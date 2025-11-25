ËÌ¡½À¾ÆüËÜ¡¢¶¯¤¤±«¤Ë·Ù²ü¡¡Âçµ¤ÉÔ°ÂÄê¡¢ÍîÍëÆÍÉ÷¤â
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ï25Æü¡¢Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Ë¸þ¤«¤¦ÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤È¾å¶õ¤Î´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÌÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Ç26Æü¤Ë¤«¤±Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¡¢µÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤Ø¤Î·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤Ò¤ç¤¦¤¬¹ß¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ³¤À¾Éô¤Ë¤¢¤ëÄãµ¤°µ¤¬È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éÅì¤Ø°ÜÆ°¡£°ËÆ¦½ôÅçÉÕ¶á¤Ç¤ÏÁ°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿ÊÌ¤ÎÄãµ¤°µ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£¤Þ¤¿26Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¾å¶õ¤Ë¡¢¤³¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ï¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¡£
¡¡È¯Ã£¤·¤¿ÀÑÍð±À¤¬¶á¤Å¤¯Ãû¤·¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢·úÊªÆâ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤òµá¤á¤¿¡£ÇÀºîÊª¤äÇÀ¶È»ÜÀß¤Î´ÉÍý¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£