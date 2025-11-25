²Ú´Ý¡Ö¤¢¤ì¤Ï¥¦¥°¥¤¥¹¤Ç¤¹¤«¡©¥á¥¸¥í¤Ç¤¹¤«¡©¡×Ä¾µå¼ÁÌä¤ËÃÓÃ«¤Î¤Ö¤¨¡ÖËÜÅö¤ÏÂ¿Ê¬¡Ä¡×¤È¸ÀÍÕÂù¤¹
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè42ÏÃ¤¬25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×MC¿Ø¤âÄ«¥É¥é¼õ¤±¤·¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ï¡¢¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥¦¥°¥¤¥¹¤ò²ÖÅÄÎ¹´Û¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¡Ö¥Û¡¼¥Û¥±¥¥ç¡×¤ÈÌÄ¤«¤Ê¤¤¥¦¥°¥¤¥¹¤Ë°ã¤¦Ä»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤¤¤Ï¤¸¤á¤ë¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê¿ÂÀ¡ÊÀ¸À¥¾¡µ×¡Ë¤Î²òÀâ¤Ç¥¦¥°¥¤¥¹¤À¤ÈÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¡£¿ôÆü¸å¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¥ê¥è¤Ë¾·¤«¤ì¤ÆÃÎ»ö¡Êº´Ìî»ËÏº¡Ë¤Î²È¤Ç¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥ê¥è¤Î»ÑÀª¤ËÃÎ»ö¤È¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤ÏÎø¿´¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃÎ»ö¤Ï¶Ó¿¥¤Ë2¿Í¤¬ÎøÃç¤Ë¤Ê¤é¤Ì¤è¤¦²¿¤È¤«¤·¤í¤ÈÌ¿¤¸¤ë¡£¤½¤·¤Æ¶Ó¿¥¤Ï¡¢¥È¥¤Î¤â¤È¤Ë¡ÖÍÑ»ö¤¬¤¢¤Ã¤ÆÍè¤¿¡×¤È¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£
¤¢¤µ¥¤¥Á¤Ë¤Ï²ÖÅÄÎ¹´Û¤Ç½÷¾¡¦²ÖÅÄ¥Ä¥ë¤ò±é¤¸¤ëÃÓÃ«¤Î¤Ö¤¨¡Ê54¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤â¡È¥¦¥°¥¤¥¹¡É¤ò½ä¤ê¡¢²ÖÅÄÊ¿ÂÀ¡ÊÀ¸À¥¾¡µ×¡Ë¤È·ÚÌ¯¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£ÇîÂ¿²Ú´Ý¤¬¡Ö·ë¶É¡¢¤¢¤ì¤Ï¥¦¥°¥¤¥¹¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¥á¥¸¥í¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÃÓÃ«¤Ï¡ÖËÜÅö¤ÏÂ¿Ê¬¡Ä¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÂù¤·¤¿¡£²Ú´Ý¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¢¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ó¤À¡£ÂçµÈ¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÃÓÃ«¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£