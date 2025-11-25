¾®ÀôÈ¬±À¤ÈºÊ¥»¥Ä¤Ï ¡È¸À¸ì¤ÎÊÉ¡É¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡©ÁÏ°Õ¹©É×¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÈÀ¤³¦¤ÇÆó¿Í¤À¤±¤Î¸À¸ì¡É¤¬¡Ø²øÃÌ¡Ù¤òÀ¸¤ó¤À
2025Ç¯ÅÙ¸å´ü¤Î NHK Ä«¥É¥é¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ÈºÊ¡¦¥»¥Ä¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ø¾®ÀôÈ¬±À¤È¤½¤ÎºÊ¥»¥Ä ¸Å¤ÎÉ¤¡ÖÆüËÜ¤ÎÌÌ±Æ¡×¤òÀ¤³¦¤ËÆÏ¤±¤¿É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ëºî²È¤ÎÀÄ»³À¿¤µ¤ó¤¬¹Í»¡¤¹¤ë¡£
Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡áÀÄ»³À¿
ÌÀ¼£¤Î¸À¸ì¤ÎÊÉ¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿
ÌÀ¼£»þÂå¤Î½îÌ±¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤Ç10¤Þ¤Ç¤Î¿ô»ú¤¬¸À¤¨¤ë¼Ô¤Ïµ©¤À¤Ã¤¿¡£¾®³Ø¹»²¼Åù¡Ê¸½ºß¤Î¾®³Ø¹»£´Ç¯À¸¡Ë¤Ç³Ø¶È¤ò½ª¤¨¤¿¥»¥Ä¤â¤Þ¤¿±Ñ¸ì¶µ°é¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤é¤º¡¢±Ñ¸ì¥¹¥¥ë¤Ï½îÌ±¤ÎÊ¿¶Ñ¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¥Ï¡¼¥ó¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¤«¤Ê¤ê¥Þ¥·¡£ÍèÆü¤·¤Æ¤«¤éÈ¾Ç¯¤¬²á¤®¡¢³¹¤ò½ÐÊâ¤¯¤Î¤ËÉ¬Í×¤ÊÆüËÜ¸ì¤ÎÃ±¸ì¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£µïÎ±ÃÏ¤Î³°¤ÇÇ®¿´¤Ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯¤òÂ³¤±¤¿¤ª¤«¤²¤À¤í¤¦¤«¡¢ÆüËÜ¤ËÄ¹Ç¯½»¤ó¤Ç¤¤¤ë³°¹ñ¿Í¤è¤ê¤â¡¢±ß³ê¤ËÆüËÜ¿Í¤È°Õ»×¤ÎÁÂÄÌ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿ÆüËÜ¸ì¶µ°é¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢½õ»ì¤äÀÜÂ³»ì¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¡£Ã±¸ì¤ÎÁªÂò¤â¤«¤Ê¤êÊÑ¡¢¾¾¹¾¤ËÍè¤¿Åö½é¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Î¹´Û¤Ç¡¢¡Ö¥¸¥´¥¯¡¢¥¸¥´¥¯¡ª¡×¤È¡¢¶«¤Ó¤Ê¤¬¤éÉ÷Ï¤¾ì¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
Î¹´Û¤Î½÷¾¤ä½÷Ãæ¤Ï¡¢°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤¹º¤ÏÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡ÖÅò¤¬Ç®¤¹¤®¤ë¤«¤é¡¢¿å¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¡¢¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤À¤¬¡Ä¡£¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤«¤é¡¢±Ñ¸ì¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¥»¥Ä¤È¡¢ºÙ¤«¤¤°Õ»×¤ÎÁÂÄÌ¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤ÏÈ´·²
¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«?
