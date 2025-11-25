¸¶È¯Î©ÃÏ¤Î¶ìÇº¤ÈÉÔ°Â¡¢»ÔÄ¹¡ÖÅÅµ¤¤ò¼õ¤±¼è¤ëÂ¦¤âÇ§¼±¤·¤Æ¡×¡Ä¼óÅÔ·÷»Ù¤¨¤ë¹½¿Þ¤Ë¸©Ì±¡Ö¥ê¥¹¥¯¤À¤±ÇØÉé¤¦¤Î¤«¡×
¡ÎÅìÅÅºÆ²ÔÆ¯¡Ï¡ã²¼¡ä
¡¡¡Ö¸¶È¯¤È¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿¼¹ï¤Ê½Å¤¤²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡¿·³ã¸©¤Î²Ö³Ñ±ÑÀ¤ÃÎ»ö¤ÏÅìµþÅÅÎÏÇðºê´¢±©¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ÎºÆ²ÔÆ¯ÍÆÇ§¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿£²£±Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢½ÏÎ¸¤ò½Å¤Í¤¿¤¦¤¨¤Ç¤Î·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£³·î¤Ë£¶¡¢£·¹æµ¡¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñ¤«¤é¡ÖÃÏ¸µÆ±°Õ¡×¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ°Ê¹ß¤Ï¡¢ÈòÆñÆ»Ï©¤ÎÀ°È÷¤Ë¹ñ¤ÎÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¤â¸©ÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ°Ñ°÷²ñ¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤ê¸©Ì±°Õ¼±Ä´ºº¤â¼Â»Ü¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê°Õ¸«¤ò¿µ½Å¤Ë¿ä¤·ÎÌ¤Ã¤¿¡£ÃÎ»ö½¢Ç¤¤«¤é£·Ç¯È¾¤ò·Ð¤Æ¤Î·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìÅÅ¤Ï£¶¹æµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁá¤±¤ì¤ÐÍèÇ¯£±·î¤Ë¤â±¿Å¾¤òºÆ³«¤¹¤ë¤¬¡¢¥Æ¥íÂÐºö»ÜÀß¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤¿¤á»ÜÀßÀßÃÖ´ü¸Â¤Î£²£°£²£¹Ç¯£¹·î¤Þ¤Ç¤ËºÆ¤ÓÄä»ß¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡££·¹æµ¡¤ÏÆ±Ç¯£¸·î¤òÌÜÉ¸¤ËÆ±»ÜÀß¤Î¹©»ö¤ò¿Ê¤á¡¢´°À®¸å¤ËºÆ²ÔÆ¯¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡¡£·´ð¤òÈ÷¤¨¤Æ¡ÖÀ¤³¦ºÇÂçµé¡×¤È¤µ¤ì¤¿Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÏÌó£±£´Ç¯¤Ö¤ê¤Ë£±´ð¤¬Æ°¤¯¡£ÃÏ°è·ÐºÑ¤ä¼«¼£ÂÎºâÀ¯¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¡£¸©¤Î»î»»¤Ç¤Ï¡¢£²´ð¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Ç£±£°Ç¯´Ö¤Î·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¤ÈÀÇ¶â¤Ê¤É¤Î¼ýÆþ¤ÎÁí³Û¤Ï£·£¶£±£²²¯±ß¤Ë¾å¤ê¡¢Á´´ðÄä»ß¤¬Â³¤¤¤¿¾ì¹ç¤Î·×£µ£·£±£¹²¯±ß¤ÎÌó£±¡¦£³ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¸¶È¯¤È¤Î¶¦À¸¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹ñ¤Î¹°èÈòÆñ·×²è¤ÎÂÐ¾Ý¿Í¸ý¤Ï¸¶È¯£³£°¥¥í·÷Æâ¤Î£¹»ÔÄ®Â¼¤ÇºÇÂçÌó£´£²Ëü¿Í¤Ç¡¢°ìÂÀè¤ËºÆ²ÔÆ¯¤·¤¿ÅìËÌÅÅÎÏ½÷Àî¸¶È¯¡ÊµÜ¾ë¸©¡Ë¤Î£²ÇÜ¤È¤Ê¤ë¡£·×²è¤Ç¤Ï¸¶È¯¤«¤é£µ¥¥í°ÊÆâ¤ÏÈòÆñ¡¢£µ¡Á£³£°¥¥í¤Ï²°ÆâÂàÈò¤¬¸¶