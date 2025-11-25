2Ç¯´Ö¤Þ¤ë¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡ÄË¡¿Í±Ä¶È20Ç¯¤Î¥×¥í¤¬Ž¢¥Î¥ë¥Þ¤ÏÀäÂÐµ¤¤Ë¤¹¤ë¤ÊŽ£¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¿¼¤¤ÍýÍ³
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢note¤ËÈ¯É½¤·¤¿µ»ö¡Ö±Ä¶È°ì¶Ú20Ç¯¤Î»ä¤¬¹Í¤¨¤ë¡Ø¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¥»¡¼¥ë¥¹¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡×¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£À®²Ì¤Î½Ð¤Ê¤¤2Ç¯´Ö
34ºÐ¤Î¤È¤¡¢NTT¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤«¤éLINE¤ËÅ¾¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¥»¡¼¥ë¥¹¤È¤·¤Æ¡¢LINE¤ò¤¢¤é¤æ¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é·Ï´ë¶È¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·Åö»þ¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥é·Ï´ë¶È¤È¤Ï²¿¤Î·Ò¤¬¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·ë¶É¡¢Âç¤¤ÊÀ®²Ì¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤Ë2Ç¯¤Û¤É¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¾Â°¤Î¾å»Ê¤À¤Ã¤¿ÅÄÃ¼¿®ÂÀÏº¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ö²¶¤Ï2Ç¯´Ö¤Ï²æËý¤¹¤ë¤«¤é¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÓÃæ¤ÇµëÎÁ¤ò¾¯¤·¤À¤±¤Ç¤¹¤¬²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¨¡¢²¼¤²¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¢¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡ÄËº¤ì¤â¤·¤Ê¤¤2016Ç¯¤Î1·î15Æü¡£Æþ¼Ò¤«¤é2Ç¯´Ö¤Î¿åÌÌ²¼¤Ç¤Î¶ìÏ«¤¬¼Â¤ê¡¢¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤µ¤ó¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¼ÒÄ¹Æ±»Î¤¬°®¼ê¤ò¤·¤ÆÄó·È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Å¹þ¤ß¤Î2Ç¯´Ö¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©
»ä¤ÏÂç¶Ì¤òÁÀ¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é´ë¶È¤òÁÀ¤¦¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÌò¿¦¤â¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤ï¤ê¤«¤é¤Ï¡ÖÆÃÌ¿·¸Ä¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤ÊÆ°¤¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ÒÆâ¤Î¿Í¤äÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¿Í¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤äANA¤Ê¤ÉÀäÂÐ¤ËÁÀ¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦¡¢±ê¤Î¿Í¤òÃµ¤·Â³¤±¤Æ¤Ï²ñ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅ¥½¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Äó°Æ¤ÏÆâÍÆ¤è¤ê¤â¥¿¥¤¥ß¥ó¥°
Äó°Æ¤Ï¤½¤ÎÆâÍÆ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤ê½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¾¦ÃÌ¤Î¤È¤¡¢¤ªµÒ¤µ¤óÂ¦¤Ë5¿Í¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎËöÀÊ¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¬¡Ö±ê¤Î¿Í¡×¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Ã¼¤Ã¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ·Ú»ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤¤¤Þ¤¤¤ÁÈ¿±þ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎËöÀÊ¤Ë¤¤¤¿¿Í¤«¤é¤³¤ó¤Ê¥á¡¼¥ë¤¬Íè¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀèÆü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¸«Á÷¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤»ä¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤ËÄê´üÅª¤Ë²ñ¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤Ëº£¤Ï¤Þ¤À¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÎ©¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢É÷¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Èµ¡²ñ¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Äó°Æ¤ÎÃæ¿È¤è¤ê¤â¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Êª¤ò¸À¤¦¡£
¤É¤ó¤Ê¤È¤¤âÉ÷¤¬¿á¤¤¤¿¤À¤±¤ÇÁ¥¤Ï¿Ê¤ß¤Þ¤»¤ó¡£É÷¤¬¿á¤»Ï¤á¤¿¤È¤¤ò¸«·×¤é¤Ã¤ÆÈÁ¤ò¹¤²¤ë¡£¤³¤Î´¶³Ð¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤è¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º±Ä¶È¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Þ¤ÇÂÔ¤ÄÃÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤âÌä¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ç¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¡£
1Ç¯°Ê¾å¥¿¥¤¥à¥é¥°¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¥¶¥é¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤À°Æ·ï¤Ë¤Ê¤ó¤Ê¤¤¤ä¡×¤Ê¤É¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£°¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¤ê¡¢Ï¢Íí¤ò¼è¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Ã¯¤«¤¬Å¾¿¦¤·¤Æ¤½¤³¤ÇÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢Ã¯¤«¤¬½ÐÀ¤¤·¤ÆÌò¿¦¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Î¤È¤¤Ï²¿¤â»Å»ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¿¦¾ì¤òÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢µÞ¤Ë»Å»ö¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¯¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¥»¡¼¥ë¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò¶¯¤¯¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤Ê¤¼¥Î¥ë¥Þ¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤«
»Å¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë2Ç¯´Ö¤Ï¡Ö·ë²Ì¤¬¼Â¤ë¤«¼Â¤é¤Ê¤¤¤«¤Ï¿À¤Î¤ß¤¾ÃÎ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤â¾Íè¤ò³ÎÌó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£ÉÔ°Â¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¥»¡¼¥ë¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·ê¤ò·¡¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¡×¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
·ë²Ì¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë·ê¤ò·¡¤êÂ³¤±¤Æ¤Ï¡¢ÅÓÃæ¤Ç¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¥À¥á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤·¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤âµ©¡£¤½¤³¤ò¤Þ¤º¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
Çº¤Þ¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢±Ä¶È¤Ï·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤ÈµÍ¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£µÍ¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢²ñ¼Ò¤Ëµï¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤·¤«Â¾¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤ê»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¥Î¥ë¥Þ¤òµ¤¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¡£µÍ¤á¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼Â¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼µ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤«¤¤¤¦¤È¡¢¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÊÌ¤Ë¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤¬LINE¤òÆ³Æþ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¹¤´¤¯ÊØÍø¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¼Ò²ñ¤â¤è¤êÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤éÀäÂÐ¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢³èÆ°¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Ìó2Ç¯¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢£Ë¡¿Í±Ä¶È¤Ç¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È
¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¥»¡¼¥ë¥¹¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¹¥¥ë¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤è¤ê¤â»×¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤Ç¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¤ó¤À¡×¡Ö¤³¤ì¤Ç¼Ò²ñ¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤ÈÂ³¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¤½¤³¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Í´ÖÍý²ò¤ò¤·¤Æ¡¢ºÇÁ°Àþ¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¡¢´î¤Ó¤ò¤¤¤Á¤Ð¤óºÇ½é¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¥»¡¼¥ë¥¹¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ëµ¯ÅÀ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¸ÜµÒ¤òÊÑ¤¨¡¢²ñ¼Ò¤òÊÑ¤¨¡¢¤½¤ÎÀè¤Î¿Í¤òÊÑ¤¨¡¢¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¥»¡¼¥ë¥¹¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À®Ìó¤Ï¡Ö»Ï¤Þ¤ê¡×¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤
¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¥»¡¼¥ë¥¹¤¬Â¾¤Î¾¦ÉÊ¤È°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢Çã¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤ÎÊý¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ì²ó¤ÎÇäÇã¤Ç½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íÀ®Ìó¸å¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë»Å»ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤éÀ®ÌóÁ°¤«¤é¡Ö¿ùËÜ¤µ¤ó¤È»Å»ö¤¹¤ë¤ÈÌÌÇò¤½¤¦¡×¡Ö¿ùËÜ¤µ¤ó¤È»Å»ö¤¹¤ë¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤½¤¦¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤â¡¢LINE¤òÆ³Æþ¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤ÎLINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤òÇä¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ä¥Þ¥È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤Ï¹¥¤«¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¡ÖLINE¥¹¥¿¥ó¥×¤òºî¤Ã¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤¤¶¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤È¡Ö¥ä¥Þ¥È¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËSNS¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥×¤¬¥Ð¥º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥ä¥Þ¥È¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¡¢¥ä¥Þ¥È¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºÆÇÛÃ£¤â¸º¤ê¡¢¥»¡¼¥ë¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÊý¤â³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡£
