¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹ñÎ©Âç³Ø¡ÊNUS¡Ë¥ê¡¼¡¦¥¯¥¢¥ó¥æ¡¼¸ø¶¦À¯ºöÂç³Ø±¡¤Î¡Ö¥¢¥¸¥¢ÃÏÀ¯³Ø¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤äÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¡¼¥À¡¼¤ä´±Î½¤Ê¤É¤¬Â¿¿ô»²²Ã¤¹¤ëÄ¶¿Íµ¤¹ÖºÂ¡£Æ±¹ÖºÂ¤ò¼çºË¤¹¤ëÅÄÂ¼¹ÌÂÀÏº»á¤ÎºÇ¿·´©¡¢¡Ø·¯¤Ï¤Ê¤¼³Ø¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¹ÖºÂ¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ÈÀº¿À¤ò¶Å½Ì¤·¤¿°ìºý¡£»ä¤¿¤Á¤Ïº£¡¢À¤³¦¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤¹¤ëÎò»ËÅª¤ÊÂçÅ¾´¹ÅÀ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ãÊÑ¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¡Ö³Ø¤Ó¡×¤È¤Ï²¿¤«¡© ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î·ãÊÑ¤Î»þÂå¤ò³Ú¤·¤¯¹¬¤»¤Ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê³Ø¤Ó¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±½ñ¤«¤éÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¤Ï¼é¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢²õ¤¹¤â¤Î
¡¡»ä¤¬¹¥¤¤Ç¤¤¤Ä¤â¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¥ª¥¯¥·¥â¥í¥ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Î¤òÄêµÁ¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢°ÕÌ£¤ÎÌ·½â¤¹¤ë¸ì¶ç¤¬Æ±»þ¤ËÀ®¤êÎ©¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¡¡Îã¤òµó¤²¤ë¤È¡¢
¡¡¡¦¿Í´Ö¤ÏÈþ¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¤ß¤Ë¤¯¤¤
¡¡¡¦¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤Ïµ¡²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¢¤ë
¡¡¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ï´í¸±¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÍÎà¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤Î¤ËÉ¬¿Ü¤ÎÆ»¶ñ¤Ç¤¢¤ë
¡¡¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¡¡¥ª¥¯¥·¥â¥í¥ó¤Ï¡¢¥®¥ê¥·¥ã¸ì¤¬¸ì¸»¤Ç¡Öoxys¡×¤Ï¡Ö±Ô¤¤¡¢±ÔÉÒ¤Ê¡×¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¡Ömoros¡×¤Ï¡Ö¶ò¤«¤Ê¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥ª¥¯¥·¥â¥í¥ó¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¼«ÂÎ¤¬Ì·½â¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡»ä¤Ï¡¢¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä«µ¯¤¤ë¤È¡¢É¬¤ºâÔÁÛ¤·¤Æ¡¢¥×¥é¥ó¥¯¡ÊÂÎ´´¤òÃÃ¤¨¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ë¤ò¤·¤Æ¡¢·Ú¤¯¼«Âð¶á¤¯¤ò¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤·¤Æ¤«¤é»Å»ö¤Î¥¢¥Ý¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
¡¡ÃëµÙ¤ß¤Ï¡¢É¬¤º¥¸¥à¤Ë¹Ô¤¯¡£¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ä¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢ÅüÊ¬¤ä»éËÃÊ¬¤ÏÈò¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»Å»ö¤äÅê»ñ¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î·ÝÉ÷¤ò¼é¤Ã¤Æ¿Ê¤á¡¢¼«Ê¬¤ËÊ¬ÉÔÁê±þ¤Ê¤â¤Î¤ÏÈò¤±¤ë¡£¤è¤¯½ÐÄ¥¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢É¬¤ºÄê½É¤ò·è¤á¤Æ¤½¤³¤ËÇñ¤Þ¤ë¡£»È¤¦¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Æ±»þ¤Ë¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò²õ¤¹¤è¤¦¤Êºî¶È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤¬¥ª¥¯¥·¥â¥í¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¤Ï¼é¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢²õ¤¹¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡»Å»ö¤ä¥¸¥à¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤«¤Ë°ìÅÙ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦Æ»¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤½¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¡£°ã¤¦Æ»¤òÄÌ¤ë¤È¡¢¾ï¤Ë¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¡£¿·¤·¤¤Å¹¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Î¢Æ»¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤È¡¢
¼«Ê¬¤Î»×¹Í¤ä²ÄÇ½À¤ò¶¹¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡¡¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥È¥Ç¥¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¿©»öÀ©¸Â¤ò³°¤·¤Æ¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¿©»öÀ©¸Â¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´ËÏÂ¤·¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¬Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÍê¤ó¤Ç¤ß¤ë¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤Å¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤¹¤ë¡£ÍÌ¾¤ÊÅ¹¤Ç´Å¤¤¥±¡¼¥¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢»éËÃÊ¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÍÈ¤²Êª¤äÃæ²Ú¤òËËÄ¥¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤¬Åê»ñ¤¹¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤«¤é³°¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤ò¥Ñ¥¹¤»¤º¤Ë¡¢¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¾¯³Û¤Ç¤âÅê»ñ¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤ì¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Àº¿À¤äÆùÂÎ¤Î°ÂÄê¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤äÌµÂÌ¤ÊÏ«ÎÏ¤ò¾Ê¤¤¤ÆÌÜÅª¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»×¹Í¤ä²ÄÇ½À¤ò¶¹¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
¼«Ê¬¤Î¶¹¤¤»×¹Í¤ò
