡×¾¾ÂôÂÙÀ¸ÍÆµ¿¼Ô ËÜ»ï¤¬26Ç¯Á°¤Ë³À´Ö¸«¤¿¡í°Ç¤Î¿ÍÌ®¡í
¡Èµ©Âå¤Îº¾µ½»Õ¡É¡É°Ç¤Î¿Â»Î¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃË
11·î11Æü¤Î¸áÁ°¡¢·Ù»ëÄ£Ãæ±û½ð¤Ë°ÜÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤½¤ÎÃË¤Ï¡¢½ð¤ËÃå¤¯¤«¤Ê¤ê¼êÁ°¤«¤éÆ¬¤òÉú¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ÀµÌÌ¤«¤é¤ÏÇòÈ±Æ¬¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤À¤±¤¬¸«¤¨¤ë¾õÂÖ¡£ÄÌ¤ê²á¤®¤ë°ì½Ö¤À¤±¡¢ÌÜ¤ò¤®¤å¤Ã¤È¸Ç¤¯ÊÄ¤¸¤¿²£´é¤¬¸«¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥Ð¥Ö¥ë»þÂå¤Ë¤Ï¡È°Ç¤Î¿Â»Î¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤âÊ£¿ô¤Î·ÐºÑ»ö·ï¤Ç°ÅÌö¤·¤¿ÃË¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¨¡¨¡¡£
ÉÔÆ°»º´ÉÍý²ñ¼Ò¡Ø¥Ï¥Ê¥Þ¥µ¡Ù¤Î³ô·ô¤ä³ô¼°¾ùÅÏ·ÀÌó½ñ¤òµ¶Â¤¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£Ë½ÎÏÃÄÂÐºö²Ý¤Ï11·î13Æü¡¢¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤Î¾¾ÂôÂÙÀ¸ÍÆµ¿¼Ô¡Ê74¡Ë¡¢ß·ÅÄÍÎ°ì¡Ê76¡Ë¡¢ºØÆ£¤æ¤«¤ê¡Ê60¡Ë¤é¤ò¡¢Í²Á¾Ú·ôµ¶Â¤¡¦Æ±¹Ô»È¤ÈÍ°õ»äÊ¸½ñµ¶Â¤¡¦Æ±¹Ô»È¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¾¾ÂôÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï¡¢¶¦ËÅ¤·¤Æ¥Ï¥Ê¥Þ¥µ¤ÎÁ°ÂåÉ½ÃËÀ¡Ê¡Ç22Ç¯£¸·î»àµî¡Ë¤«¤é¡¢Á´³ô¼°¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¤È¤¹¤ë³ô¼°¾ùÅÏ·ÀÌó½ñ¤È³ô·ô¤òµ¶Â¤¡£¥Ï¥Ê¥Þ¥µ¤Î³ô¼ç¸¢¤ò½ä¤ëÌ±»öÁÊ¾Ù¤Ç¡¢¾¾ÂôÍÆµ¿¼Ô¤¬³ô¼ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î¾Úµò»ñÎÁ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ç23Ç¯£³·î¤È¡Ç24Ç¯£±·î¤ËÅìµþÃÏºÛ¤ØÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·Ù»¡¤Ï£³¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖÅÐµ¤Î¾å¤Ç¤Ï¾¾ÂôÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ç23Ç¯£±·î¤Ë¥Ï¥Ê¥Þ¥µ¤ÎÂåÉ½¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÂåÉ½½¢Ç¤¤ò·èÄê¤·¤¿³ô¼çÁí²ñ¤Ï²Í¶õ¤Î¤â¤Î¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¤Ï³«¤«¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤¿¥Ï¥Ê¥Þ¥µ¤Î¸µÂåÉ½¤¬¡Ø²ñ¼Ò¤¬¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤½¤¦¤À¡Ù¤È·Ù»ëÄ£¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥Ê¥Þ¥µ¤Ï¡Ç10Ç¯¤Ë³ô¼°¤ÎÈ¯¹Ô¤òÄä»ß¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¾¾ÂôÍÆµ¿¼Ô¤¬¾Úµò¤È¤·¤ÆÄó½Ð¤·¤¿³ô·ô¤ÏÈ¯¹Ô»þ´ü¤¬¡Ç12Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÛÈ½½ê¤Ïµ¶Â¤¤·¤¿¤â¤Î¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢Ì±»öÁÊ¾Ù¤Î£±¡¢£²¿³¤Ï¸µÂåÉ½¤¬³ô¼ç¤À¤ÈÇ§¤á¤ëÈ½·è¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¾ÂôÍÆµ¿¼Ô¤Ï¾å¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥Ê¥Þ¥µ¤Ï¡Ç22Ç¯12·î¡¢ºë¶Ì¸©Åì¾¾»³»Ô¤Ë½êÍ¤¹¤ëÌó£´ËüÖ¤ÎÅÚÃÏ¤òÊªÎ®²ñ¼Ò¤Ë10²¯±ß¤ÇÇäµÑ¡£¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢£¸²¯±ß¤¬¥Ï¥Ê¥Þ¥µ¤«¤é¾¾ÂôÍÆµ¿¼Ô¤¬´Ø·¸¤¹¤ë£²¼Ò¤ËÁ÷¶â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¾¾ÂôÍÆµ¿¼Ô¤é¤¬³ô¼ç¤äÂåÉ½¤òÁõ¤Ã¤Æ¡¢ÅÚÃÏÇäµÑÂå¶â¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë²ñ¼Ò¤Î¾è¤Ã¼è¤ê¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¤Ê¤ª¡¢¥Ï¥Ê¥Þ¥µ¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡ØÆù¤Î¥Ï¥Ê¥Þ¥µ¡Ù¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¶ÈÀÓ°²½¤Ë¤è¤ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÉôÌç¤ò¡Ç08Ç¯¤ËÇäµÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß»ñËÜ´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¤¡£
