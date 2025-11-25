´Ú¡¦¥È¥ë¥³¼óÇ¾²ñÃÌ½ªÎ»¡Ä·×103Ê¬´Ö¤ÎÂÐÌÌ
¥È¥ë¥³¡Ê¥Æ¥å¥ë¥¥¨¡Ë¤ò¹ñÉÐË¬ÌäÃæ¤Î´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤¬24Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥ì¥¸¥§¥Ã¥×¡¦¥¿¥¤¥¤¥Ã¥×¡¦¥¨¥ë¥É¥¢¥óÂçÅýÎÎ¤È103Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤ÎÆü¸á¸å4»þ57Ê¬¤«¤é6»þ6Ê¬¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö9Ê¬¤Î´Ö¡¢Î¾¼óÇ¾¤È¾¯¿ô¤Î»²ËÅ¤À¤±¤¬Æ±ÀÊ¤¹¤ë¾¯¿Í¿ô¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢½ÐÀÊ¼Ô¤òÁý¤ä¤·¤¿³ÈÂç²ñÃÌ·Á¼°¤Ç¡¢¸á¸å6»þ21Ê¬¤«¤é55Ê¬¤Þ¤Ç¤Î34Ê¬´Ö¡¢¤µ¤é¤Ë²ñÃÌ¤òÂ³¤±¤¿¡£
ÂçÅýÎÎµÜÅÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿º£²ó¤Î²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢Î¾¼óÇ¾¤¬ËÉ±Ò»º¶È¡¦¸¶»ÒÎÏ¡¦¥Ð¥¤¥ªÊ¬Ìî¤Î¶¨ÎÏ¶¯²½ºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÍ¥¤ì¤¿µ»½ÑÎÏ¤ò¶¯Ä´¤·¡¢´Ú¹ñ´ë¶È¤Î¸½ÃÏ»Ô¾ì¿Ê½Ð¤ËÂÐ¤·¤Æ¥È¥ë¥³À¯ÉÜ¤Î´Ø¿´¤È»Ù±ç¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
²ñÃÌ¸å¡¢¶¦Æ±µ¼ÔÈ¯É½¤ËÎ×¤ó¤ÀÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¡Ö¥È¥ë¥³¤Ï¡Ø·»Äï¤Î¹ñ¡Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢Î¾¹ñ¤Ï·ìÌÁ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¶¨ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Öº£Æü¤Î²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢Î¾¹ñ¤ÎÏ¢ÂÓ¤ò¿¼²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÊýºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉý¹¤¯µÄÏÀ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»º¶ÈÊÌ¶¨ÎÏ·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤ºËÉ±Ò»º¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÎ¾¹ñ¤Ï¶¦Æ±À¸»º¡¢µ»½Ñ¶¨ÎÏ¡¢·±Îý¸òÎ®¤Ê¤É¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö¡Ø¥¢¥ë¥¿¥¤Àï¼Ö»ö¶È¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¶¨ÎÏ»öÎã¤ò¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯ºî¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥¿¥¤Àï¼Ö¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¡Ö¹õÉ¿¡Ê¥Õ¥¯¥Ô¥ç¡¢K2¡ËÀï¼Ö¡×µ»½Ñ¤ò´ð¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¥È¥ë¥³¤ÎÀï¼Ö¤À¡£
¸¶»ÒÎÏÊ¬Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥È¥ë¥³¤Î¥·¥Î¥Ã¥×¸¶È¯¿ä¿Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»Ä¤ê¤ÎºÙÉôÉ¾²Á²áÄø¤¬±ß³ê¤Ë¿Ê¤à¤è¤¦¡¢Î¾¹ñÀ¯ÉÜ¥ì¥Ù¥ë¤Ç´Ø¿´¤ò»ý¤Á»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö´Ú¹ñ¤ÎÍ¥¤ì¤¿¸¶È¯µ»½Ñ¤¬¥È¥ë¥³¤Î¸¶È¯³«È¯¤Ë¼Â¼ÁÅª¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥Ð¥¤¥ªÊ¬Ìî¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥È¥ë¥³À¯ÉÜ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ø·ì±ÕÀ½ºÞ¼«µë²½»ö¶È¡Ù¤Ë´Ú¹ñ´ë¶È¤Î¡ØSK¥×¥é¥º¥Þ¡ÊSK Plasma¡Ë¡Ù¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡×¤È¤·¡ÖÎ¾¹ñ¤¬·ìÌÁ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢º£²ó¤Î»ö¶È¤Î°ÕÌ£¤¬¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò´Þ¤àÀèÃ¼²Ê³Øµ»½ÑÊ¬Ìî¤Ç¤â¶¨ÎÏ¤ò¿¼²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö´Ú¹ñ´ë¶È¡ØCS¥¦¥£¥ó¥É¡ÊCS WIND¡Ë¡Ù¤È¥È¥ë¥³¤Î¡Ø¥¨¥Í¥ë¥¸¥µ¡ÊEnerjisa¡Ë¡Ù¤Ë¤è¤ëÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñÄù·ë¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ê¬Ìî¤Î¶¨ÎÏ¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ê¬ÌîÊÌ¶¨ÎÏ¤Î¿ÊÅ¸¤òÅÀ¸¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Î¾¹ñ´Ö¤Î¡Ö·ÐºÑ¶¦Æ±°Ñ°÷²ñ¡×¤â10Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÍûÂçÅýÎÎ¤ÏÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡þ ´Ú¹ñ¡¦¥È¥ë¥³¡¢¸¶»ÒÎÏ¶¨ÎÏMOU¤Ê¤É3·ï¤òÄù·ë
°ìÊý¡¢º£²ó¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤òµ¡¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤È¥È¥ë¥³¤Ï¸¶»ÒÎÏ¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ¡ÊMOU¡Ë¤Ê¤É3·ï¤ÎMOU¤òÄù·ë¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥È¥ë¥³¤¬¥·¥Î¥Ã¥×ÃÏ°è¤Ç¤Î¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê·úÀß¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢´Ú¹ñ¤¬¸ò¾Ä¹ñ¤È¤·¤Æ¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢¸ò¾Ä¤òÍÍø¤Ë¿Ê¤á¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿ÅÀ¤¬º£²ó¤ÎMOUÄù·ë¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñÅÅÎÏ¤È¥È¥ë¥³ÅÅÎÏ¸ø¼Ò¤¬½ðÌ¾¤·¤¿MOU¤Ë¤Ï¡¢Î¾¹ñ¤¬¸¶»ÒÏ§µ»½Ñ¡¢Î©ÃÏÉ¾²Á¡¢µ¬À©¡¦µöÇ§²Ä¡¢¶âÍ»¤ª¤è¤Ó»ö¶È¥â¥Ç¥ë¡¢¸¶È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿ë¹Ô¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨ÎÏ¤¹¤ëÆâÍÆ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Ë¸þ¤±¤¿¹çÆ±¥ï¡¼¥¥ó¥°¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹½À®¿ä¿Ê¤Ê¤É¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÅýÎÎ¼¼¤ÏÊÌÅÓÇÛÉÛ¤·¤¿ÀâÌÀ»ñÎÁ¤Ç¡¢¡Ö¸¶È¯Î©ÃÏÉ¾²Á¤Ê¤É½é´üÃÊ³¬¤«¤é´Ú¹ñ¤¬´ØÍ¿¤Ç¤¤ë´ðÈ×¤òÀ°¤¨¤¿¡×¤È¤·¡Öº£¸å¤Î»ö¶È¼õÃí¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂ¤¬¤«¤ê¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Î¾¹ñ¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡ÖÊó·®¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëMOU¡×¤âÄù·ë¤·¤¿¡£MOU¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Î¾¹ñ¤Ï¥È¥ë¥³¤Î´Ú¹ñÀï»²ÀïÍ¦»Î¤ËÂÐ¤¹¤ëÎé¶ø¶¯²½¤È»ÒÂ¹´Ö¸òÎ®¤Î³èÀ²½¡¢´Ú¹ñ¹ñ²ÈÊó·®Éô¤È¥È¥ë¥³²ÈÂ²¡¦¼Ò²ñ¥µ¡¼¥Ó¥¹¾Ê¤ÎÄêÎã¸òÎ®¤Ê¤É¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñÆ»Ï©¸ø¼Ò¡¦´Ú¹ñ³¤³°¥¤¥ó¥Õ¥éÅÔ»Ô³«È¯»Ù±ç¸ø¼Ò¡ÊKIND¡Ë¤Ï¥È¥ë¥³Æ»Ï©Ä£¤È¡ÖÆ»Ï©¥¤¥ó¥Õ¥éÊ¬Ìî¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨ÎÏMOU¡×¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£3µ¡´Ø¤¬Æ»Ï©·úÀß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¶¦Æ±¤ÇÈ¯·¡¡¦¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶¨ÎÏ¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤¬MOU¤Î¼çÍ×ÆâÍÆ¤À¡£
ÂçÅýÎÎ¼¼¤Ï¡Ö¥È¥ë¥³Æ»Ï©Ä£¤¬È¯Ãí¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏÆ»Ï©·úÀß»ö¶È¤Ë´Ú¹ñ´ë¶È¤Î»²²Ã¤¬Áý¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤¿¡£