°Û¤Ê¤ë¸À¸ì¤ò»È¤¦Áê¼ê¤ÈÊ¬¤«¤ê¹ç¤¦¤Î¤ËºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¸ì³Ø¤ÎÃÎ¼±¤è¤ê¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¶¦ÄÌ¤ÎÃ±¸ì¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤½¤ì¤ò¶î»È¤·¤Æ°Õ»×¤òÅÁ¤¨¹ç¤¦¡£É½¾ð¤ä¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¡¢»È¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤â»È¤Ã¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£°Ê¿´ÅÁ¿´¡¢°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¡£»È¤¨¤ëÃ±¸ì¤Ï¿ô¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤°¤Ë»¡¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¿ÆÍ§¤äÎø¿ÍÆ±»Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¤â¤µ¤Û¤É»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤½¤¦¡Ä¡£
¥»¥Ä¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÆ¬¤Î²óÅ¾¤¬Áá¤¯¡¢¿Í¤Î¹Í¤¨¤ò»¡¤¹¤ë¤Î¤âÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë¤ÏÄ¹¤±¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£Åö½é¤Ï¡ÖÉð»Î¥Î¥à¥¹¥á¥Á¥¬¥¦!¡×¤È¡¢¥»¥Ä¤Î½Ð¼«¤ò¸í²ò¤·¤Æ¸Û¤¦¤³¤È¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ï¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤¬¡¢¤ª»î¤·¤Ç¸ÛÍÑ¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¹¤°¤Ë°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¹¥´¶ÅÙ¤¬Çú¾å¤¬¤ê¡£
¥Ï¡¼¥ó¤Î»È¤¦ÊÑ¤ÊÆüËÜ¸ì¤Ë¤Ï¡¢²¿Æü¤«¤ÇÈà½÷¤¿¤Á¤Ë¾¡¤ë°è¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£¥«¥¿¥³¥È¤ÎÃ±¸ì¤òÊ¹¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤³¤È¤ò»¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥»¥Ä¤¬½÷Ãæ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢°Û¹ñÊë¤é¤·¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥»¥Ä¤¬½÷Ãæ¤È¤·¤Æ½»¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Åö½é¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥ó¤¬¼½ñ¤òÊÒ¼ê¤Ë¥«¥¿¥³¥È¤ÎÆüËÜ¸ì¤Ç°Õ»×¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¿È¤Î²ó¤ê¤òÀ¤ÏÃ¤¹¤ë¤À¤±¤Î½÷Ãæ¤È¼ç¿Í¤Î´Ø·¸¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç»öÂ¤ê¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤ª¸ß¤¤Áê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¶½Ì£¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È¿§¡¹¤ÊÏÃ¤¬¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¹þ¤ßÆþ¤Ã¤¿ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ãæ³Ø¹»¤Î¶µÆ¬¤Ç¥Ï¡¼¥ó¤ÎÀ¤ÏÃ·¸¤Ç¤â¤¢¤ëÀ¾ÅÄÀéÂÀÏº¤ò¸Æ¤ó¤ÇÄÌÌõ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥»¥Ä¤Ï¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¿§¡¹¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£¥Ï¡¼¥ó¤äÀ¾ÅÄ¤ÎÃý¤ë±Ñ¸ì¤ò¥«¥¿¥«¥Ê¤Ë½ñ¤¤¤Æ³Ð¤¨»Ï¤á¤¿¡£
Æó¿Í¤À¤±¤Î¶¦ÄÌ¸À¸ì¤Î´°À®
