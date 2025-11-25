¡Ú»»¿ô¥¯¥¤¥º¡Û11¡¢22¡¢33¡¢66¡¢99¡Ä¡Ä¤ËÂ³¤¯¶õÍó¤ËÆþ¤ë¿ô»ú¤Ï¡© 1Ê¬²òÅú¤òÌÜ»Ø¤½¤¦
º£²ó¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¿ô»ú¤Î¡ÈÁý¤¨Êý¡É¤ËÌÀ³Î¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¤·»»¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢°ú¤»»¤Ç¤â¤Ê¤¯¡Ä¡Ä¡Ö³Ý¤±»»¡×¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£µ¬Â§Åª¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¿ôÎó¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë²ò¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤ÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¥Ò¥ó¥È¡§Á°¸å¤Î¿ô¤Î´Ø·¸¤ò¡Ö³Ý¤±¤ë¿ô¡×¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Åú¤¨¤ò¸«¤ë
¢
¢
¢
¢
¢
¢§²òÀâ
¿ôÎó¤Î´Ø·¸¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡Ä¡Ä
22 ¡á 11 ¡ß 2
33 ¡á 11 ¡ß 3
66 ¡á 33 ¡ß 2
99 ¡á 33 ¡ß 3
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö11¡ß(2,3)¡¢33¡ß(2,3)¡×¤È¤¤¤¦³Ý¤±Êý¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ï¡Ö99 ¡ß 2¡×¤«¡Ö99 ¡ß 3¡×¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¾Á°¤ÎÎ®¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡Ö¡ß2¢ª¡ß3¡×¤¬¸ò¸ß¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢99 ¡ß 2 ¡á 198 ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³Ý¤±»»¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Îµ¬Â§À¤Ï¡¢´·¤ì¤ë¤È¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÇ¾¥È¥ìÌäÂê¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô)
Â¤·»»¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢°ú¤»»¤Ç¤â¤Ê¤¯¡Ä¡Ä¡Ö³Ý¤±»»¡×¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£µ¬Â§Åª¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¿ôÎó¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë²ò¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤ÌäÂê¤Ç¤¹¡£
ÌäÂê¡§11, 22, 33, 66, 99, ¢¢¢¢¤ËÆþ¤ë¿ô»ú¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¡§Á°¸å¤Î¿ô¤Î´Ø·¸¤ò¡Ö³Ý¤±¤ë¿ô¡×¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Åú¤¨¤ò¸«¤ë
¢
¢
¢
¢
¢
Àµ²ò¡§198Àµ²ò¤Ï¡Ö198¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¿ôÎó¤Î´Ø·¸¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡Ä¡Ä
22 ¡á 11 ¡ß 2
33 ¡á 11 ¡ß 3
66 ¡á 33 ¡ß 2
99 ¡á 33 ¡ß 3
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö11¡ß(2,3)¡¢33¡ß(2,3)¡×¤È¤¤¤¦³Ý¤±Êý¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ï¡Ö99 ¡ß 2¡×¤«¡Ö99 ¡ß 3¡×¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¾Á°¤ÎÎ®¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡Ö¡ß2¢ª¡ß3¡×¤¬¸ò¸ß¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢99 ¡ß 2 ¡á 198 ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³Ý¤±»»¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Îµ¬Â§À¤Ï¡¢´·¤ì¤ë¤È¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÇ¾¥È¥ìÌäÂê¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô)