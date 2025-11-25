Ž¢¤³¤Î¿Í¤È¤ÎÏ·¸å¤Ï¥à¥ê¡ÄŽ£»Ò¤¬ÁãÎ©¤Ã¤Æ¤½¤¦³Î¿®¤·¤¿55ºÐºÊ¤ËÊÛ¸î»Î¤¬Ž¢¤Þ¤º¤Ï¥³¥ìŽ£¤È¸À¤Ã¤¿Î¥º§¤Ø¤Î½é¼ê
¢£¡Ö¤É¤Á¤é¤¬²È¤ò½Ð¤ë¤«¡×¤Çç±Ãå¾õÂÖ
A»Ò¤µ¤ó¡Ê55ºÐ¡¦¥Ñ¡¼¥È¡Ë¤Ï¡¢Æ±¤¤Ç¯¤ÎÉ×¤ÈÆó¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤éÉÔÃç¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢5Ç¯Á°¤ËÄ¹ÃË¤¬·ëº§¤·¤Æ²È¤ò½Ð¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤±¤ó¤«¤ÎÉÑÅÙ¤¬³ÊÃÊ¤ËÁý¤¨¡¢²ÈÄí¤Î¶õµ¤¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸±°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÈÏ·¸å¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤Î¤ÏÌµÍý¡×¤È´¶¤¸¤¿A»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢É×¤ËÎ¥º§¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£É×¤âÎ¥º§¤·¤«¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¾ò·ï¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î¥º§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹Í¤¨¤Ï°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï²È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½ºß½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¸Í·ú¤Æ½»Âð¤Ï¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢É×¤¬Âà¿¦¶â¤Ç´°ºÑÍ½Äê¤Î»ý¤Á²È¤Ç¤¹¡£A»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Î¥º§¸å¤â¤³¤Î²È¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´õË¾¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢É×¤Ë²È¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·É×¤â²È¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤¯µ¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤Á¤é¤â¾ù¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Æ±µï¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÎ¥º§Ä´Ää¤ÏÉ×ÉØ¤²¤ó¤«¤Î±äÄ¹¤Ë
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤Á¤¬ÌÀ¤«¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿A»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ±µï¤ò¤·¤¿¤Þ¤ÞÎ¥º§Ä´Ää¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²È¤À¤È¤±¤ó¤«¤Ë¤Ê¤ë¤±¤ì¤É¡¢Âè»°¼Ô¤¬Æþ¤ì¤ÐÎäÀÅ¤Ë¾ò·ï¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿A»Ò¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
É×ÉØ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡ÖÁê¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Ëè²óÆ±¤¸¤ä¤ê¤È¤ê¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢Ä´Ää¤Ç¤âÏÃ¤Ï¿Ê¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²È¤Ëµ¢¤ì¤Ð´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Ä´Ää¤ÎÆâÍÆ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ²È¤Ç¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·ë¶É¡¢Ä´Ää¤Ç¤â¡ÖÁê¼ê¤ÏÄ´Ää¤Ç¤¢¤¢¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ë²È¤Ç¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡×¤È¹ð¤²¸ý¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ã±¤Ê¤ëÉ×ÉØ¤²¤ó¤«¤Î±äÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ä´Ää°Ñ°÷¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤êÆ±µï¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÄ´Ää¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¶á¡¹ÉÔÀ®Î©¤Ë¤¹¤ë¡£Î¥º§¤·¤¿¤±¤ì¤ÐÀè¤ËÊÌµï¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º¤¤Ã¤¿A»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢»ä¤ÎË¡Î§»öÌ³½ê¤ËÁêÃÌ¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼Â²È¤Ëµ¢¤ì¤ë¤Î¤Ëµ¢¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³
¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢A»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ï¼Â²È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÊì¿Æ¤¬°ì¿Í¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤â·»Äï¤â¡ÖÎ¥º§¤¹¤ë¤Ê¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤é¼Â²È¤Ë½»¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢A»Ò¤µ¤ó¤Ï¸ÍÏÇ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤³¤¦¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²È¤ò½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î²È¤¬¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡×
¤Ä¤Þ¤ê¡¢²È¤ò½Ð¤¿¤éºâ»ºÊ¬Í¿¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¡ÖÃ¯¤¬²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¡×¤Ï¡¢ºâ»ºÊ¬Í¿¤Î¸¢Íø¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ç¤¹¡£È½ÃÇ´ð½à¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÌ¾µÁ¤¬Ã¯¤Î¤â¤Î¤«¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î»ÄºÄ¤¬¤¢¤ë¤«¡¢Æ¬¶â¤ÏÃ¯¤¬Ê§¤Ã¤¿¤«¤Ê¤É¤Ç¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏËÜÍèÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÄ´Ää¤Ç²È¤ò¤â¤é¤¦¸ò¾Ä¤Ï¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÏÃ¤·¹ç¤¤¼«ÂÎ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º²È¤ò½Ð¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢A»Ò¤µ¤ó¤Ï¼Â²È¤Ë°Ü¤ë·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤Æ¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º²È¤ò½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÊÌµï¤ÇÏÃ¤¬¿Ê¤ß»Ï¤á¤¿
ÊÌµï¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Ä´Ää¤Ç¤ÎÉ×¤ÎÂÖÅÙ¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç´¶¾ðÅª¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿É×¤¬½ù¡¹¤ËÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖºÊ¤¬¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÎ¥º§¤¹¤ëµ¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö²È¤Ë¸Ç¼¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÈó¤òÇ§¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É×¤ÏºÊ¤¬ËÜµ¤¤ÇÎ¥º§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¾å¤Ë¡¢¡Ö²È¤ò½Ð¤ë¡áÉé¤±¡×¤È»×¤Ã¤Æ°ÕÃÏ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤ËÏÃ¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£É×¤Ï¡ÖÎ¥º§¤ò¤·¤Æ°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤Î²È¤ÏÂç¤¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¾ì¤Î¶á¤¯¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤¤¡×¤È¿½¤·½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ë²È¤ÏÇä¤é¤º¤Ë¡¢A»Ò¤µ¤ó¤¬½»¤ó¤Ç»Ä¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´õË¾¤â¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢ÍÂ¶â¤ä³ô¤È¤¤¤Ã¤¿¶âÍ»»ñ»º¤ÏÉ×¤¬»ý¤ÄÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢²È¤ÏA»Ò¤µ¤ó¤¬¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£´é¤òÆÍ¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤
¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤«¤é¤ï¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜ¿ÍÆ±»Î¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤À¤ÈÎ¥º§¤Î¸ò¾Ä¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Î¥º§¤¹¤ë¤Û¤ÉÉÔÃç¤Ê´Ø·¸¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¼çÄ¥¤òÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¤³¤È¤âÆñ¤·¤¯¡¢´¶¾ðÅª¤Ê°ÕÃÏ¤ÎÄ¥¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÆ±µï¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ËèÆü´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¡¢ÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£ç±Ãå¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢ÏÃ¤¬Á°¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾õÂÖ¤ÇÎ¥º§Ä´Ää¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢É×ÉØ¤²¤ó¤«¤Î¾ì¤¬ºÛÈ½½ê¤Ë¹¤¬¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
»öÎã¤ÎÃæ¤Ç¤â½ñ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢Ä´Ää¤ÏÎ¾Êý¤ÎÅö»ö¼Ô¤¬ÊÌ¡¹¤ËÄ´Ää¼¼¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÎäÀÅ¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤»¤Ã¤«¤¯Ä´Ää¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢²È¤Ëµ¢¤ì¤Ð¤Þ¤¿¸µÄÌ¤ê¤Ë´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ÊÌµï¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢ÏÃ¤¬¿Ê¤ß¤ä¤¹¤¤
¤É¤Á¤é¤«¤¬²È¤ò½Ð¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢Î¥º§¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢Êª»ö¤¬Æ°¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¾ù¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾ù¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËÄ´Ää¤Î¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ä´Ää°Ñ°÷¤«¤é¡¢Î¥º§¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éÊÌµï¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë´«¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö²È¤ò½Ð¤¿¤éÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀêÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¸¢Íø¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²È¤Ë»Ä¤ë¤«¤É¤¦¤«¤è¤ê¤â¡¢ÎäÀÅ¤Ë¸ò¾Ä¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Î¥º§¤Î¾ò·ï¤ä¸ò¾Ä¤ÎÊýË¡¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