¥¹¥¿¥ó¥×¤òÄó°Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ç»ä¤Î»Å»ö¤ÏÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£µ¢¤ë»þ´Ö¤âÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡Ö¤³¤ì¤¬Î®¹Ô¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÅöÁ³¥¹¥¿¥ó¥×¤ÎÍø±×¤Ï»ä¤Ë¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¤¡£ÊÌ¤Ë»ä¤ÎµëÎÁ¤¬¾å¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â»ä¤Ï¡Ö¼Ò²ñ¤¬¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Ç¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£±Ä¶È¤ÏÀäÂÐ¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿
Ë¡¿Í°ì¶Ú20Ç¯¤Ë¤Ê¤ë»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ±Ä¶È¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼êÈ¬Ãú¸ýÈ¬Ãú¤Ç¥â¥Î¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤È¿Í¸«ÃÎ¤ê¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç»ä¤Ë¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤òÍý²ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·ù¡¹ÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿±Ä¶ÈÉô¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾å»Ê¤Î¸å¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö¤¢¤ì¡©¡¡¤³¤ó¤Ê¤Ë¿Í´Ö¤¬¸«¤¨¤ë¾ì½ê¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÂç´ë¶È¤À¤ÈÊ£¿ô¤Î°Õ»×·èÄê¼Ô¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÆ°¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Æ·ï¤¬º¸±¦¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿Í´Ö¤òÍý²ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸Ä¿ÍÅª¤Ê¶½Ì£¤È¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¥»¡¼¥ë¥¹¤Ç¤Î¡ÖÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤¿¤Á¤Î´Ø·¸ÃÍ¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×±Ä¤ß¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤³¤Î»Å»ö¤ò20Ç¯Â³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¿Í´Ö¤Ï¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢°¦¤¹¤Ù¤¤â¤Î¡×
¤³¤ì¤¬»ä¤Î¿Í´ÖÍý²ò¤Î»ÃÄêÅª¤ÊÅú¤¨¤Ç¤¹¡£
¢£¿Í´Ö¤ÏÌÌÇò¤¤
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö²ñ¼Ò¤Î¤¿¤á¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢ËÜ²»¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤Î¤¿¤á¡×¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö²ñ¼Ò¤ÎÊý¿Ë¤¬¡Ä¡Ä¡×¡Ö¾åÁØÉô¤¬¡Ä¡Ä¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¼Â¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬½ÐÀ¤¤·¤¿¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¤ê¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾µÇ§Íßµá¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ö¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¤Ï»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ÅöÁ³¡¢¼«Ê¬¤â´Þ¤á¤Æ¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£
ÌÌÇò¤¤¤Î¤¬¡¢µÕ¤â¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¸Ä¿Í¤Î¤¿¤á¡×¡Ö»ä¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡×¤È¤Þ¤ï¤ê¤Ë¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¼Â¤Ï¡Ö²ñ¼Ò¤Î¤¿¤á¡×¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¡Ö²¶¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤À¤±¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤½¤ì¤¬²ñ¼Ò¤Î¤¿¤á¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Â¿ÌÌÅª¤Ê¤È¤³¤í¤¬¡¢¿Í´Ö¤ÏËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¡£
Ã»´üÅª¤Ë¡¢¶¹¤¤¥¹¥³¡¼¥×¤Ç¸«¤ë¤È¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤¤Ê¡Á¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¹¤¯¥Þ¥¯¥í¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤ÁÆ±»Î¤¬À¤³¦¤ò¤¦¤Þ¤¯²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£Î¢¤âÉ½¤â¤¢¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê°¦¤¹¤Ù¤¿Í¤¿¤Á¤ÇÀ¤³¦¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤â°¤¤¤³¤È¤â¤¹¤ë¡£
¤À¤«¤é¿Í´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤Â¸ºß¤À¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
----------
¿ùËÜ ¹À°ì¡¡¡Ê¤¹¤®¤â¤È¡¦¤³¤¦¤¤¤Á¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥í¡¼¥¹X¡¦¥»¡¼¥ë¥¹ÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô
·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉôÀ¯¼£³Ø²ÊÂ´¡£NTT¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤ÇIT·Ï¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó±Ä¶È¤ò·Ð¤Æ¡¢LINE³ô¼°²ñ¼Ò¤ØÅ¾¿¦¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º´ë¶È¸þ¤±¤ÎAPI¥Ó¥¸¥Í¥¹¿ä¿Ê¤ä»ö¶ÈÄó·È¿ä¿Ê¤òÅý³ç¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥ë¥«¥ê¤Û¤«¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½¿¦¡£
----------
¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥í¡¼¥¹X¡¦¥»¡¼¥ë¥¹ÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô ¿ùËÜ ¹À°ì¡¡¡Ë