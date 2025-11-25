27Ç¯Á°´üÄ«¥É¥é¡Ö½ä¤ë¥¹¥ï¥ó¡×ÉñÂæ¤ÏÄ¹Ìî¸©¡¡SF¥¢¥Ë¥áàÀ»ÃÏá¤ÎÊõ¸Ë¤Ç¤â¤¢¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÊ·°Ïµ¤¡ÚÄ¹Ìî¤¬ÉñÂæ¤ÎÆó¼¡¸µ¤Þ¤È¤á¡Û
2025Ç¯11·î21Æü¡¢27Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈ¯É½²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö½ä¡Ê¤Þ¤ï¡Ë¤ë¥¹¥ï¥ó¡×¡¢ÉñÂæ¤ÏÄ¹Ìî¸©¡£¿ÛË¬»Ô¤Ê¤É¿ÛË¬¸Ð¼þÊÕ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿²Í¶õ¤ÎÄ®¡¦º´ÏÂ»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¡¢Ä¹Ìî¸©·Ùº´ÏÂ½ðÀ¸³è°ÂÁ´²Ý¤Ç·Ù»¡´±¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯½÷À¤¬¼ç¿Í¸ø¤À¡£
Ä¹Ìî¸©Æâ¤Ç¤Ïº£Ç¯¡¢Àé¶Ê»Ô¤¬²Æ¥¢¥Ë¥á¡ÖTurkey!¡×¤ÎÀ»ÃÏ¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºîÃæ¤Ç²¿ÅÙ¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë½ÅÍ×¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ëJR¼Ä¥Î°æÀþ¡¦Õ©¼Î±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¤ÏàÀ»ÃÏ½äÎéá¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ò´¿·Þ¤¹¤Ù¤¯¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¥·¡¼¥ó¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿²£ÃÇËë¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£
¼«Á³Ë¤«¤ÊÄ¹Ìî¸©¡¢¤Û¤«¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÆó¼¡¸µºîÉÊ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡ÛTurkey!
¨¡¡½¤¢¤Ê¤¿¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡©ÉÔ»×µÄ¤Ç¡¢°¦¤·¤¯¤Æ¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ê¡¢³Ú¤·¤¤¤À¤±¤¸¤ã¸ì¤ì¤Ê¤¤¡¢»äÃ£¤ÎÊª¸ì¨¡¨¡Turkey(¥¿¡¼¥¡¼)......¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°ÍÑ¸ì¤Ç¡¢£³²óÏ¢Â³¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤ë¤³¤È¡£°ì¹ï´Û¹â¹»¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°Éô¤ÎÉôÄ¹¡¢¹â¹»2Ç¯À¸¤ÎËã°á¤Ï¡¢»î¹ç¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤Å·ºÍ¡£Turkey¤ò¼è¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¤«¤½¤Î¤¢¤ÈÉ¬¤º¡¢Æñ¹¶ÉÔÍî¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡¢¥¹¥Í¡¼¥¯¥¢¥¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤ÊËã°á¤Ë¡¢Í£°ì¤Î1Ç¯À¸Éô°÷¡¢ÍøÆà¤¬¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ï¤¶¤È¤Ç¤·¤ç¡×¡ÖÉôÄ¹¤Ï¾¡¤Ä¤³¤È¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤ë¡£»ä¤Ï¾¡¤Á¤¿¤¤¡£¾¡¤Äµ¤¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤éÂàÉô¤¹¤ë¡×¨¡¨¡¤³¤ì¤Ï¡¢Ëã°á¡¢ÍøÆà¡¢¤µ¤æ¤ê¡¢´õ¡¢¼·À¥......£µ¿Í¤Î°ì¹ï´Û¹â¹»¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°Éô°÷¤¿¤Á¤¬¡¢Éé¤±¤ÆÀï¤¤¡¢Éé¤±¤ÆÀï¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¾¡¤Ä¤Þ¤Ç¤Î¡¢²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤ÎÊª¸ì¡£
ÉñÂæ¤ÏÀé¶Ê»Ô¡£
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Û¤ª¤Í¤¬¤¤¡ù¥Æ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼
¿®½£¤ÎÅÄ¼ËÄ®¤ËÊë¤é¤¹Æâ¸þÅª¤Ê¹â¹»À¸¤ÎÁðÆå·Ë¤Ï¡¢µ¤Ê¬¤¬¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤ÈÀº¿À¤äÆùÂÎÁÈ¿¥¤¬°ì»þÅª¤Ë²¾»à¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼«¤é¡ÖÄäÂÚ¡×¤È¤è¤Ö¤½¤ÎÉÂµ¤¤ÎÎÅÍÜ¤Î¤¿¤á¡¢²º¤ä¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·²¿¤â´üÂÔ¤·¤Ê¤¤³Ø±àÀ¸³è¤òÁ÷¤ë·Ë¡£¤·¤«¤·¤¢¤ëÌë¡¢¸Ð¤ËÉÔ»þÃå¤¹¤ë±§ÃèÁ¥¤ò¶öÁ³¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÊ¿ËÞ¤ÊÀ¸³è¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¡£
ÉñÂæ¤ÏÂçÄ®»Ô¡£
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Û¤¢¤Î²Æ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ë
¹â¹»1Ç¯À¸¤ÎÌ¸Åç³¤¿Í¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ¤ËÍ§¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë±Ç²è¤ò»£¤í¤¦¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ ¤½¤ó¤Ê»þ¡¢°ì¿Í¤Î¾¯½÷¤¬¤³¤Î³¹¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¾¯½÷¤Ï³¤¿Í¤Î³Ø¹»¤ÎÀèÇÚ¤Çµ®·î¥¤¥Á¥«¡£¤Ê¤¼¤«¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¥¤¥Á¥«¤ò³¤¿Í¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢Èà½÷¤Ë±Ç²è¤Î½Ð±é¤ò¿½¤·¹þ¤à¤Î¤À¤¬......¡£
ÉñÂæ¤Ï¾®½ô»Ô¡£
¡ÚÌ¡²è¡Ûorange
¹â¹»ÆóÇ¯À¸¤ÎºÚÊæ¤ËÆÏ¤¤¤¿Ì¤Íè¤«¤é¤Î¼ê»æ¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÌ¤Íè¤Î¼«Ê¬¤Î¸å²ù¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ï¤¿¤·¤ÆºÚÊæ¤Ï¼ê»æ¤òÆÉ¤ß¡Ö¸å²ù¤·¤Ê¤¤Ì¤Íè¡×¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©ÀÚ¤Ê¤¤»×¤¤¤¬¸òºø¤¹¤ë¥¿¥¤¥à¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
ÉñÂæ¤Ï¾¾ËÜ»Ô¡£
¡Ú±Ç²è¡Û¥µ¥Þ¡¼¥¦¥©¡¼¥º
¹â¹»£²Ç¯¤Î²ÆµÙ¤ß¡¢·òÆó¤ÏÆ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¡¦²Æ´õ¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤òÍê¤Þ¤ì¡¢Èà½÷¤ÎÁ½ÁÄÊì¤Î¼Â²È¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤À¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÆâÍÆ¤Ï²Æ´õ¤Î¡Ö¥Õ¥£¥¢¥ó¥»¡×¤Î¥Õ¥ê¤ò¤¹¤ë»ö¤À¤Ã¤¿!?¡¡ÂçÀª¤Î¡Ö¤´¿ÆÀÌ¡×°ìÆ±¤òÁ°¤Ë·òÆó¤Ï...¡ª¡ª
ÉñÂæ¤Ï¾åÅÄ»Ô¡£
ºÙÅÄ ¼é¥µ¥Þ¡¼¥¦¥©¡¼¥º
¿ù´ð ¥¤¥¯¥é (Ãø), ºÙÅÄ ¼é (Ãø), ÄçËÜ µÁ¹Ô (Ãø) ¥µ¥Þ¡¼¥¦¥©¡¼¥º(1)
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡ÛÀ¤µªËö¥ª¥«¥ë¥È³Ø±¡
1999Ç¯¡¢Ä¹Ìî¸©¾¾Âå¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ¤Î¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É"³§¿À»³"¤Ë¤½¤Ó¤¨¤¿¤Ä»äÎ©¥ô¥¡¥ë¥È¥·¥å¥¿¥¤¥ó³Ø±¡¡£¤³¤³¤Ç¤Ï²¿¤«¤Ë°ú¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¼¡¡¹¤È¥ª¥«¥ë¥È¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤ë¡£¸Î¤Ë¡Ö¥ª¥«¥ë¥È³Ø±¡¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³ØÄ¹¤Ï¥ª¥«¥ë¥È¤Î¸¦µæ¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤âÆü¡¹³Ø¶È¤È¸¦µæ¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤¢¤ëÆüÉã¤Ç¤¢¤ë³ØÄ¹¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢¥ª¥«¥ë¥È¤¬Âç·ù¤¤¤Ê°ì¿ÍÌ¼¤Î¿ÀÂå¥Þ¥ä¤¬³Ø±¡¤òË¬¤ì¤ë¡£
¤½¤³¤Ç2012Ç¯¤«¤éÍè¤¿¤È¸À¤¦¼«¾Î"¥¿¥¤¥à¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È"¤Ç¸µ¡¦¥¹¥×¡¼¥ó¶Ê¤²¾¯Ç¯¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿ÆâÅÄÊ¸ÌÀ¤È½Ð²ñ¤¦¡£
³Ø±¡¤ÎÃæ¤Çµ¯¤³¤ëÍÍ¡¹¤Ê²ø´ñ¸½¾Ý¤ËÁø¶ø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¸ÌÀ¤¬1999Ç¯¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¿¿¿Áê¤¬½ù¡¹¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Û¥Ä¥ë¥Í -É÷Éñ¹â¹»µÝÆ»Éô-
