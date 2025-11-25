¡Ú½é¾ì½êÈÖÉÕÍ½ÁÛ¡Û»°Ìò¾º¿Ê¤Ï°ì»³ËÜ¡©¼ã¸µ½Õ¡©¡¡¹â°Â¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê´ØÏÆÉüµ¢¤«¡¡26ÆüÈÖÉÕÊÔÀ®²ñµÄ
¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¤¬23Æü¤ËÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¡¢26Æü¤ËÍèÇ¯½é¾ì½ê¡ÊÍèÇ¯1·î11Æü½éÆü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤ÎÈÖÉÕÊÔÀ®²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¡¢Íè·î22Æü¤ËÀµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡Ê26¡áÎ©Ï²Éô²°¡Ë¤È¤Î·èÄêÀï¤òÀ©¤·¤Æ½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°ÂÀÄ¶Ó¡Ê21¡á°Â¼£ÀîÉô²°¡Ë¤¬¿·Âç´Ø¤Ë¾º¿Ê¤¹¤ë¡£»°Ìò¿Ø¤Ç¤Ï¡¢À¾¾®·ë¤Ç8¾¡7ÇÔ¤Î¹â°Â¡Ê35¡áÅÄ»Ò¥Î±ºÉô²°¡Ë¤¬5¾ì½êÏ¢Â³¤Ç»°Ìò¤ÎºÂ¤ò¼é¤Ã¤Æ2023Ç¯½é¾ì½ê°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë´ØÏÆ¤ØÈÖÉÕ¤ò¾å¤²¤½¤¦¤À¡£ÅìÁ°Æ¬2ËçÌÜ¤Ç11¾¡4ÇÔ¤Î¸µÂç´Ø¡¦Ì¸Åç¡Ê29¡á²»±©»³Éô²°¡Ë¤Ï2¾ì½ê¤Ö¤ê¤ËºÆ´ØÏÆ¤È¤Ê¤ê¡¢À¾´ØÏÆ¤Ç7¾¡8ÇÔ¤Î²¦Ë²¡Ê25¡áÂçÖÖÉô²°¡Ë¤Ï¾®·ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡»°Ìò¤Î»Ä¤ë1ÏÈ¤Ï¡¢À¾Á°Æ¬2ËçÌÜ¤Ç8¾¡7ÇÔ¤Î¼ã¸µ½Õ¡Ê32¡á¹Ó¼®Éô²°¡Ë¤«ÅìÁ°Æ¬7ËçÌÜ¤Ç11¾¡4ÇÔ¤Î°ì»³ËÜ¡Ê32¡áÊü¶ðÉô²°¡Ë¤«¡£2¿Í¤ÏÀé½©³Ú¤ËÂÐÀï¤·¤Æ¤ª¤ê¡È»°Ìò¾º¿Ê·èÄêÀï¡É¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¾¡¤Ã¤¿°ì»³ËÜ¤Î¾º¿Ê¤¬ÍÎÏ¤È¤Ê¤ë¡£¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¿ô¤Î·×»»¾å¤Ç¤Ï°ì»³ËÜ¤ÎÊý¤¬È¾Ëç¾å¤À¤¬¡¢¼ã¸µ½Õ¤Ï¾å°ÌÁíÅö¤¿¤ê¤ÎÃÏ°Ì¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À±¿ô¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤«¡¢¤É¤ÎÃÏ°Ì¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤¿¤«¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤«¡£²áµî¤ÎÎã¤Ç¤Ï¤É¤Á¤é¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¤«¤ÏÈùÌ¯¤Ê¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡°ì»³ËÜ¤¬32ºÐ2¥«·î¤Ç¿·»°Ìò¾º¿Ê¤ò²Ì¤¿¤»¤Ð¡¢33ºÐ0¥«·î¤Î¶ÓÌÚ¤Ë¼¡¤°¾¼ÏÂ°Ê¹ß7°Ì¤Î¹âÎð¿·»°Ìò¤È¤Ê¤ë¡£¼ã¸µ½Õ¤¬»°Ìò¤ËÉüµ¢¤¹¤ì¤Ðº£Ç¯¤Î½é¾ì½ê°ÊÍè1Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£