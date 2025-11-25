Ï¯ÆÉ18Ç¯¡È¾®ÀôÈ¬±ÀÄÌ¡Éº´Ìî»ËÏº¤â¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¾Î»¿¡Ö¿¼¤¤¤È¤³¤í¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¡Ä¡×¡ÈÈ¬±ÀÌò¡É±ÑÇÐÍ¥¤Ë´¶Éþ
¡¡¥¥ã¥ê¥¢50Ç¯¤ò¸Ø¤ëÇÐÍ¥¤Îº´Ìî»ËÏº¡Ê70¡Ë¤¬NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤ÇÄ«¥É¥é½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÉñÂæÃÏ¤ÎÅçº¬¸©¾¾¹¾»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢Åçº¬¸©ÃÎ»ö¡¦¹¾Æ£°Â½¡Ìò¡£È¬±À¤ÎÏ¯ÆÉ¸ø±é¤Ï¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤Æ18Ç¯´ÖÂ³¤¯¡£Æ±¶É¤«¤éº´Ìî¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¡Ö¡ÊÈ¬±ÀÄÌ¤Î¼«¿È¤Ç¤â¡ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿¼¤¤¤È¤³¤í¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¨¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¶Ú¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èº£ºî¤Î½ÐÍè¤ä¶¦±é¼Ô¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡¡Ö¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤äNHK¡Ö°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤Î¤Î¤Û¤Û¤ó¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¡×¤Ê¤É²ñÏÃ·à¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¡¢¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ«¥É¥éÄÌ»»113ºîÌÜ¡£¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¡¢¤½¤ÎÉ×¤ÇÆüËÜ¤Î²øÃÌ¤òÀ¤³¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿ÌÀ¼£»þÂå¤Îºî²È¡¦¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤É×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡º´Ìî±é¤¸¤ë¹¾Æ£ÃÎ»ö¤ÏÅçº¬¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë°ìÎ®¤Î¸©¤Ø²¡¤·¾å¤²¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¡£¿·»þÂå¤òÃ´¤¦¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤Ï±Ñ¸ì¶µ°é¤Î½¼¼Â¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¹Í¤¨¡¢³°¹ñ¿Í¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤ò¾¾¹¾Ãæ³Ø¹»¤Ë¾·¤¤¤¿¡£
¡¡º´Ìî¤Ï1975Ç¯¡¢·àÃÄ¡Ö¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¡×¤ËÁÏÀß¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£92Ç¯7·î´ü¤ÎTBS¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¤º¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¤Ç¥Þ¥¶¥³¥ó¤Î·ËÅÄÅßÉ§¡ÊÅßÉ§¤µ¤ó¡ËÌò¤ò²ø±é¡£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ»Ë¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¡£¿ôÂ¿¤ÎºîÉÊ¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ä«¥É¥é½Ð±é¤Ï°Õ³°¤äº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2007Ç¯¤ËÏ¯ÆÉ¸ø±é¡Ö¾®ÀôÈ¬±À¡¡Ï¯ÆÉ¤Î¤·¤é¤Ù¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£18Ç¯´ÖÂ³¤¯¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Ç¡¢12·î10Æü¡Ê¸á¸å7»þ³«±é¡Ë¤Ë¤ÏËÌ¤È¤Ô¤¢¡¦¤Ä¤Ä¤¸¥Û¡¼¥ë¡ÊÅìµþÅÔËÌ¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡½¡½¾®ÀôÈ¬±À¤Î¤ÒÂ¹¡¦¾®ÀôËÞ¡Ê¤Ü¤ó¡Ë¤µ¤ó¡ÊÌ±Â¯³Ø¼Ô¡Ë´Æ½¤¤Î²¼¡¢È¬±À¤ÎÏ¯ÆÉ¤ò18Ç¯¡£¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Î°õ¾Ý¡©
¡¡¡ÖËÍ¤Ï¸¦µæ²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¾®ÀôÈ¬±À¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÀÒ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂçÂÎ¤ÎÎ®¤ì¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿¼¤¤¤È¤³¤í¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¨¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¶Ú¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤«¤é»ö¼Â¤È°ã¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ¼Á¤«¤é°ïÃ¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ï
¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¥Ø¥ë¥ó¤µ¤ó¡ÊÈ¬±À¡Ë¤È¥»¥Ä¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤¿¤é¡Ø¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤ó¤À¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¡¢¤ª¼õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ö¼ÂºÝ¤Î¥»¥Ä¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤ÊÊý¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ï¡¢¥»¥Ä¤µ¤ó¤¬µ¤·¤¿¡Ø»×¤Ò½Ð¤Îµ¡Ù¤Ê¤É¤«¤éÁÛÁü¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²øÃÌ¤äËÜ¤òÆÉ¤à¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È²øÃÌ¥ª¥¿¥¯½÷»Ò¡ÉÅª¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤´Â¸Ì¿¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê¥»¥Ä¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¾¾Ìî¥È¥¤Ë¡¢郄ÀÐ¤µ¤ó¤Î¤¢¤ÎÂç¤é¤«¤Ê´¶¤¸¤¬¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¤ò±é¤¸¤ë¥È¥ß¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤è¤¯¸¦µæ¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¥Ø¥ë¥ó¤µ¤ó¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÐÊ¤Þ¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Îµ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢·è¤·¤ÆÍ¥¤·¤¤¤À¤±¤ÎÃË¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¶¯ÌÌ¤Ê¤È¤³¤í¤âÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î®ÀÐ¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Ê¤¢¤È·ÉÉþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ö¡ÊÅçº¬¤Î¶µ°é¼Ô¡ËÀ¾ÅÄÀéÂÀÏº¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î¶Ó¿¥Í§°ì¤ò±é¤¸¤ëµÈÂôÎ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¼Çµï¤ò¸ò¤ï¤¹¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤½¤ÎÀµÄ¾¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê»ÑÀª¤Ë¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ó¿¥¤¬Êú¤¨¤ë¸å¤í¤á¤¿¤µ¤ä°ú¤Îö¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Ï¡¢¼Â¤Ï±Æ¤Î¼çÌò¤È¤¤¤¦¤«¡¢¶á¸½Âå¤ÎÆüËÜ¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤Î°Ç¤òÂåÊÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£
¡¡¡Ö¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Ã¯¤«¤ò»×¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¡¢¼«Ê¬¤Î¸¢Íø¤äÎ©¾ì¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Áê¼ê¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤È¤Ï²¿¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÌä¤¤³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¢¤ê¡¢2¿Í¤ò¼è¤ê´¬¤¯ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤â³ëÆ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¸½¼Â¤ò¡È²øÃÌ¡É¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢µß¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Öº£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¦¼ÔÆ±»Î¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é°ì½ï¤Ë¶¦Â¸¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¢¤¤é¤á¤º¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤È¤¤¤¦Ìä¤¤³Ý¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹¾Æ£¤ò±é¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢ÌòÊÁ¤È¼«Ê¬¼«¿È¤È¤¤¤¦³ëÆ£¤È¤â½Å¤Í¤Æ¡¢¾ï¤Ë¤½¤Î¤³¤È¤òÌä¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤È¤â¶¦´¶¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¾¹¾½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¹¾Æ£ÃÎ»ö¤È¤·¤Æ¤â¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸Å¡Ê¤¤¤Ë¤·¤¨¡Ë¤è¤ê¤ÎÎò»Ë¤Î»Ä¤ë¾¾¹¾¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¾¾¹¾¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×