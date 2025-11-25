ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢¿·¿ÍÁª¼ê¤ÎÇØÈÖ¹æ·èÄê¡¡¥É¥é1¡¦ÂçÀî¡Ø27¡Ù¡¢¥É¥é2¡¦¥¨¥É¥Ý¥í¡Ø42¡Ù
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï24Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç2025Ç¯ÅÙ¿·ÆþÃÄÁª¼ê¥¦¥§¥ë¥«¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¿·ÆþÃÄÁª¼ê¤ÎÇØÈÖ¹æ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ¡Ø27¡Ù¤òÃå¤±¤ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦ÂçÀî»ü±Ñ¡ÊÌÀ¼£Âç¡Ë¤Ï¡ÖÁê¼ê¤ÎµåÃÄ¤Ë¤ÏÀäË¾¤òÍ¿¤¨¤ëÅêµå¤ò¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¿®Íê¤·¤Æ°Â¿´¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Ö¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Ç1Ç¯´ÖÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¡£ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ë¥Ô¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¢§ ÆüËÜ¥Ï¥à¿·¿ÍÁª¼ê¤ÎÇØÈÖ¹æ
1°Ì¡¡¡Ø27¡ÙÂçÀî»ü±Ñ¡ÊÅê¼ê¡¿ÌÀ¼£Âç¡Ë
2°Ì¡¡¡Ø42¡Ù¥¨¥É¥Ý¥í ¥±¥¤¥ó¡Ê³°Ìî¼ê¡¿Âçºå³Ø±¡Âç¡Ë
3°Ì¡¡¡Ø49¡ÙÂçÄÍÎÜÚç¡ÊÆâÌî¼ê¡¿Åì³¤Âç¡Ë
4°Ì¡¡¡Ø51¡ÙÈ¾ÅÄÆî½½¡ÊÆâÌî¼ê¡¿ÆüËÜÂç³ØÆ£Âô¹â¡Ë
5°Ì¡¡¡Ø57¡ÙÆ£¿¹³¤ÅÍ¡ÊÊá¼ê¡¿ÌÀÆÁµÁ½Î¹â¡Ë
°éÀ®1°Ì¡¡¡Ø123¡Ù¾ïÃ«Âóµ±¡ÊÆâÌî¼ê¡¿ËÌ³¤³Ø±àÂç¡Ë
°éÀ®2°Ì¡¡¡Ø124¡Ù²£»³±Ê±ó¡ÊÅê¼ê¡¿ÀÄ¿¹Ãæ±û³Ø±¡Âç¡Ë