¡Ö¸¹²»¡×=¥Ä¥ë¥Í
Ìð¤òÊü¤Ã¤¿¤È¤¤ËÌÄ¤ë¸¹¤Î²»¡£
¼Í¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈþ¤·¤¤¸¹²»¤ò¶Á¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ï´î¤Ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤¤²»¤Ï¿Í¤Î¿´¤ò¤È¤é¤¨¤ÆÎ¥¤µ¤Ê¤¤¡£
Æ±°ì¿ÍÊª¤¬¡¢Æ±¤¸Æ»¶ñ¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÆ±¤¸¸¹²»¤òÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¤Þ¤µ¤Ë°ì´ü°ì²ñ¡£°ì¼Í°ì¼Í¤¬¡¢°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤Î¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
ÌÚÏ³¤ìÆü¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤¤é¤á¤¯ÀÄ½Õ"µÝÆ»"¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¢³«Ëë!
¥¢¥Ë¥á¤Î¥á¥¤¥óÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¶×ÍÕ»Ô¡¢É÷Éñ¹â¹»¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÏÄ¹Ìî»Ô¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤À¤¡! ¤À¤¡! ¤À¤¡!
¥Þ¥Þ¤¬±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢Î¾¿Æ¤¬NASA¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡£»Ä¤µ¤ì¤¿Ì¤Ì´¡Ê¤ß¤æ¡Ë¤ÏÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÀ¾±à»û²È¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï°ì¿ÍÂ©»Ò¤Î×Ç×Ó¡Ê¤«¤Ê¤¿¡Ë¤¬¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢×Ç×Ó¤ÎÉã¤Þ¤Ç¤â¥¤¥ó¥É¤ËÎ¹Î©¤Á¡¢½éÂÐÌÌ¤ÎÃË¤Î»Ò¤ÈÆó¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¤Ì´¡£¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÃæ¡¢Ææ¤ÎUFO¤Ë¾è¤Ã¤¿¥ë¥¥¤È¤¤¤¦ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¥·¥Ã¥¿¡¼¡¦¥Ú¥Ã¥È¤Î¥ï¥ó¥Ë¥ã¡¼¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£±§Ãè¥µ¥¤¥º¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥é¥Ö¥³¥áÈ¯¿Ê!!
¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤¹¡ÖÀ¾±ó»û¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÏÀé¶Ê»Ô¤Ë¼Âºß¤¹¤ë¶½Àµ»û¤¬¥â¥Ç¥ë¡£
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡ÛBLOOD-C
¸Ð¤Î¤Û¤È¤ê¤Ë¤¢¤ëÀÅ¤«¤ÊÄ®¤Ë¸½¤ì¤ë¡Ø¸Å¤¤â¤Î¡Ù¡£¤½¤ì¤Ï¿Í¤ò¶ô¤é¤¦¥â¥Î¤Ç¤¢¤ë¡£¹¹°á¾®Ìë¤Ï¿Í¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÉâÅç¿À¼Ò¤ËÅÁ¤ï¤ë¸æ¿ÀÅá¤ò¼ê¤Ë¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Ç¡Ø¸Å¤¤â¤Î¡Ù¤ò¼í¤ëÌ³¤á¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÂçÀÚ¤ÊÉã¤ò¡¢Í§¤ò¡¢Ä®¤ò¡¢¤½¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ê¡ÖÌóÂ«¡×¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÀï¤¤¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ø¸Å¤¤â¤Î¡Ù¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¾®Ìë¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë±¿Ì¿¤È¤Ï!?
¥¢¥Ë¥áÈÇ¤ÎÉñÂæ¤Ï¿ÛË¬¸ÐÉÕ¶á¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¥¹¥í¥¦¥¹¥¿¡¼¥È
°ìÇ·À¥²ÖÌ¾¡¢16ºÐ¡£ ³§¤è¤ê°ìÇ¯ÃÙ¤¯¹â¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Æ±µéÀ¸¤Ë¤Ï¤Ò¤ß¤Ä¡£ Âç¤·¤¿¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂçÌäÂê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤«¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¿¤¤¡¢¥¹¥í¥¦¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ª
ÉñÂæ¤Ï·Ú°æÂôÄ®¡£