¥Ó¥Ã¥¯¥êÂÎ¸³¤¬²¡¤·¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë
¡¡»ä¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤Ë¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò²õ¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ç¾¤ò¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤è¤¯ÄÌ¤¦¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦Æ»¤òÊâ¤¤¤¿¤ê¡¢°ì±Ø¼êÁ°¤ä°ì±ØÀè¤Ç¹ß¤ê¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿·¤·¤¤É÷·Ê¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¿·Á¯¤Ë¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¤¤¤Ä¤â¤ÏÃíÊ¸¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¡¢¤¢¤¨¤ÆÃíÊ¸¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÓÏ¹¥¤äÌ£³Ð¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¹¥¤ß¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Ê¤éÀäÂÐ¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¾ì½ê¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤â¡¢°Õ³°¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¤·¡¢Ç¾¤¬¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¡£
¡¡»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¡¢¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤À¤±¹Ô¤¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤È¤À¤±²ñ¤¤¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿ÍÀ¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¿¤Þ¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Çµ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢É¬¤º¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¹â¤¤³ÎÎ¨¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»ëÌî¤ä»×¹Í¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤òµ¯¤³¤¹¤Ù¤¯¡¢¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò¤¿¤Þ¤Ë²õ¤¹¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤ª¥¹¥¹¥á¤Ï¡¢ÏÃÂê¤Î¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤«¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡²ÚÎï¤Ê¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ç¥¿¥Í¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç²¿¤«¤¬¾Ã¤¨¤¿¤ê¡¢¸½¤ì¤¿¤ê¡¢·Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¤«¤Ê¤êÇ¾¤Ø¤Î»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î¶¹¤¤»×¹Í¤ò¥Ó¥Ã¥¯¥êÂÎ¸³¤¬²¡¤·¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Êª»ö¤òÍýµÍ¤á¤Ç¹Í¤¨¤ë¿Í¤Û¤É¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼¤ä¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¾×·â¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡Ø·¯¤Ï¤Ê¤¼³Ø¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹ñÎ©Âç³Ø¥ê¡¼¡¦¥¯¥¢¥ó¥æ¡¼¸ø¶¦À¯ºöÂç³Ø±¡ ·óÇ¤¶µ¼ø¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¹»¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥È ¥Õ¥§¥í¡¼¡¢°ì¶¶¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë µÒ°÷¶µ¼ø¡Ê2022¡Á2026Ç¯¡Ë¡£¸µ»²µÄ±¡µÄ°÷¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡¡ÊMBA¡Ë¡¢¥Ç¥å¡¼¥¯Âç³ØË¡Î§Âç³Ø±¡¡¢¥¤¥§¡¼¥ëÂç³ØÂç³Ø±¡½¤Î»¡£¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³ØAMP¤ª¤è¤ÓÅìµþÂç³ØEMP½¤Î»¡£»³°ìëú·ô¤Ë¤ÆM¡õAÃç²ð¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£ÊÆ¹ñÎ±³Ø¤ò·Ð¤ÆÂçºåÆüÆü¿·Ê¹¼Ò¼ÒÄ¹¡£2002Ç¯¤Ë½éÅöÁª¤·¡¢2010Ç¯¤Þ¤Ç»²µÄ±¡µÄ°÷¡£Âè°ì¼¡°ÂÇÜÆâ³Õ¤ÇÆâ³ÕÉÜÂç¿ÃÀ¯Ì³´±¡Ê·ÐºÑ¡¦ºâÀ¯¡¢¶âÍ»¡¢ºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¢ÃÏÊýÊ¬¸¢¡Ë¤òÌ³¤á¤¿¡£
2010Ç¯¥¤¥§¡¼¥ëÂç³Ø¥Õ¥§¥í¡¼¡¢2011Ç¯¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¥ê¥µ¡¼¥Á¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¡Ê29Ì¾¡Ë¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡Ö¥é¥ó¥É¸¦µæ½ê¡×¤ÇÅö»þÍ£°ì¤ÎÆüËÜ¿Í¸¦µæ°÷¤È¤Ê¤ë¡£2012Ç¯¡¢ÆüËÜ¿ÍÀ¯¼£²È¤Ç½é¤á¤Æ¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¥±¡¼¥¹¡Ê»öÎã¡Ë¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤ë¡£¥ß¥ë¥±¥ó¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥È Á°¥¢¥¸¥¢¥Õ¥§¥í¡¼¡£
2014Ç¯¤è¤ê¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹ñÎ©Âç³Ø¥ê¡¼¡¦¥¯¥¢¥ó¥æ¡¼¸ø¶¦À¯ºöÂç³Ø±¡·óÇ¤¶µ¼ø¤È¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¸þ¤±¡Ö¥¢¥¸¥¢ÃÏÀ¯³Ø¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢25´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê600Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¡¼¥À¡¼¤¿¤Á¤¬½¤Î»¡£2022Ç¯¤è¤ê¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¹»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ÃÏÀ¯³Ø¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò¼çºË¡£
CNBC¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥¤¥ó¥É·Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ëGIIS¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥ê¡¼¡¦¥Ü¡¼¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¡£ÊÆ¹ñ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Î¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£OpenAI¡¢Scale AI¡¢SpaceX¡¢NeuralinkÅù¡¢70¼Ò°Ê¾å¤ÎÀ¤³¦¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×91ËüÉôÆÍÇË¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ØÆ¬¤ËÍè¤Æ¤â¥¢¥Û¤È¤ÏÀï¤¦¤Ê!¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£