¡ÚTHE 70th¥·¥ê¡¼¥º´°À®¡Û¥È¥è¥¿¡¦¥¯¥é¥¦¥ó¡¦¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È70¼þÇ¯µÇ°¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤òÈ¯Çä
¥¯¥é¥¦¥ó70¼þÇ¯¥â¥Ç¥ë¤ò¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¤ËÀßÄê
¥È¥è¥¿¤Ï¥¯¥é¥¦¥óÃÂÀ¸70¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¥¯¥é¥¦¥ó¡¦¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¤ËÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ØTHE70th¡Ù¤òÀßÄê¡¢11·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥È¥è¥¿¡¦¥¯¥é¥¦¥ó¡¦¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È70¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÈTHE 70th¡É¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¡¡Á´18Ëç
¥¯¥é¥¦¥ó¤Î¡ØTHE 70th¡Ù¤Ï4·î°Ê¹ß¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¡Ù¡¢¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¡¢¡Ø¥»¥À¥ó¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¥â¥Ç¥ë¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤è¤ê¡¢¡ØTHE 70th¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤È¤·¤Æ´°À®¤·¤¿¡£
¥¯¥é¥¦¥ó¡¦¥¨¥¹¥Æ¡¼¥ÈÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ØZ¡ÈTHE 70th¡É¡Ù ¥È¥è¥¿
º£²óÈ¯Çä¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Ï¡Ø¥¨¥¹¥Æ¡¼¥ÈRS¡Ù¤È¡Ø¥¨¥¹¥Æ¡¼¥ÈZ¡Ù¥°¥ì¡¼¥É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÀßÄê¤µ¤ì¡¢²Á³Ê¤Ï¡Ø¥¯¥é¥¦¥ó¡¦¥¨¥¹¥Æ¡¼¥ÈRS ¡ÈTHE 70th¡É¡Ù¤¬820Ëü±ß¡¢¡Ø¥¯¥é¥¦¥ó¡¦¥¨¥¹¥Æ¡¼¥ÈZ ¡ÈTHE 70th¡É¡Ù¤¬642Ëü±ß¤È¤Ê¤ë¡£
¥¯¥é¥¦¥ó¡¦¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¡ÈTHE 70th¡É¤ÎÆÃÄ§
¡Ø¥¯¥é¥¦¥ó¡¦¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¡ÈTHE 70th¡É¡Ù¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡ØÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥¦¥ó¡Ù¤òÉ½¸½¤·¤¿ÀìÍÑ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¡¢¡ØÆüËÜ¤ÎÉ÷·Ê¤ÈÄ´ÏÂ¡Ù¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ð¥¤¥È¡¼¥ó¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¡Ø¥×¥ì¥·¥ã¥¹¥á¥¿¥ë¡ß¥×¥ì¥·¥ã¥¹¥Û¥ï¥¤¥È¥Ñ¡¼¥ë¡Ù¡¢¡Ø¥×¥ì¥·¥ã¥¹¥á¥¿¥ë¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥ë¡Ù¤ÎÆó¿§¤òÆÃÊÌÀßÄê¤·¤¿¡£
21¥¤¥ó¥Á¤Î¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ï¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤È¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥É¥¢¥Ù¥ë¥È¥â¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤â¥Ö¥é¥Ã¥¯»Å¾å¤²¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤ËËÜ¥â¥Ç¥ë¤Î¤ß¤Î¥á¡¼¥«¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢70¼þÇ¯µÇ°¥í¥´Æþ¤ê¤Î¥µ¥¤¥É¤Ç¥«¡¼¥ë¤âÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥é¥¦¥ó¡¦¥¨¥¹¥Æ¡¼¥ÈÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÈTHE 70th¡ÉÆÃÊÌÀßÄêÆâÁõ¿§¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¡Ù¡£ ¥È¥è¥¿
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¡ØTHE 70th¡Ù¥·¥ê¡¼¥ºÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÆÃÊÌÆâÁõ¿§¤Î¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¡Ù¤òÀßÄê¡£¡Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¥Õ¥È¥Î¥Ö¡Ù¤ä¡Ø¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¡Ù¡¢¡Ø¥¯¥é¥¦¥óÀìÍÑ¥¡¼¡Ù¡¢¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥«¡¼¥Æ¥·¥¤¥ë¥ß¡Ù¡¢¡Ø¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥±¡¼¥¹¡Ù¤Ï¡ØTHE 70th¡Ù¥í¥´¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡ØRS¡ÈTHE 70th¡É¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥£¥ó¥×¥ë²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¡ØËÜ³×´¬¤3ËÜ¥¹¥Ý¡¼¥¯¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡Ù¤ä¡¢ËÜ³×¤Ë¥ì¥Ã¥É¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤Î¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¡¼¥È¡Ù¡¢¡Ø¥¢¥ë¥ß¥Ú¥À¥ë¡Ê¥¢¥¯¥»¥ë/¥Ö¥ì¡¼¥¡Ë¡Ù¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤È¶¦ÄÌ¤·¤ÆÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿ÈÎÇäÅ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¥ë¡¼¥à¥é¥ó¥×¤È¼è¤êÂØ¤¨¤ë¤«¤¿¤Á¤ÇÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡¢¥Ê¥Î¥¤¡¼XÅëºÜ¤Î¡Ø¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥È¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥À¡¼¥¯¥·¥ë¥Ð¡¼¡Ë¡Ù¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¤Î¶õ´Ö¤Ë¡¢¤è¤ê¤¤ì¤¤¤Ê¶õµ¤¤ÈÌÀ¤ë¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£
¹ØÆþ¸å¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÀßÄê
¹ØÆþ¸å¤â¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼ÖÎ¾¤ò¿Ê²½¤µ¤»Â³¤±¤é¤ì¤ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥º by KINTO¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡Ù¤âÀßÄê¤µ¤ì¡¢12·î½é½Ü¤ÎÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥óÃÂÀ¸70¼þÇ¯¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿µÇ°¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥«¡¼¥Æ¥·¥¤¥ë¥ß¡Ù¡¢¡Ø¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¥Õ¥È¥Î¥Ö¡Ù¡¢¡Ø¥µ¥¤¥É¥Ç¥«¡¼¥ë¡Ù¤ò¸å¤«¤éÁõÃå¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¥¯¥é¥¦¥ó¡¦¥¨¥¹¥Æ¡¼¥ÈÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÈTHE 70th¡É¥µ¥¤¥É¥Ç¥«¡¼¥ë¡Ê¥á¡¼¥«¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ë¡£ ¥È¥è¥¿
¤Þ¤¿¡¢¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤ò¹¥¤ß¤Î¥«¥é¡¼¤Ë¸ò´¹¤Ç¤¤ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥«¥é¡¼¥É¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¡Ù¤ò¡Ø¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¡Ù¡¢¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¡¢¡Ø¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¡Ù¤ËÀßÄê¤·¤¿¡£