¼Ó±É»Ò¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¡×£Î£é£ú£é£Õ¤ÎÉðÆ»´Û¥é¥¤¥Ö»²ÀïÊó¹ð¡ª
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¼Ó±É»Ò¤¬£Î£é£ú£é£Õ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£²£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÉðÆ»´Û¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥é¥¤¥Ö¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¡Ø£Ã£ï£î£ö£é£Î£é£ú£é£Õ¡Ù¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¡¢¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤ªÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤êÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ê¤ª¤Á¤ã¤ó¤â¤Þ¤ä¤Á¤ã¤ó¤âËÜÅö¤ËÁÇÄ¾¤ÇÁÇÅ¨¤Ê»Ò¤Ç¡¢¤½¤·¤ÆËè²ó²ñ¤¦»þ¤Ë¤Ï¼êÅÚ»º¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤ëÎ§µ·¤Çµ¤ÇÛ¤ê¤Î²ô¤ÎÍ¥¤·¤¤»ÒÃ£¡¡¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¿¤Á¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½é¤á¤Æ´Ñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ä°¦¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ²Î¤â¥À¥ó¥¹¤â¾å¼ê¤¯¤Æ¥È¡¼¥¯¤âÌÌÇò¤¯¤Æ¡¥¡¥¡¥¡Ø¤¢¤ì¡©»ä»º¤ó¤À¤Ã¤±¡ª¡©¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤¯¤é¤¤²Ä°¦¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¤È¤³¤í¤ò¤¢¤²¤¿¤é¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢£Î£é£ú£é£Õ¤ÏÈþ¤·¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢°ÊÁ°¶¦±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¼Ó±É¤Á¤ã¤ó¤â£÷£é£ô£è£Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¿Í¡ß¿ä¤·¤Î¥³¥é¥Ü¡¡¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¡×¡Ö¿ä¤·¤Î½ÂÂÚ¡×¡ÖÂº¤¹¤®¤Æ±Êµ×ÊÝÂ¸¡×¡Ö¤¤¤¤¤Í°ì²¯²ó²¡¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£