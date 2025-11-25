¤Ê¤¼·Ð±Ä¤Ë¤ÏÍø±×¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡© Íø±×¤Î»ý¤Ä5¤Ä¤Î°ÕÌ£¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«
²ñ¼Ò¤ò¿¤Ð¤¹¼ÒÄ¹¡¢¥À¥á¤Ë¤¹¤ë¼ÒÄ¹¡¢¤½¤Î¤ï¤º¤«¤Ê°ã¤¤¤È¤Ï²¿¤«¡© Ãæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤«¤é¸ü¤¤¿®Íê¤ò½¸¤á¤ë¿Íµ¤¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¾®µÜ°ì·Ä»á¤ÎºÇ¿·´©¡Ø[ÁýÊä²þÄûÈÇ]·Ð±Ä½ñ¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¤½¤Î30Ç¯¤Î·Ð¸³¤«¤é¡ÖÀ®¸ù¤¹¤ë·Ð±Ä¼Ô¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¹Í¤¨Êý¤È¹ÔÆ°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤¿·Ð±ÄÏÀ¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëËÜ¤Ç¤¹¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤ÏÆ±½ñ¤«¤éÈ´¿è¤·¤Æ¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÀµ¤·¤¤ÅØÎÏ¡×¤ä¡ÖÀµ¤·¤¤¿®Ç°¡×¤È¤Ï²¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Íø±×¤Î·Ð±ÄÅ¯³ØÅª¤Ê°ÕÌ£¤È¤Ï
¡¡¤½¤â¤½¤â¤Î·Ð±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉáÃÊ²¿µ¤¤Ê¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤â¡¢¿¼¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤Ï¡¢´ë¶È¸¦½¤¤Ê¤É¤Ç¡¢¡ÖÍø±×¤È¤Ï²¿¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤è¤¯¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍÍ¡¹¤ÊÅú¤¨¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÇä¾å¹â¤«¤éÈñÍÑ¤ò°ú¤¤¤¿¤â¤Î¡×¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤â´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Ï¡¢Íø±×¤Î·Ð±ÄÅ¯³ØÅª°ÕÌ£¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÆ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤ËÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤¬¤½¤ì¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÍø±×¤Î5¤Ä¤Î°ÕÌ£
¡¡°ì¤Ä¤Ï¡¢Íø±×¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÎÉ¤¤»Å»ö¡×¤Î¡Ö·ë²Ì¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¡ÖÉ¾²Á¡×¤ä¡Ö¼ÜÅÙ¡×¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤¤»Å»ö¤ò¤É¤³¤Þ¤ÇÅ°Äì¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÎÉ¾²Á¤ä¼ÜÅÙ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¹©É×¡×¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡Ê¡ÖÎÉ¤¤»Å»ö¡×¤Î»°¤Ä¤ÎÄêµÁ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÍø±×¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¼¡¤Î¸Þ¤Ä¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡1.±äÌ¿¡§ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÍø±×¤ÎÃßÀÑ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£°ìÉô¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ÇÀÑ¤ó¤Ç¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡2.Ì¤ÍèÅê»ñ¡§¸å¤Î¹à¤Ç¤â¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢M¡õA¤äÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Ë¤ÏÍø±×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡3.Æ¯¤¯¿Í¤ÎÂÔ¶ø²þÁ±¡§Íø±×¤Ê¤·¤Ë¤ÏÂÔ¶ø²þÁ±¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡4.³ô¼ç¤Ø¤Î´Ô¸µ¡§ÇÛÅö¤ä¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¤ÏÍø±×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡5.¼Ò²ñ¤Ø¤Î´Ô¸µ¡§ÀÇ¶â¤Ê¤É¤Ç¼Ò²ñ¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Íø±×¤Ï¡¢Æ¯¤¯¿Í¡¢²ñ¼Ò¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¡¢³ô¼ç¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò²ñ¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Íø±×¤Ê¤¯¤·¤Æ¤Ï¡¢Ã¯¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÀÖ»ú¤Ï¼Ò²ñ¤ËÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤ë³²°¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ð±Ä¼Ô¤ÏÅ¬Àµ¤ÊÍø±×¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¡¢¿®Ç°¤ò»ý¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡Ø[ÁýÊä²þÄûÈÇ]·Ð±Ä¼Ô¤Î¶µ²Ê½ñ¡¡À®¸ù¤¹¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¹Í¤¨Êý¤È¹ÔÆ°¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¾®µÜ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥ÄÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹CEO
10¿ô¼Ò¤ÎÈó¾ï¶Ð¼èÄùÌò¤ä´ÆººÌò¡¢¸ÜÌä¤âÌ³¤á¤ë¡£
1957Ç¯ÂçºåÉÜºæ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔÂç³ØË¡³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¡¢Åìµþ¶ä¹Ô¡Ê¸½»°É©UFJ¶ä¹Ô¡Ë¤ËÆþ¹Ô¡£ºß¿¦Ãæ¤Î84Ç¯¤«¤é2Ç¯´Ö¡¢ÊÆ¥À¡¼¥È¥Þ¥¹Âç³Ø¥¿¥Ã¥¯·Ð±ÄÂç³Ø±¡¤ËÎ±³Ø¤·¡¢MBA¼èÆÀ¡£µ¢¹ñ¸å¡¢Æ±¹Ô¤Ç·Ð±ÄÀïÎ¬¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤äM¡õA¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Á¡¢91Ç¯¡¢²¬ËÜ¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥Ä¼èÄùÌò¤ËÅ¾¤¸¡¢¹ñºÝ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¤½¤Î´Ö¤Î93Ç¯½é²Æ¤Ë¤Ï¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢PKO¤Ë¹ñºÝÁªµó´Æ»ë°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£
94Ç¯5·î¤«¤é¤ÏÆüËÜÊ¡»ã¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê¸½¥»¥ó¥È¥±¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë´ë²èÉôÄ¹¤È¤·¤ÆºßÂð²ð¸î¤ÎÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£96Ç¯¤Ë¾®µÜ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥Ä¤òÀßÎ©¤·¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£2014Ç¯¤è¤ê¡¢Ì¾¸Å²°Âç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡£
