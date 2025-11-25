ÎëÌÚÊ¡¡ß¤¢¤Î W ¼ç±é¡¢¡ÖØ¨¤Î²Ú¡×¤¬2026Ç¯4·î¤Ë¥É¥é¥Þ²½¡¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®
¡¡¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï11·î25Æü¡¢ÎëÌÚÊ¡¤È¤¢¤Î¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¡ÖØ¨¤Î²Ú¡×¤ò¡¢2026Ç¯4·î¤è¤ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¸ø¼°Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDisney+¡×¤Ç¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï²¡¸«½¤Â¤¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤Ç¡¢ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò´Þ¤áÁ´À¤³¦Îß·×325ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿ÅÁÀâÅªºîÉÊ¡£1´¬É½»æ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¶¯Îõ¤Ê¥»¥ê¥Õ¡Ö¥¯¥½¥à¥·¤¬¡×¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ëÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥Ë¥á¡¢±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤ÈÉý¹¤¯Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ä¤¤¤Ë¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÂ©¤ò¿á¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇÛ¿®¤Ï³ÆÏÃ¤ÎÃÏ¾åÇÈ¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ËÊüÁ÷¸å¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡¼ç±é¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢ÎëÌÚÊ¡¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÃæ³Ø2Ç¯À¸¤Î½ÕÆü¹âÃË¡£¥Ü¡¼¥É¥ì¡¼¥ë¤Î»í½¸¡ÖØ¨¤Î²Ú¡×¤ò°¦ÆÉ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¼þ°Ï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤À¤È¿®¤¸¹þ¤ß¡¢¸½¼Â¤«¤éÌÜ¤òÇØ¤±¤¬¤Á¤Ê¾¯Ç¯¤Ç¤¹¡£Æ´¤ì¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦º´ÇìÆà¡¹»Ò¤ÎÂÎÁàÃå¤ò¾×Æ°Åª¤ËÅð¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤ÎÃçÂ¼º´ÏÂ¤Ë¼å¤ß¤ò°®¤é¤ì¡¢ËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¿®¤È²²ÉÂ¤µ¤¬Æ±µï¤¹¤ëÊ£»¨¤Ê¿´Íý¤ò¡¢ÎëÌÚÊ¡¤¬¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢½ÕÆü¤ò»ÙÇÛ¤·ËÝÏ®¤¹¤ëÃçÂ¼¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÇ®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä¤¢¤Î¡£º£²ó¤¬ÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£ÃçÂ¼¤Ï³¹¤ä¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤òÊú¤¨¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤äÍßË¾¤ËÃé¼Â¤Ç¤¢¤ë¤æ¤¨¤Ë¡¢Â¾¼Ô¤Îµ¶Á±¤ò¡Ö¥¯¥½¥à¥·¡×¤ÈÃÇ¤¸¤ë¶¯Îõ¤Ê¿ÍÊª¡£ËÜÇ½¤òÍÞ¤¨¤ÆÀ¸¤¤ë¼þ°Ï¤Ø¤Î²×Î©¤Á¤ò±£¤µ¤º¡¢Íý²òÉÔÇ½¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¶²¤ì¤é¤ì¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£¤½¤Î´í¤¦¤µ¤ä¶¸µ¤¤ò¡¢¤¢¤Î¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÎ¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ºîÉÊ¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ø³«¤ËÀèÎ©¤Á¡¢½ÕÆü¤ÈÃçÂ¼¤Î¼ç½¾´Ø·¸¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æó¿Í¤ÎÉÔ°ÂÄê¤Ê¿´¤ÎÆâÂ¦¤ä¡¢ÈëÌ©¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À´Ø·¸À¤¬¡¢¿ÀÈëÅª¤ÇÍÅ¤·¤µ¤òÂÓ¤Ó¤¿¶õµ¤´¶¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»×½Õ´ü¤ÎÍÉ¤ìÆ°¤¯´¶¾ð¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ä¹½¿Þ¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¶¯Îõ¤ËÅÁ¤¨¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÛ¿®¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