Â§¡£Êü¼ÍÀþÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²°ÆâÂàÈò¸å¤ËÈòÆñ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¹ëÀãÃÏÂÓ¤òÊú¤¨¡¢ÂçÀã¤È¸¶È¯»ö¸Î¤¬½Å¤Ê¤ë¡ÖÊ£¹çºÒ³²¡×¤Ø¤Î·üÇ°¤â¤¢¤ë¡£Çðºê»Ô¤Ê¤É¤Ç¤Ï£²£²Ç¯£±£²·î¡¢ÂçÀã¤Ç¹ñÆ»¤¬¤Õ¤µ¤¬¤ì¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÎ©¤Á±ýÀ¸¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£Ìó£¸£°£°Âæ¤Î¼Ö¤¬Æ°¤±¤º¡¢²ò¾Ã¤Þ¤Ç£³£¸»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¡£Çðºê´¢±©¸¶È¯¤«¤é£µ¥¥íÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë½»¤àÆ±»Ô¤ÎÃËÀ¡Ê£¶£³¡Ë¤Ï¡ÖÂçÀã¤È¸¶È¯»ö¸Î¤¬½Å¤Ê¤ì¤ÐÆ¨¤²¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡À¯ÉÜ¤ÏÆ±¸¶È¯¤«¤é£¶Êý¸þ¤Ë±ä¤Ó¤ëÈòÆñÆ»Ï©¤ÎÀ°È÷¤òÌóÂ«¤·¡¢£±£°£°£°²¯±ßÄ¶¤È»î»»¤µ¤ì¤ë»ö¶ÈÈñ¤òÁ´³ÛÉéÃ´¤¹¤ë¡£¹°èÈòÆñ·×²è¤Ë¤Ï¡¢¼«±ÒÂâ¤¬Æ»Ï©½üÀã¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÀµ¡£¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¡Ö£Ñ£Á½¸¡×¤âºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ä¥Ð¥¹¤Ê¤É¤È¤µ¤ì¤ëÈòÆñ¤Î¸òÄÌ¼êÃÊ¤Î³ÎÊÝ¤äÆ»Ï©½üÀã¤Ê¤É¤Î¼Â¸úÀ¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¤¢¤ê¡¢¸©Ì±¤Ø¤Î¼þÃÎ¤âÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÃÎ»ö¤Ï¡Ö¹ñ¡¢ÅìÅÅ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬½½Ê¬Íý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÃíÊ¸¤¹¤ë¡£Æ±¸¶È¯¤ÎÅÅµ¤¤Ï¼ç¤Ë¼óÅÔ·÷¤Ø¶¡µë¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¸©Ì±¤Ë¤Ï¡Ö¥ê¥¹¥¯¤À¤±¤òÇØÉé¤¦¤Î¤«¡×¤È¾ÃÈñÃÏ¤ÎÍý²òÉÔÂ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤âº¬¶¯¤¤¡£
¡¡Çðºê»Ô¤Îºù°æ²í¹À»ÔÄ¹¤ÏÃÎ»ö¤¬ºÆ²ÔÆ¯ÍÆÇ§¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿£²£±Æü¡¢ÃÏ¸µ¤Î¶ìÇº¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅÅµ¤¤ò¼õ¤±¼è¤ëÂ¦¤Ë¤âÇ§¼±¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¸¶È¯¤ÎÎ©ÃÏ¼«¼£ÂÎ¤ä¸©Ì±¤À¤±¤¬Çº¤àÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£À¯ÉÜ¤¬¸¶È¯³èÍÑ¤ËºÆ¤Ó¤«¤¸¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï£³Ç¯Á°¡£ÅÅÎÏ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤äÃ¦ÃºÁÇ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤«¡¢¹ñÌ±Á´ÂÎ¤Ç¸¶È¯¤È¤Î¿·¤·¤¤¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡Ê¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ï¡¢·ÐºÑÉô¡¡µ×ÊÆ¹ÀÇ·¡¢²Ê³ØÉô¡¡¾ÂÅÄÎÉ½¡¡¢¿·³ã»Ù¶É¡¡ÉþÉôËÒÉ×¡¢ÂçÃÝ¹°¹¸¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡Ë