ºÊ¤¬60ºÐ°Ê¾å¤ÇÌµ¿¦¤À¤È¡ÖÂè3¹æÈïÊÝ¸±¼Ô¡×¤È¡ÖÉ×¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜ¡×¤«¤é³°¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤Ë¡¢ÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢Âè3¹æÈïÊÝ¸±¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤â¡ÖÀ¸·×Æ±°ì¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤È¡ÖÉÞÍÜ¤µ¤ì¤ëÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÇ¯¼ý130Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ê60ºÐ°Ê¾å¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤ÏÇ¯¼ý180Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Í×·ï¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯ÎðÍ×·ï¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂè3¹æÈïÊÝ¸±¼Ô¡×¤È¤Ï¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëÈïÊÝ¸±¼Ô¤ËÉÞÍÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë20ºÐ°Ê¾å60ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤Ë¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÉÞÍÜ¤µ¤ì¤ëÇÛ¶ö¼Ô¤¬60ºÐ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë¡Ö¹ñÌ±Ç¯¶â¤ÎÂè3¹æÈïÊÝ¸±¼Ô¡×¤«¤é³°¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯¶â¤ÎÉÞÍÜ¤«¤é¤Ï³°¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡ÖÉ×¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÈïÉÞÍÜÇÛ¶ö¼Ô¡×¤Ë¤ÏÇ¯ÎðÍ×·ï¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢ÉÞÍÜ¤µ¤ì¤ëÇÛ¶ö¼Ô¤¬60ºÐ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢°ú¤Â³¤·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤´¼ÁÌä¤Î·ï¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÂè3¹æÈïÊÝ¸±¼Ô¡×¤È¡ÖÉ×¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜ¡×¤Ï°ã¤¤¡¢¡ÖÂè3¹æÈïÊÝ¸±¼Ô¡×¤È¤Ï¡ÖÉ×¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜ¡×¤ËÆþ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±¾å¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤ï¤ìÊý¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼ÁÌä¼Ô¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢60ºÐ°Ê¾å¤ÇÌµ¿¦¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤ÎÂè3¹æÈïÊÝ¸±¼Ô¤«¤é¤Ï³°¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜ¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¸¡§ÇÒÌî ÍÎ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡Ë
¶ä¹Ô°÷¡¢ÀÇÍý»Î»öÌ³½ê¶ÐÌ³¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¼«±Ä¶È¤Ë¡£ÈÕº§¤Ç·ëº§¡¦½Ð»º¡¦°é»ù¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢Æü¡¹°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Î¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¤Î½ÅÍ×À¤ò¼Â´¶¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Åù¤Ç¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢Ç¯¶âÁêÃÌ¤Ë¤â¿ï»þ±þ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:ÇÒÌî ÍÎ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡Ë)
