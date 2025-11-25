¡ÖÌý¤Î¤Ó¤ó¤â¤·¤Ã¤«¤êÍî¤È¤»¤Ð¡¢¤Ó¤ó»ñ¸»¤Ë¡×¡È¤´¤ßÀ¶ÁÝ°÷·Ý¿Í¡É¤¬¥³¥Ä¾Ò²ð¡ÖÀö¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ä¡×
¡¡¤´¤ßÀ¶ÁÝ°÷¤È¤·¤Æ¤âÆ¯¤¯¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡×¤ÎÂìÂô½¨°ì(49)¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Ê¬ÊÌ¤¹¤ëºÝ¤Î¥³¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ÂìÂô¤Ï¡ÖÌý¤Î¤Ó¤ó¤â¤·¤Ã¤«¤êÍî¤È¤»¤Ð¡¢¤Ó¤ó»ñ¸»¤Ë½Ð¤»¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£
¡¡¡ÖÀö¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â»È¤Ã¤¿¸å¤Î¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤òÉß¤¤¤Æ¡¢¤Ó¤ó¤òµÕ¤µ¤Þ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤·¤Ã¤«¤êÌý¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ó¤ó»ñ¸»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¼ÂºÝ¤Ë¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ÎÉÓ¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¡¢Ãæ¤ÎÌý¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï23¶è¤À¤ÈÉÔÇ³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¤Î¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£