·§ËÜ¤ËÅ¾µï¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ëº©´ê¤·¤Æ±Ñ¸ì¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£Æ±µï¤·¤Æ¤«¤é£²Ç¯¤¬²á¤®¤¿ÌÀ¼£26Ç¯¡Ê1893¡Ëº¢¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥ó¤«¤éÊ¹¤¼è¤Ã¤¿±ÑÃ±¸ì¤Î°ÕÌ£¤äÈ¯²»¤¬¡¢2ºýÊ¬¤Î¥Î¡¼¥È¤ò¤®¤Ã¤·¤ê¤ÈËä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ï¡¼¥ó¤È¤Î²ñÏÃ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¼½ñ¡£¡Ö¥¨¥Æ¥¨¥º¡Êit is¡Ë¡×¡Ö¥Ò¡¼¥¨¥º¡Êhe is¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢È¯²»¤¬½Ð±ÀëÂ¤ê¤Ê¤Î¤Ï¤´°¦ÕÈ¡Ä¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Îº¢¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Ï¡¼¥ó¤Î¤Û¤¦¤â¡¢2Ç¯´Ö¤ÎÆüËÜÊë¤é¤·¤Ç³Ð¤¨¤¿ÆüËÜ¸ì¤ÎÃ±¸ì¤ä´·ÍÑ¶ç¤¬¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¥»¥Ä¤¬¶î»È¤¹¤ë½Ð±ÀëÂ¤ê¤Î¥«¥¿¥«¥Ê±Ñ¸ì¤ò¤¯¤ï¤¨¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î°Õ»×¤òÅÁ¤¨¹ç¤¦¤Ë¤Ïº¤¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¸ì×Ã¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ï¡¼¥ó¤Ï¤¢¤¤¤«¤ï¤é¤º½õ»ì¤¬»È¤¨¤º¡¢Æ°»ì¤ä·ÁÍÆ»ì¤Î³èÍÑ¤¬¤Ç¤¤º¡¢¸ì½ç¤âÆüËÜ¸ì¤è¤ê±Ñ¸ì¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡£¥»¥Ä¤â¤½¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬Íý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¤È¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ò¿¿»÷¤¿ÆüËÜ¸ìÊ¸Ë¡¤òÌµ»ë¤·¤¿Ãý¤êÊý¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£Æó¿Í¤Î´Ö¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¶¦ÄÌ¸À¸ì¡Ö¥Ø¥ë¥ó¸ÀÍÕ¡×¤Î´°À®¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ø¥ë¥ó¸ÀÍÕ¤Ï¿Ê²½¤·¤Ä¤Å¤±¤¿
¥Ø¥ë¥ó¸ÀÍÕ¤ÏÂ¾¿Í¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¾¾¹¾¤Ç¤Ï°ì¡¢Æó¤òÁè¤¦±Ñ¸ì¥¹¥¥ë¤ò¤â¤ÄÀ¾ÅÄÀéÂÀÏº¤Ç¤â¡¢¼ó¤ò·¹¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¥Ï¡¼¥ó¤¬¸åÀ¤¤Ë¤Þ¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÊ¸¹ë¤È¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Î¥Ä¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¥»¥Ä¤ÏÅÚÃÏ¤ËÅÁ¤ï¤ëÀÎÏÃ¤äÉÔ»×µÄ¤ÊÅÁÀâ¤ò¡¢¥Ø¥ë¥ó¸ÀÍÕ¤ò¶î»È¤·¤Æ¥Ï¡¼¥ó¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£À¾ÅÄ¤Î¤è¤¦¤Ê´°àú¤Ê±Ñ¸ì»È¤¤¤¬ÏÃ¤·¤ÆÊ¹¤«¤»¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯Àµ¤·¤¯ÏÃ¤Î°ÕÌ£¤¬Íý²ò¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¥Ï¡¼¥ó¤Î¿´¤Ë¤Ï¶Á¤«¤º¡¢Èà¤Î¶½Ì£¤ò¤½¤½¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¥»¥Ä¤¬¸ì¤ë¥Ø¥ë¥ó¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥ó¤Î¿´¤òÍÉ¤êÆ°¤«¤·¡¢ÁÏºî°ÕÍß¤ò³ÐÀÃ¤µ¤»¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¸ì¤êÉô¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤Ë¤¯¤ï¤¨¤Æ¡¢ºÇÅ¬²½¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¥Ø¥ë¥ó¸ÀÍÕ¤Î¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÅØÎÏ¤âÂç¤¤¤¡£¥Ï¡¼¥ó¤¬´î¤Ó¶½Ì£¤ò¤½¤½¤ê¤½¤¦¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò¥»¥Ä¤¬ÃÎ¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¤Ë¥Ø¥ë¥ó¸ÀÍÕ¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤æ¤¯¡£
¥Ï¡¼¥ó¤¬ÈÕÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éºÇ¹â·æºî¤È¤µ¤ì¤ë¡Ø²øÃÌ¡Ù¤ò½ñ¤¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤â¡¢Èà¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¿Ê²½¤ò¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¥Ø¥ë¥ó¸ÀÍÕ¤Î»òÊª¤À¤í¤¦¤«¡£
ÀÄ»³¡¡À¿¡Ê¤¢¤ª¤ä¤Þ¡¦¤Þ¤³¤È¡Ë
ºî²È¡£¶á¡¦¸½Âå»Ë¤òÃæ¿´¤ËÎò»Ë¥¨¥Ã¥»¥¤¤ä¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£