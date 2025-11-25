¡Öyou never know¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©Ä¾Ìõ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤ï¤«¤ë¤«¤â¡Ä¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Öyou never know¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
Ä¾Ìõ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤ë¤«¤â¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡ÖYou never know¡×¤Ï¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤â¤¦ÌµÍý¤½¤¦¡Ä¡×¡ÖÀäÂÐ¥À¥á¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÄü¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤Ê¤Ë¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡×¤È²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤¤Ë¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖYou never know. They might make a comeback.¡×
¡Ê¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éµÕÅ¾¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô