¥ê¥¢¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ë¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤ò¤Ö¤é²¼¤²¤ÆÁö¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ò¤¿¤Þ¤Ë¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤¢¤ë¼ï¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤«¤é¤¯¤ë¹ÔÆ°¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï°ãÈ¿¹Ô°Ù¤ËÅö¤¿¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤Î¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤ÎÂçÈ¾¤¬¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤Î¥¦¡û¥Á¡×
¡¡¥ê¥¢¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ë¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤ò¤Ö¤é²¼¤²¡¢ÍÉ¤é¤·¤Ê¤¬¤éÁö¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ò¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ê¤¼¤ï¤¶¤ï¤¶¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤ò¼Ö³°¤Ë¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ÎÃæ¿È¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥Ú¥Ã¥È¤Î¥¦¡û¥Á¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³Î¤«¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¡Û¤³¤ì¤¬¡Ö¥ê¥¢¤ËÂÞ¤Ö¤é¤Ö¤é¡×¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸¤¤Ê¤É¤Î¥Ú¥Ã¥È¤È¥¯¥ë¥Þ¤Ç½Ð¤«¤±¤¿ºÝ¡¢½ÐÀè¤Ç¥Ú¥Ã¥È¤¬¤·¤¿¥¦¡û¥Á¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ÖÆâ¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È½¤¤¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼Ö³°¤Ë¤Ö¤é²¼¤²¤Æ°Û½¤òÈò¤±¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¡ÖÂÞ¤ËÆþ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼ÖÆâ¤¬½¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¡¢¤¢¤ë»ô¤¤¼ç¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡½ÐÀè¤Ç¼Î¤Æ¤º¤Ë¤¤Á¤ó¤È»ý¤Áµ¢¤í¤¦¤È¤¹¤ë»ô¤¤¼ç¤ÎÀ¿¼Â¤Ê¹ÔÆ°¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢»×¤ï¤ÌÍî¤È¤··ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ú¥Ã¥È¤Î¥¦¡û¥Á¤ò¼Î¤Æ¤º¤Ë»ý¤Áµ¢¤ë¹Ô°Ù¼«ÂÎ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤Ë¤Ö¤é²¼¤²¤ÆÁö¹Ô¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ»Ï©¸òÄÌË¡Âè55¾ò¡Ê¾è¼ÖËô¤ÏÀÑºÜ¤ÎÊýË¡¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼ÖÎ¾¤Î±¿Å¾¼Ô¤Ï¡¢Åö³º¼ÖÎ¾¤Î¾è¼Ö¤Î¤¿¤á¤ËÀßÈ÷¤µ¤ì¤¿¾ì½ê°Ê³°¤Î¾ì½ê¤Ë¾è¼Ö¤µ¤»¡¢Ëô¤Ï¾è¼Ö¼ã¤·¤¯¤ÏÀÑºÜ¤Î¤¿¤á¤ËÀßÈ÷¤µ¤ì¤¿¾ì½ê°Ê³°¤Î¾ì½ê¤ËÀÑºÜ¤·¤Æ¼ÖÎ¾¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í×Ìó¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÀÑºÜÍÑ¤ÎÀßÈ÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì½ê¤ËÊª¤òÀÑ¤ó¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤Ï²¿¤«¤ò¤Ö¤é²¼¤²¤ë¤¿¤á¤ÎÀßÈ÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤Î¹Ô°Ù¤Ï°ãÈ¿¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¤³¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂçÈ¾¤¬ÈãÈ½Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÃæ¿È¤¬¥Ú¥Ã¥È¤Î¥¦¡û¥Á¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Î¸å¤í¤òÁö¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖËü¤¬°ìÍî¤Á¤Æ»¶Íð¤·¤¿¤ê¡¢Â¾¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤éÂçÌÂÏÇ¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤Ë¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¡×¤ÎÂåÂØ¥¢¥¤¥Æ¥à
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»ö¾ð¤«¤é¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥Ú¥Ã¥È¤Î¥¦¡û¥Á¤ò¥¯¥ë¥Þ¤Ç±¿¤Ö¤¿¤á¤ÎÂÐºö¥°¥Ã¥º¤¬Â¿¤¯ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÖÆâ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â½¤¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÆÃ¼ì¤Ê½èÍýÂÞ¤âÍÍ¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤Ë¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¡×¤ÎÂåÂØ¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¡¢ºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤¬¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Ö³°¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¡Ödonpac¡Ê¥É¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¤Ö¤é²¼¤²¤¿ÂÞ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤½¤Î¤â¤Î¡Ê¾è¤ê¤â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë
¡¡¥Ü¥Ç¥£¸åÉô¤Ê¤É¤Ë¡¢È¾±ß·Á¤ÎÅû¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¤òÉÕ¤±¤ÆÁö¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ò¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÆ»Ï©¸òÄÌË¡¤Î¡Ö³°ÉôÆÍµ¯Êªµ¬À©¡×¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÝ°Â´ð½à¤Ë¤âÅ¬¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»È¤¤Êý¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£¥Ú¥Ã¥È¤Î¥¦¡û¥Á¤òÆþ¤ì¤¿¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤ò¥É¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¡¢É÷°µ¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¥ê¥¢¤Ê¤É¤ÎÊ¿¤é¤Ê¶âÂ°ÌÌ¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£¥É¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¤Î²Á³Ê¤Ï1980±ß¤«¤é2728±ß¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Ê¤¤°Õ³°¤Ê°ãÈ¿¹Ô°Ù¤¬¡Ä
¡Ö¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤Ë¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¡×¤¬Æ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¥·¥Õ¥È¥Î¥Ö¤Ë¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤ò¤«¤±¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤â¡¢¸·Ì©¤Ë¤Ï¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤ËÅö¤¿¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢Æ»Ï©±¿Á÷¼ÖÎ¾¤ÎÊÝ°Â´ð½àÂè10¾ò¡ÊÁà½ÄÁõÃÖ¡Ë¤Ë¤¢¤ë¡Ö¼«Æ°¼Ö¤ÎÁàºîÁõÃÖ¤Ï¡¢±¿Å¾¼Ô¤¬Äê°ÌÃÖ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍÆ°×¤Ë¼±ÊÌ¤Ç¤¡¢¤«¤Ä¡¢Áàºî¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µºÜ¤ËÈ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù¤È²ò¼á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎºÙ¤«¤¤µ¬Äê¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡Ö»ö¸Î¤ÎÍ¶È¯¤ò¶ËÎÏÈò¤±¤ë¡×¤¿¤á¤ËÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¡×¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ÖÆâ³°¤Ç¡Ö¾¡¼ê¤Ê»È¤¤Êý¡×¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Ë¡Î§¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
ÇÛÀþ,
¥À¥¤¥¹,
¥Í¥¸,
Êè,
»ûÅÄ²°,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Ä¹Ìî,
Ë¡Í×,
¶âÂ°²Ã¹©