Åìµþ»Ô¾ì¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¥¯¥í¥¹±ß¡Ë
Åìµþ»Ô¾ì¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¥¯¥í¥¹±ß¡Ë
¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ
¥æー¥í±ß
½ªÃÍ180.76¡¡¹âÃÍ181.27¡¡°ÂÃÍ180.07
182.53¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
181.90¡¡Äñ¹³2
181.33¡¡Äñ¹³1
180.70¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
180.13¡¡»Ù»ý1
179.50¡¡»Ù»ý2
178.93¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥Ý¥ó¥É±ß
½ªÃÍ205.59¡¡¹âÃÍ205.91¡¡°ÂÃÍ204.84
207.12¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
206.52¡¡Äñ¹³2
206.05¡¡Äñ¹³1
205.45¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
204.98¡¡»Ù»ý1
204.38¡¡»Ù»ý2
203.91¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥¹¥¤¥¹±ß
½ªÃÍ194.06¡¡¹âÃÍ194.57¡¡°ÂÃÍ193.47
195.70¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
195.13¡¡Äñ¹³2
194.60¡¡Äñ¹³1
194.03¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
193.50¡¡»Ù»ý1
192.93¡¡»Ù»ý2
192.40¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¹ë¥É¥ë±ß
½ªÃÍ101.44¡¡¹âÃÍ101.48¡¡°ÂÃÍ100.97
102.13¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
101.81¡¡Äñ¹³2
101.62¡¡Äñ¹³1
101.30¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
101.11¡¡»Ù»ý1
100.79¡¡»Ù»ý2
100.60¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
NZ¥É¥ë±ß
½ªÃÍ88.01¡¡¹âÃÍ88.11¡¡°ÂÃÍ87.70
88.59¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
88.35¡¡Äñ¹³2
88.18¡¡Äñ¹³1
87.94¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
87.77¡¡»Ù»ý1
87.53¡¡»Ù»ý2
87.36¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥«¥Ê¥À¥É¥ë±ß
½ªÃÍ111.21¡¡¹âÃÍ111.44¡¡°ÂÃÍ110.87
112.05¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
111.74¡¡Äñ¹³2
111.48¡¡Äñ¹³1
111.17¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
110.91¡¡»Ù»ý1
110.60¡¡»Ù»ý2
110.34¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