¾¾ÂôÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Àï¸åºÇÂç¤ÎÆÃÊÌÇØÇ¤»ö·ï¤È¤·¤ÆÀ¯ºâ³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿Åìµþº´ÀîµÞÊØ»ö·ï¤Ç¡¢ÅÏÊÕ×¢¹¯¼ÒÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î¡Ö¶â¸ËÈÖ¡×¤È¤·¤ÆÀ¯³¦¹©ºî¤Î»ñ¶â¤Å¤¯¤ê¤Ë°ÅÌö¤·¡¢¥Ð¥Ö¥ëÀ¤³¦¤Î¡È°Ç¤Î¿Â»Î¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï245²¯±ß¤ÎÆÃÊÌÇØÇ¤ºá¤Ç£µÇ¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤â¡Ç12Ç¯¤ÎÃæ²Ú¥ì¥¹¥È¥é¥óÂç¼ê¡ØÅìÅ·¹È¡Ù³ô¼°¤Î¸ø³«Çã¤¤ÉÕ¤±¡ÊTOB¡Ë¤ò½ä¤ë¾Ú·ô¼è°úË¡°ãÈ¿»ö·ï¤ä¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Î²Í¶õÁý»ñ»ö·ï¤ÇÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÏÀ¯ºâ³¦¤Ë¹¤¯¿ÍÌ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¾ÂôÍÆµ¿¼Ô¤Î¡È°Õ³°¤Ê¿ÍÌ®¡É¤ò¡ØFRIDAY¡Ù¤Ï26Ç¯Á°¤ËÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤Îµ»ö¤Î°ìÉô¤ò°úÍÑ¤¹¤ë¡£
¡È¥ª¥¦¥à¤¤Ã¤Æ¤ÎÉðÆ®ÇÉ¡É¤È¤Î²ñ¹ç
¡ÔÌ¾¸Å²°±Ø¶á¤¯¤Î¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Ë¤¢¤ëµÊÃã¼¼¡£ ¤Á¤ç¤Ã¤È¥³¥ï¥â¥ÆÉ÷¤ÎÃË¤¿¤Á¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤ä¤éÇ®¿´¤ËÏÃ¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¼þ°Ï¤Ç¤Ï¹©»öºî¶È°÷¤òÁõ¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡¢¤¤¤«¤Ë¤âÉÔ¿³¤ÊÃË¤¿¤Á¤¬Èà¤é¤ÎÆ°¸þ¤ËÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃË¤¿¤Á¤ÎÀµÂÎ¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤â¡¢¸ø°Â´Ø·¸¼Ô¡£¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ÎÃæÇ¯ÃË¤Ç¤¢¤ë¡£
Ì¾Á°¤ÏX¡£»³¸ýÁÈ·ÏË½ÎÏÃÄÁÈÄ¹¤«¤é¥ª¥¦¥à¤ËÆþ¿®¤·¤¿¡¢¥ª¥¦¥à¤¤Ã¤Æ¤Î¡ÈÉðÆ®ÇÉ¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤¿°Û¿§¤Î¸µ¿®¼Ô¤À¡£Èà¤Ï°ìÏ¢¤Î¥ª¥¦¥à»ö·ï¤Î¸å¡¢¶µÃÄ¤òÃ¦²ñ¡£¸½ºß¤Ï¸µ¥ª¥¦¥à¿®¼Ô¤¿¤Á¤È½¸ÃÄÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÀ»É´¸÷àñ²À¡Ê¤»¤¤¤Ó¤ã¤Ã¤³¤¦¤è¤¬¡ËÌ©¶µ¤Î½¸¤¤¡×¤ò¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Õ¡Ê1999Ç¯£´·î16Æü¹æ¤è¤ê¡Ë
X»á¤ÈÏÃ¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Á°Ç¯¤Ë·º´ü¤ò½ª¤¨¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¾¾ÂôÍÆµ¿¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¡¢X»á¤¬¾¾ÂôÍÆµ¿¼Ô¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Åö»þ¡¢ËÜ»ï¤¬¼èºà¤·¤¿¸µ¥ª¥¦¥à¿®¼Ô¤Î¾Ú¸À¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Îº¢¤Î¥ª¥¦¥à¤Ï¶µÃÄ¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Î¤¿¤á¤Ë¼¡¡¹¤ÈÉÔÆ°»º¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÉÔÆ°»º¼è°ú¤ËÌÀ¤ë¤¤¿Íºà¤¬¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°¼Á¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Â¿³Û¤Î¥«¥Í¤òd¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¤½¤³¤Ç¡¢¸µ¿®¼Ô¤ÎX»á¤òÄÌ¤¸¤Æ¾¾ÂôÍÆµ¿¼Ô¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
ËÜ»ï¤ÏX»á¤Ë»ö¼Â´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¾·â¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¾¾Âô¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ´ÌÌÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾¾ÂôÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤â¼èºà¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥ª¥¦¥à¤Þ¤Ç¤â¤¬µã¤¤Ä¤¯¤Û¤É¡¢¤«¤Ä¤Æ°Ç¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¾¾ÂôÍÆµ¿¼Ô¡£74ºÐ¤Ë¤·¤ÆÌ¤¤À¸½Ìò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÎÂáÊá¤Ç¤Ä¤¤¤ËÇ¯¹×¤òÇ¼¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£