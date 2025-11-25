¡ÖÈþ¿ÍÊ¼»Î¤ò£³¿Í¤Ç¡×ËÌÄ«Á¯¡¢ÀÈÈºá¤Î¹â¹»À¸¤é¤ò½è·º
ËÌÄ«Á¯¤ÇÀÄ¾¯Ç¯ÈÈºá¤¬Áý²Ã¤¹¤ëÃæ¡¢²«³¤Æ»¤Ç½»Ì±¼Ò²ñ¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤ë¶§°¤ÊÀÈÈºá»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¡¢Åö¶É¤¬²Ã³²¼Ô¤ÎÌ¤À®Ç¯3¿Í¤ËÂÐ¤·¶ËÃ¼¤Ê½èÈ³¤È¤·¤ÆÂ¨·è½è·º¤ò²¼¤·¤¿¤È¡¢´Ú¹ñ¤ÎÆÈÎ©·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥µ¥ó¥É¥¿¥¤¥à¥º¡ÊST¡Ë¤¬23ÆüÉÕ¤ÇÊó¤¸¤¿¡£ST¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Åö¶É¤Ï¡Ö¥³¥Ã¥Á¥§¥Ó¡ÊÉâÏ²»ù¡ËµÚ¤ÓÀÄ¾¯Ç¯ÈÈºá¤Î´°Á´ÁÝÆ¤¡×¤ò»Ø¼¨¤·¡¢ÆÃÊÌÁÝÆ¤ÁÈ¿¥¤òÊÔÀ®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ST¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»ö·ï¤Ïº£²Æ¡¢·³ÉþÌ³¤ò½ª¤¨¤Æµ¢¶¿ÅÓ¾å¤À¤Ã¤¿½÷À½üÂâ·³¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿¡£½÷À¤Ï¥Ð¥¹¤Ç²«³¤ÆîÆ»¤ÎÂÝÆç¡Ê¥Æ¥¿¥ó¡Ë·´¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬ÅÓÃæ¤Ç¼ÖÎ¾¤¬¸Î¾ã¤·¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤ºÅÌÊâ¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ÃÏ¾ÃÂ©¶Ú¤Ï¡Ö½üÂâ·³¿Í¤Î½÷À¤ÏÌÜÎ©¤ÄÍÆËÆ¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ÎÃíÌÜ¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþËÆ¤ÎËÌÄ«Á¯¥¦¥§¥¤¥È¥ì¥¹¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¿Íµ¤ÇúÈ¯¡Ë
¤½¤Î»þ¡¢¶á¤¯¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿Æ±ÃÏ°è¤Î¹â¹»Â´¶ÈÈÉ¤ÎÃË»Ò³ØÀ¸3¿Í¤¬½÷À¤ËÀÜ¶á¤·¡¢¿ÍÌÜ¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤ØÏ¢¤ì¹þ¤ßÀÈÈºá¤òÈÈ¤·¤¿¤¦¤¨¡¢¡Ö´é¤ò¸«¤é¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£ST¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢3¿Í¤ÏÈï³²¼Ô¤Î²ÙÊª¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ð¥¹Ää¤ËÌá¤ê¡¢Ê¿Á³¤È¥Ð¥¹¤Ë¾è¼Ö¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥Ð¥¹¤Ï¶öÁ³¤Ë¤âÈï³²½÷À¤¬¹ß¤ê¤¿¼ÖÎ¾¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
±¿Å¾¼ê¤Ï¡¢³ØÀ¸¤é¤¬½÷À¤Î²ÙÊª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÉÔ¿³¤Ë»×¤¤¡¢°ÂÁ´Éô¡Ê¼£°Âµ¡´Ø¡Ë¤Ë¥Ð¥¹¤ò¾è¤êÉÕ¤±¤ÆÄÌÊó¡£¶î¤±¤Ä¤±¤¿°ÂÁ´°÷¤Ë¤è¤ê3¿Í¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¼è¤êÄ´¤Ù¤ÇÈÈ¹Ô¤ò¼«Çò¤·¡¢¸½¾ìÁÜº÷¤Î·ë²Ì¡¢Èï³²¼Ô¤Ï°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£ST¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¡¢½÷À¤Ï¡Ö¤»¤á¤ÆÎ¾¿Æ¤Î´é¤ò°ìÅÙ¤Ç¤â¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èº©´ê¤·¤¿¤¬ÈÈ¿Í¤é¤ÏÊ¹¤Æþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»ö·ï¤ÏÂ¨»þ¤ËÊ¿¾í¤ØÊó¹ð¤µ¤ì¡¢ST¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Åö¶É¤Ï3¿Í¤¬Ì¤À®Ç¯¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÂ¨·è½è·º¤òÌ¿Îá¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£