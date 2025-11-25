¥¹¥º¥¡Ö¡ÈÌÈµöÉÔÍ×¡È¤Î¤Á¤¤¤µ¤Ê»ÍÎØ¼Ö¡×¤¬¥¹¥´¤¤¡ª ¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ß»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤¤¤¤²ÙÂæ¤òÅëºÜ¡ª °ÂÄê´¶¥Ð¥Ä¥°¥ó¤Î¡È1¿Í¾è¤ê¥â¥Ç¥ë¡É¡Ö¥¹¥º¥é¥¤¥É2¡×»ÔÈÎ²½¤Ë´üÂÔ¡ª
「『免許不要』の小さな四輪車」スズキ「スズライド2」がスゴい!
¡¡2025Ç¯10·î29Æü¤«¤é11·î9Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¤Ë¡È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡É¤ÈÌ¾¤¬¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¥¯¥ë¥Þ°Ê³°¤Î¾è¤êÊª¤â¿ôÂ¿¤¯Å¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¼«Æ°¼Ö¤È¥Ð¥¤¥¯¤ÎÎ¾Êý¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¹¥º¥¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê4ÎØ¡¢2ÎØ¤¬½ÐÅ¸¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÆÃÄê¾®·¿¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¡×¤ËÂ°¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡ÖSUZU-RIDE2¡Ê¥¹¥º¥é¥¤¥É2¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¾è¤êÊª¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¡È2¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Á°²ó¤Î¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2023¡×¤Ë»²¹Í½ÐÅ¸¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¹¥º¥é¥¤¥É¡×¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤·¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£Á°²ó¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¡¢¡È¸½¼ÂÅª¤Ê»ÅÍÍ¡É¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃÄê¾®·¿¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¤È¤Ï¡¢ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Ê¤É¤âÂ°¤¹¤ë¾è¤êÊª¤Ç¡¢16ºÐ°Ê¾å¤Ç¤¢¤ì¤Ð±¿Å¾ÌÈµö¤¬ÉÔÍ×¤Ç¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ÎÁõÃå¤âÅØÎÏµÁÌ³¤ËÎ±¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡¡ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Ï2ÎØ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÉÔ°ÂÄê¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥º¥é¥¤¥É2¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿4ÎØ¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥º¥é¥¤¥É¤«¤é¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤â±äÄ¹¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤è¤ê°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëÁö¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃÄê¾®·¿¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ë¡µ¬¾å¤ÎºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï20km¡¿h¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥º¥é¥¤¥É2¤Ï¤¢¤¨¤ÆºÇ¹âÂ®ÅÙ¤ò12km¡¿h¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÉý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬°Â¿´¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÁö¹Ô¥â¡¼¥É¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆºÇ¹âÂ®ÅÙ6km¡¿h¤Î¥â¡¼¥É¤Ë¤¹¤ì¤ÐÊâÆ»¤òÄÌ¹Ô¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢Â¾¤ÎÆÃÄê¾®·¿¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¥º¥é¥¤¥É¤«¤é°¦¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤òÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¡¢²ÙÂæÉôÊ¬¤ò¥·¡¼¥È¸åÊý¤Ë°ÜÀß¤¹¤ë¤Ê¤É»È¤¤¾¡¼ê¤¬¸þ¾å¡£Áàºî·Ï¤â°ì¿·¤µ¤ì¤Æ¥¢¥¯¥»¥ëÁàºî¤Ï¿Æ»Ø¤òÍÑ¤¤¤ë¥ì¥Ð¡¼¼°¤«¤é¥¹¥é¥¤¥É¼°¥¢¥¯¥»¥ë¥ì¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ï¥ó¥É¥ëÁàºî¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥¢¥¯¥»¥ëÁàºî¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ê²þÎÉ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥º¥¤Ï¡Ö¥»¥Ë¥¢¥«¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅÅÆ°¼Ö¤¤¤¹¤ò1985Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢º£Ç¯¤Ç40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥º¥¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥º¥é¥¤¥É2¤Ë¤â¥»¥Ë¥¢¥«¡¼¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤¬³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¹âÎð¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ã¼Ô¤â´Þ¤á¤Æ¤è¤êÉý¹¤¤ÁØ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤Î¥¹¥º¥é¥¤¥É¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¤ÎÂÐ¤·¡¢º£²ó¤Î¥¹¥º¥é¥¤¥É2¤Ï¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤«¤Ê¤ê¸½¼ÂÌ£¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025Æâ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡ÖTokyo Future Tour 2035¡×¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë»î¾è¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¶á¤¤¾ÍèÈÎÇä¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£