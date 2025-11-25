ÊÆ¹ñ¡¢ÂæÏÑ¤Ë4000²¯¥É¥ëÁêÅö¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ¤òÍ×µá
ÊÆ¹ñ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ÂæÏÑ¤ËÂÐ¤·¡¢4000²¯¥É¥ë¡ÊÌó62Ãû7360²¯±ß¡ËÁêÅö¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ¤òÍ×µá¤·¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
21Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢±Ñ»æ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡ÊFT¡Ë¤Ï¡¢Î¾¹ñ¤Î¶¨µÄ¤Ë¾Ü¤·¤¤´Ø·¸¼Ô¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤Ë¡¢ÄÌ¾¦¹ç°Õ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬ÌóÂ«¤·¤¿¶â³Û¤È´Ú¹ñ¤¬ÌóÂ«¤·¤¿¶â³Û¤ÎÃæ´Ö¤ËÁêÅö¤¹¤ëÂÐÊÆÅê»ñ¤òÍ×µá¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤ËÍ×µá¤·¤¿Åê»ñ³Û¤Ï4000²¯¥É¥ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡£´Ú¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë3500²¯¥É¥ë¤ÎÅê»ñ¤ò¡¢ÆüËÜ¤Ï5500²¯¥É¥ë¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂæÏÑ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ´ë¶ÈTSMC¤¬¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿1650²¯¥É¥ë¤â¡¢¤³¤Î4000²¯¥É¥ë¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤ë´Ø·¸¼Ô¤ÏFT¤Ë¡ÖÂæÏÑ¤Î¾ì¹ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¼Â¹ÔÃæ¤ÎÅê»ñ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
TSMC¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥¢¥ê¥¾¥Ê¤Ë650²¯¥É¥ë¤òÅê¤¸¡¢ÀèÃ¼¹©¾ì3¥«½ê¤ò·úÀß¤·¤Æ¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤Ç1000²¯¥É¥ë¤òÄÉ²Ã¤ÎÀßÈ÷·úÀß¤ËÅêÆþ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
ÂæÏÑÂ¦¤Ï¡¢¸½¹Ô20¡ó¤Î´ØÀÇ¤Î°ú¤²¼¤²¤ä¡¢ÄÌ¾¦³ÈÂçË¡232¾ò¤Ë¤è¤ëÉÊÌÜ´ØÀÇ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÇ·Ã¹ñÂÔ¶ø¡ÊMFN¡Ë¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£