¡ÖÃÞÇÈÂç³Ø½Ð¿È¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿ÍÌ¾¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì ¸µ¤¿¤¤¤½¤¦¤Î¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¡Ö¤¤¤È¤¦¤Þ¤æ¡×¡¢1°Ì¤Ï¡©
ÃÞÇÈÂç³Ø¤Ï¡¢¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¹ñÎ©Âç³Ø¡£Ê¸·Ï¡¦Íý·Ï¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂÎ°é¡¦·Ý½Ñ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê³Ø·²¡¦³ØÎà¤ò»ý¤Á¡¢ÃÞÇÈ¸¦µæ³Ø±àÅÔ»Ô¤ÎÃæ³Ë¤ò¤Ê¤¹¹Âç¤Ê¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï¡¢2025Ç¯11·î10¡Á11Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÌ¾ÌçÂç³Ø½Ð¿È¤ÎÍÌ¾¿Í¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¡ÖÃÞÇÈÂç³Ø½Ð¿È¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿ÍÌ¾¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÁªÂò»è¤Ë¤ÏÃæÂà¼Ô¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹
¡Ú8°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¤Ï¡¢NHK¤Î¶µ°éÈÖÁÈ¡Ø¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¤Ç4ÂåÌÜ¡¦¤¿¤¤¤½¤¦¤Î¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¤ò7Ç¯´ÖÌ³¤á¡¢¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡¢¤¤¤È¤¦¤Þ¤æ¤µ¤ó¡£Ë¤«¤Ê¿ÈÂÎÉ½¸½¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë³Ú¤·¤¯ÅÁ¤¨¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Î¡Ö¥´¥Ã¥Á¥ã¡ª¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÃÞÇÈÂç³ØÂÎ°éÀìÌç³Ø·²¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÉ½¸½ÎÏ¡¢Âç³Ø»þÂå¤ËÇÝ¤Ã¤¿±¿Æ°À¸Íý³Ø¤ä¿´Íý³Ø¤ÎÃÎ¼±¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î½Ð±é¤ä·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Ö±é¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¶µ°é¤ä·Ý½Ñ·Ï¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤ÃÞÇÈÂç³Ø¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±ÈÖÁÈ¤ÎÂÎÁà¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬°Õ³°¤Ç¤·¤¿¡£Âç³Ø¤Ç¤ÎÀìÌçÀ¤¬³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë¤Û¤Î¤Ü¤Î¸«¤Æ¤¤¤¿¤ª»Ð¤µ¤ó¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¹ñÎ©½Ð¿È¤È¤Ï°Õ³°¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÂÎ°éÂç·Ï¤«¤È¤ª¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÂÎÁà¤Î³Ø¹»¤ò½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿µþÅÔÉÜ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡È¥´¥óÃæ»³¡É¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢Ãæ»³²í»Ë¤µ¤ó¡£ÃÞÇÈÂç³ØÂÎ°éÀìÌç³Ø·²¤ÇÂÎ°é¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³Ø¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ó¡¢ÃÞÇÈÂç½³µåÉô¤ËÆþÉô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤ÏJ1¥ê¡¼¥°¤Î¡Ö¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡×¤Ê¤É¤Ë½êÂ°¤·¤ÆÄ¹Ç¯¥¨¡¼¥¹¤òÌ³¤á¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ2ÅÙ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
53ºÐ¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¸å¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢2023Ç¯¤«¤é2025Ç¯9·î¤Þ¤ÇJ3¥ê¡¼¥°¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡Ö¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ¡×¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î»ØÆ³¤äÉáµÚ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÃÞÇÈÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤¢¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç°Õ³°¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î²òÀâ¤Î¿Í¤È¤·¤Æ¤Î°õ¾Ý¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Éã¤«¤éÃæ»³¤µ¤ó¤Î³ØÎò¤ò¶µ¤¨¤ÆÌã¤Ã¤¿»þ¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼°ì¶Ú¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö¹â¹»Â´¶È¤ÈÆ±»þ¤Ë¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Âç³ØÂ´¤È¤Ï°Ê³°¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
